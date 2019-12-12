【有得拖手仔】西安不倒翁姐姐成網紅　遊客為牽手美女排隊一小時

陝西西安大唐不夜城景區近日有一位「不倒翁小姐姐」在網上爆紅，招牌動作「大唐女子絕美牽手」更是引來大量遊客前來排隊一小時以近距離觀看。

據了解，景區為增加遊客的互動體驗，在7月時根據西安的城市吉祥物「唐寶」和「唐妞」，設計兩款以不倒翁為主題的街頭表演。其中最受曯目的就是「不倒翁小姐姐」，主要表演者名叫馮佳晨，現年23歲，一般每星期都會演出三晚。

最受曯目的「不倒翁小姐姐」，主要表演者名叫馮佳晨，現年23歲。（微博）

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據馮佳晨自述，不倒翁表演對男女性演員都要相當嚴格的身高、體重要求，男性要175厘米高，體重不超過60公斤，女性則要163厘米高，體重不超過50公斤，以維持最佳平衡。「很多人剛站上底座，就直接倒在地上起不來了。還有些人沒法堅持完成表演，試了幾次就退出了。我剛接受訓練時也害怕，掌握不好平衡，後來才慢慢習慣」，馮佳晨介紹，整個不倒翁底座只有一根「鐵腰帶」固定演員腰部，表演主要用腰力，都常常表演結束後腰部有瘀傷。

不倒翁表演演員在表演時，動作多是自行設計，喜愛舞蹈、有7年舞蹈經驗的馮佳晨在掌握表演技巧後，就在表演中加入古典舞的動作作為自己的特色。

馮佳晨透露，爆紅後遊客明顯增多，遊客都十分踴躍伸手要做招牌動作「大唐女子絕美牽手」。馮佳晨表演一晚能牽上幾十位女性的手，至於男性則不會牽手，會用扇子來互動。

馮佳晨爆紅後甚至有娛樂公司及經理人公司找上門。（微博）

馮佳晨爆紅後粉絲激增，微博上有超過11萬名粉絲，抖音上的粉絲人數更多達230萬人，以致有娛樂公司及經理人公司慕名而來。但馮佳晨都一一回絕，並坦言沒有想過要做明星或網紅。

「不倒翁小姐姐」同樣帶挈製作不倒翁底座的商家大賺一筆，銷量激增數倍，許多工廠最近一直都要加班趕工。其中一間位於福建福州的不倒翁底座工廠，工作人員指是在2017年開始生產不倒翁底座，一開始銷量不高，一個月能大約賣出一個。但隨著「不倒翁姐姐」爆紅，現時一天就能賣出好幾個，銷量大增。以該廠為例，一個不倒翁底座連架的約售2300元（人民幣．下同），標明要求用家身高要有160厘米至176厘米，體重不超過70公斤。銷售紀錄顯示，短短一個月內，工廠已售出數百個大小不一的不倒翁。

但要留意是，要像「不倒翁小姐姐」般展現出流暢完美的動作並非易事，操控不倒翁底座需要強勁腰力。西安日前就有一名20歲女子試圖模仿「不倒翁小姐姐」，結果不慎摔倒致腰椎骨折。有醫生警告，表演者都是僅靠腰部發力操控不倒翁底座不斷前後左右搖擺，對身體柔韌性、腰部力量甚至體重等有很高要求。

（綜合報道）