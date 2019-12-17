重慶地下核工廠曝光　可防百萬噸氫彈爆炸

2002年4月，中國國防科工委下達解密令，使得「816」地下核工廠重見世人。近日，中國官媒曝光了這座為生產原子彈服務的核工廠的諸多內情。 據央視軍事頻道12月17日報道，「816」地下核工廠位於重慶，被稱為「世界第一人工洞體」，洞體工程設計可預防100萬噸氫彈空中爆炸的衝擊和1000磅炸彈直接命中攻擊，還能抵抗8級地震破壞。

洞內最大洞室為反應堆主廠房，核反應堆大廳從3層直通9層，它的高度為79.6米。其中，8層的大廳仍保存着當年核反應堆的支架部分，9層的中央控制室可以實時準確地監控核原料生產的全流程。

據悉，這一項目於1966年開始修建，超過6萬名工人蔘與了這個高風險的項目。因為保密原因，工程所在地的地名在地圖上消失了20多年。

西班牙《世界報》曾報道稱，816工程附近的村民表示，那時候連附近村民都不能靠近工廠，這裏是禁地，數百人因此被遷移。

當年參與修建的老兵透露，工程建設非常艱苦，24小時三班倒。累了就睡在地上，空氣污染很嚴重，所有工程都是靠手工或炸藥進行。

但隨着中國在上世紀80年代初着手對很多軍事項目全面進行「軍轉民」，這個幾近完成的核工廠的施工於1984年被叫停，項目完成85%的建築工程及60%的安裝工程。

其後，816核工廠一直塵封於地下，直到2002年才被解密，2010年首次作為景點向遊客部分開放。