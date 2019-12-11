【觀．選】在台灣民主政治史上留名的「分身神光」

台灣宗教發展蓬勃，根據台內政部2019年6月統計，全台灣廟宇數量已經突破1.5萬座，密度全世界第一（每萬人6.5座），如果包括私人設置的神壇、宮廟，數字還會大幅增加；在這樣的環境下，政治人物在選舉時往往會走訪大小廟宇，爭取廟方和信眾的支持，不過不免讓人好奇，如果宗教能夠用更實際的「力量」來幫助政治人物的選舉的話呢？

古代號稱能夠引發「奇蹟」的宗教例子並不少，除了行走在水上或是把水變成酒外，其實，例如《史記》中記載劉邦的母親懷孕前夢到神人、父親看到雲上有龍，也可以算是一種奇蹟了。在現代，受到科學思想的薰陶，「奇蹟」卻沒有離開社會太遠，甚至就在台灣的政治與選舉中，也可以看到奇蹟的影子。

常有台灣政治人物前往各地宮廟參拜。圖為蔡英文在台中市大肚區永順宮參拜。（資料圖片）

預言總統候選人的分身神光宋七力

2008年，謝長廷在黨內初選中擊敗當時同樣是民進黨中生代頭領的蘇貞昌，用「謝蘇配」的名義成為台灣第十二任總統候選人；而台灣各界就盛傳著新興宗教領袖宋七力曾經對他口出「預言」，也就是「謝長廷會做國王」、「蘇貞昌會被石頭絆倒」等等。

謝長廷是知名的台灣政治人物，在1990年代因為某些緣故，信仰自稱能夠「分身」、「發光」的宋七力，是台灣人熟知的事實；在當時的「宋七力顯像館」中，謝長廷夫婦向宋七力跪求智慧與開示的照片，就在1990年代的台灣民間中造成轟動。

宋七力號稱能夠用「分身」出現在世界各地幫助民眾，甚至能和世界各地的名人的「分身」交流。這種「分身」甚至能夠用攝相機拍下分身的「靈光」，做為「證據」；宋七力解釋這是從佛教金剛經領悟的「天人合一」現象，吸引許多信眾。

現任台灣駐日代表的謝長廷是宋七力最知名的信徒。（中央社）

宋七力生於1948年的高雄，曾經因為牽涉刑案而入獄，最後自稱在獄中「悟道」，能夠看見自己的「分身」，並且還能夠從分身獲得「建議」或是「預兆」，就連「宋七力」這個名字，也是「分身」告訴他的（原名宋乾琳）。

出獄後，宋七力的信徒漸漸增加，也在台灣各地設立「宋七力顯相館」、「行館」、「分身道館」等等，在館內懸掛自己「分身」時所拍出的「發光」照片，甚至在日本、美國都有道館分布，最繁盛的時候，信徒據說達到30萬人。

法庭上的「奇蹟」攻防

但是於1996年底，宋七力被檢舉「宗教斂財」，謝長廷也被檢舉私下收受宋七力的「政治獻金」，台灣檢方與警方大規模搜索「顯相館」，最後包括宋七力的「本尊」在內，前後超過10人被起訴。從此以後，「宋七力」成為謝長廷從政路上的「不可承受之重」，後來謝長廷擔任行政院長的時候，就在立法院被質詢的立委奚落說「我（質詢立委）可不會去信分身」。

宋七力「本尊」的「靈光」照片。（翻攝大日宗公開網站）

但是實際上，謝長廷並沒有「棄絕本尊」，雖然不再主動提起宋七力，只是發表「台灣有信仰自由」的聲明，私下卻也協助宋七力聘請律師。所有宋七力在政、商界的「信徒」中，好像只有謝長廷「不離不棄」，在官司後沒有和宋七力「劃清界線」。

2019年8月27日，謝長廷在臉書上公開為宋七力「抱不平」，表示宋七力案「……經過12年審判，在2008年通通被判無罪，跨越二次政黨輪替的時間……」；還幫分身照片辯護「…………日本一名時常為法院鑑定照片的專家柳田律夫老先生鑑定，證明是均非變造……」；謝長廷最後說：「可惜我們的媒體對這事件從來沒有任何檢討和回顧。」

據台灣法院判決書，宋七力等人在一審時的確被判有罪，但於上訴後的二審中翻盤，二審法官認為：「按信仰宗教為憲法明文保護之自由權，本件被告宋七力是否有神通……此屬宗教信仰之領域，非本院所審究之內容。」而有關政治獻金案，也沒有查出實際的證據。

台灣法院認為顯相照片是合成，宋七力信徒則表示送日本鑑定為真。（翻攝大日宗公開網站）

至於詐欺案部分，二審法官聽取專家證人的證詞後雖然認為「發光」、「分身」的照片，「固有系出於合成者」，但是因為眾多證人堅持表示贈送宋七力的奉獻金、土地等等都是自願，並不是因為宋七力有任何要求的表示，所以二審法官也表示「無積極證據足認信徒之供養宋七力與合成照片有因果關係」；再加上原告出現供辭反覆不一的情況，因此改判被告全部無罪。

始終無法影響選舉結果

2008年，謝長廷最後仍然是超過220萬票慘敗給國民黨的「馬蕭配」，結果宋七力對謝長廷的預言，對謝長廷的政治路來說可能是失分多過加分。今天，兩人都表示因為自己的特殊身分（政治人物與宗教人物）對對方造成困擾，所以後來保持距離，但互相祝福。

於2015年起，宋七力​​信徒的「大日宗」轉戰Youtube，成為百萬訂閲的「金牌網紅」，最高點閲率的單支影片甚至高達2.2億次，看來，宋七力「本尊」仍然活躍，教派也仍然蓬勃。

撇開「奇蹟」來說，或許這種無視「實際損益」的支持，才是信仰的真諦也未可知。