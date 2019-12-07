調查稱內地新式茶飲市場遠超咖啡　逾7成受訪者月消費超200元

內地茶飲品牌「奈雪の茶」與36氪研究院近日聯合發布了《2019新式茶飲消費白皮書》。 數據顯示，整體茶飲市場中奶茶類飲品銷量最大，預計到2019年底，內地的茶飲市場規模將是咖啡市場規模的2倍。其中都市白領女性是新式茶飲消費主力，逾7成消費者茶飲月消費金額超過200元（人民幣．下同）。

茶飲店近年在內地愈開愈多，各式網紅奶茶更成為年輕人的「社交飲品」。（視覺中國）

新式茶飲成為年輕人接觸傳統茶的窗口

據介紹，此次調查採用網上自填式問卷，樣本總量共1,500份，調查對象為70後、80後、90後和00後組成的消費群體。白皮書顯示，內地茶飲市場的總規模在今年將突破4,000億元，咖啡市場的總規模今年將接近2,000億元。即2019年底，內地茶飲市場規模將是咖啡市場規模的2倍以上。

國茶實驗室創始人、首席執行官羅軍指出，茶飲的市場肯定比咖啡要大，儘管近年來得益於星巴克、瑞幸咖啡的培育，優質的年輕用戶群喝咖啡的比例提升了，但是新式茶飲拉回了一局，愈來愈的年輕人正通過新式茶飲接觸傳統茶。

在整體茶飲市場中，奶茶類飲品銷量最大，但有趣的是，新式茶飲的頭部品牌，不論是「奈雪の茶」還是喜茶，網上銷量前三名均為水果茶。水果茶增速快、增幅大，在1,500名受訪者中，83%的人選擇的茶飲品類偏好是水果茶。

調查數據稱，2019年底，內地茶飲市場規模將是咖啡市場規模的2倍以上。圖為星巴克門店。（視覺中國）

72%消費者茶飲月消費逾200元

用戶調研數據則顯示，90後消費者（21-30歲）已成為新式茶飲主流消費人群，佔整體消費者數量的50%。其中女性消費者在各年齡層的佔比中均處於主導地位，總體來看新式茶飲的女性消費者占到了7成。其中67%的消費者常住一線城市（包括新一線城市），近5成消費者每月可支配收入在5千至1萬元之間。

消費者每個月在茶飲上花了多少錢呢？調研數據顯示，有72%的消費者月茶飲消費金額在200元以上。其中15-24元是消費群體最偏好的單品價格區間，佔比64%。

喜茶吸引一大批市民在商場內排隊。（視覺中國）

逾7成受訪者可忍受排隊20分鐘以上

調查結果還顯示，消費者在最注重茶飲口感的同時，也對健康、養生有了更明確的需求。在過去的10個月內，有半數的消費者在購買茶飲時選擇少糖或者不加糖。近8成的受訪者表示偏好在下午2點至6點購買茶飲。

「烘培類食品+茶飲」的搭配依然是消費者最偏愛的組合，然而配餐選擇燒烤、火鍋和小龍蝦的用戶也分別達到了44%、34%和25%。傳統美食與新式茶飲的結合，似乎逐漸成為具有內地特色的新式茶飲消費文化。

至於消費者們對於排隊的態度， 76%的受訪者表示可以忍受日常20分鐘以上的排隊時間，甚至有消費者面對茶飲門店的大排長龍，會認為「排隊者眾多，證明值得等待」。

（綜合報道）