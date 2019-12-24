全國客人排隊求他修復毛公仔　修好後不會變新而是像回憶中一樣舊

毛公仔是許多人童年不可或缺的一部分，特別是女孩子。每當和媽媽一起逛超市的時候來到擺放了毛公仔的櫃台，總是很難再移開腳步，看著堆放在一起的外形各異的娃娃，雙手總是不由自主地想要去感受一下那種柔軟的觸感。

而外形可愛的娃娃們也每每都能輕易擄獲人心。不知從什麼時候起，娃娃成了人們承載記憶的媒介。觸摸到娃娃的同時，你會浮現一個故事、一段記憶、一種情感。也許是你的一個多年未見的老朋友，也許是無數個爸媽不在家的夜晚它對你的陪伴，也許是一段旅行中打動了你的細節。

而相信在眾多娃娃中，總有一兩隻你最喜愛的，也是承載了你最多情感的。它們雖然不能言語，但是它們儘自己的努力默默地陪伴你、溫暖你。幾年、十幾年、幾十年過去了，你慢慢長大，而你的娃娃們也漸漸褪色、變形，甚至變得殘缺不全。你一直以為它們不會變老，但它們也許在不知不覺中已經變得脆弱不堪。

等到你意識到這一點想去補救的時候，你把它帶到家樓下的裁縫店，裁縫師傅飛快的幾針便把破損的漏洞補好，但看著娃娃身上嶄新的布料以及和原樣不同了的形狀，心痛得默默無語。你也許會感覺那些情感和回憶就像這娃娃一樣再也回不去了。但是只要你願意相信，一切就會有轉機。

上海虹口區天寶西路的一個小區內有這麼一家專門修復各種毛公仔的“公仔醫院”，“醫院”的“院長”是一位名叫朱柏明的72歲老伯伯。（點圖看看朱伯伯如何把毛公仔修復成「舊的一樣」）↓↓↓

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