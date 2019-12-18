《深宮計》太平公主夫婿薛紹墓被毀　專家：唐玄宗李隆基嫌疑最大

2018年無線重頭劇《宮心計2深宮計》情節有講述武則天小女兒太平公主與其首任駙馬薛紹的淒美愛情往事。 而據陝西省考古研究院17日（周二）公布，當地最新考古發現了薛紹的墓葬，該墓在唐代就被人為破壞過，但未知是何人以何種原因所為。 唐史學者、陝西師大歷史文化學院教授于賡哲分析，毀墓嫌疑最大的就是唐玄宗李隆基。

據早前報道，陝西省考古研究院表示，這座墓葬的發掘地點是西咸新區空港新城底張街道岩村，是帶有四個天井和前後磚券墓室的大型唐代墓葬，出土墓誌證實，該墓墓主是薛紹，下葬於神龍二年（706年）正月。墓葬破壞嚴重，僅存部份陶俑、石刻、石人頭、望柱頂摩尼珠殘件等。

在薛紹與太平公主婚後第七年，其長兄薛顗參與唐宗室李沖的謀反，武則天下令將薛顗處死，此事牽連到事前不知情的薛紹。永昌元年（689年），薛紹「杖一百，餓死於獄」，年二十九。太平公主是唐玄宗李隆基的姑母，先天二年（713年）因涉嫌謀反，被李隆基發兵擒獲，賜死於家中。

《深宮計》中，太平公主由於薛紹的死，變得心狠手辣。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

唐史學者、陝西師大歷史文化學院教授于賡哲分析，薛紹墓的甬道和墓室已完全毀壞，僅餘部分磚鋪地和石棺床，這顯然是官方毀墓而不是盜墓。「薛紹墓遭到嚴重破壞，很多磚都掉落了。而且最關鍵的是，墓裏發現了雕刻件。這原本應該是在外頭的，怎麼掉進墓道裡面來了？這就說明墓道被打開過，或者說毀墓的人把它們當作垃圾扔到了墓道裏面。」于賡哲表示，這絕對不是一般的盜墓所為，「盜墓賊衝的是金銀財寶，不會這麼無聊，毀壞這些東西」。

于賡哲指，唐朝政治鬥爭失敗者不僅身死，家人或親舊受牽累遭到毀墓的屢見不鮮。2013年發現的上官婉兒墓也有官方毀墓跡象，據分析就是唐玄宗李隆基所為。薛紹於唐中宗時期下葬，所以毀墓者一定是唐中宗以後，「嫌疑」最大的就是李隆基。

《深宮計》中，馬浚偉飾演唐玄宗李隆基。（劇照）

李隆基有毀墓前科 或為報復太平公主

于賡哲指，李隆基有毀墓前科，太平公主第二位駙馬武攸暨早於太平公主去世，公主事敗後，李隆基就下令毀墓。但問題是，薛紹長兄薛顗參與宗室李沖謀反，薛紹也是因此遭到牽連，被武則天「杖一百，餓死於獄」。按理說薛家擁李反武，和李隆基在政治立場上是一致的，為何李隆基仍要毀其墓呢？

于賡哲解釋，這裏可以看到薛紹具有兩重身份：「一是心向李唐的唐朝舊臣，起碼他哥哥是，另外一個就是太平公主的第一任駙馬。那麼對於李隆基來說，很明顯，他更看重薛紹是太平公主的丈夫這個身份。因為太平公主，遷怒於她的丈夫是很正常的。既然第二任丈夫的墓已經平毀了，再順手把她前夫的墳也毀了，順理成章。」至於當年薛紹因何而死，其兄做過什麼積極貢獻，「都跟我李隆基沒關係，因為那是前朝的事」。

（《澎湃新聞》）