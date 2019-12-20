【歷史探秘】古墓裏的燦爛星空　科學與迷信兼具的唐代天文學

日前，中國大陸考古團隊發現唐代太平公主第一任駙馬─薛紹之墓，但墓室已遭到破壞，墓室裏的壁畫、棺槨都有嚴重損毀。雖然無緣見到薛紹墓內的壁畫，但一般唐代皇室貴族高官的墓葬—雙室磚券墓，基本上都繪有色彩鮮豔的壁畫，甚至在墓室天花板畫上天象圖，這有什麼特殊含意呢？

圖為目前藏於大英博物館的《敦煌星圖甲本》。星圖繪製於唐中宗時期（705－710年），描繪北極地區的星空，並分別用白、黑、黃三色特別標註不同的星座。（維基百科）

其實在墓室天花板畫上日月星辰，並非唐代獨有而是自古以來的傳統，如1987年於西安交通大學發掘的西漢壁畫墓，其墓室頂的《二十八宿天象圖》，為目前發現年代最早、繪製最完整的天象圖壁畫。唐代最高等級的墓葬，皆繪有天象圖，希望死者能像生前一般，享天地靈氣與日月精華。這些唐代高級墓葬的星圖，繪有散落的星點、白色粗線條代表銀河，以及具有中國宗教神話色彩的日月，在視覺效果上非常美觀，但罕有見到完整的星宿排列，是不是意謂着中國的天文學自古就相當落後，不被重視呢？

事實完全相反，中國在天文學方面，有非常悠久又持續不斷的觀測紀錄，早在仰韶文化遺址中，就已繪有北斗七星等天文圖像。到了唐代，天文觀測更是有相當的進步。玄宗開元年間（713－741年），唐代知名僧人，也是天文學家的僧一行（683－727年）透過大規模天文觀測，測定出子午線長度，也測出二十八宿的新座標，並首次畫出正確的黃道，進而得知黃道為橢圓形而非圓形，可見唐代天文觀測水平之高。

目前傳世的唐代天文圖有三幅，其中兩幅出自敦煌，為《敦煌星圖甲本》與《敦煌星圖乙本》，另外一本為唐初傳入朝鮮的《李太祖重刻天象列次分野之圖》。目前收藏於朝鮮的《李太祖重刻天象列次分野之圖》，據學者研究為隋唐以前的中國星象圖，很可能為傳世星圖中最早依據實測繪製的中國古代星圖。

僧一行畫像。（網絡圖片）

儘管有相當科學的天文實測，但唐代的星空終究是充滿宗教迷信的。唐代時的天文已確立「三垣二十八宿」的星像觀，即是將天空分為31大區，除了二十八宿外，還有紫微垣、天市垣與太微垣三區。基本將黃河流域（約北緯36度）全年所見的星空劃為紫微垣。紫微垣內的星座以帝王、皇室眷屬與皇宮設施命名；天市垣與太微垣則分列於紫微垣兩側，前者星座以三公九卿等官署為名，後者則以地名劃分。可見中國古代的星空，與社稷、國運、皇帝息息相關。

古今中外，天空給予人們許多想象，而星辰都被拿來占卜，可分為「軍國星占學」與「生辰星占學」兩類，前者將星象與皇權相連，後者則是以個人為主，類似於今日流行的星座運勢。在尚未受到西方文化影響前，傳統中國占星學僅有「軍國星占學」一類。除了將個別星辰指向皇帝、太子等皇室成員外，也會藉着觀測星體的運動，從而暗示皇室、國家大事、戰爭等之間的變化。

敦煌星圖，又稱《敦煌星圖甲本》，是中國天文學史上最著名的星圖之一，繪製於唐中宗時期（公元705-710年），現藏於倫敦大英博物館。（網絡圖片）

這是因為自古以來，中國人將國運稱為「天命」，更把皇帝視作「天子」，為了能夠預知天命，進而知道天命的變化。自古以來，天文相關的知識都由朝廷把持，不僅設置天文觀測機構，天文儀器也為朝廷所有，唐代對於天文書籍的管理亦十分嚴密，唐永徽二年（651年）頒佈的律令：「諸玄象器物、天文圖書、識書、兵書、七曜歷、太一、雷公式，私家不得有，違者徒二年。私習天文者亦同。」普通老百姓更被下令禁止隨意觀測、自制儀器與私學天文歷算。

由於星空與皇帝、太子與皇室成員相關，因此也只有他們有資格在墓室畫上天象圖。而對擁有雙室磚券墓葬資格的高官來說，能在墓室畫上星宿，則成為彰顯身分的象徵與殊榮。