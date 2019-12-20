【中國Geek】從「好噁心」到「超可愛」？　兩岸三地「肥宅熱」

兩部影片破10萬訂閲、3分鐘影片吃一隻雞有184萬次瀏覽……「我誰？我瘋子啊！」2019年邁入尾聲，盤點2019年台灣Youtuber，「大蛇丸」的名字成為台灣2019年粉絲數量成長最快的網紅：從上傳第一支影片開始6個月突破50萬訂閲。

名字與某日本漫畫知名人物重疊的「大蛇丸」是何許人也？自稱體重100正負50公斤、一天睡12小時、早餐兩頓、午晚餐與下午茶和宵夜各一頓，個人頻道影片接近一半是「暴吃」美食，一身黑衣、表情誇張的大嗓門平頭形象，被眾多粉絲評價為「可愛」，也有人稱他是「肥宅之光」。

在中國大陸，網上用「肥宅快樂水」來形容可樂類飲料大行其道，還引申出「肥宅快樂」系列：披薩是「肥宅快樂餅」、炸雞桶是「肥宅快樂桶」；還有「肥宅快樂事」、「肥宅快樂膠」等用法，影響力透過網路傳播到兩岸三地，甚至「反攻日本」。

從污辱用語到無所不包

「肥宅」也就是「肥胖的宅男」，毫無疑問，本來是一種人身攻擊的詞彙。 1990年代末，日本「御宅族（otaku）」文化透過網路傳進兩岸三地，一開始也只是當時極為小眾的網路動漫愛好者族群在使用，但在被媒體引用後迅速在中文世界轉化為「宅男」的用法。

20世紀末日本御宅族經典形象。（twitter@tamuro_g）

2007年台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》中，主持人吳宗憲杜撰日本小說《涼宮春日的憂鬱》內容，指其為「宅男愛看的色情小說」，來賓也隨即附和「宅男是社會的垃圾」 、「變態」、「不該活在世界上」，結果引起書籍出版商與動漫迷抗議，是第一起讓「宅男」一詞的褒貶浮現到台灣社會上的事件。

事實上，「御宅族」本身在日本就是頗新的用法，一般大眾望文生義為「經常待在宅裏不出門的人」，其實也不算太嚴重的誤解。但隨着媒體對「宅男」的使用範圍擴大，「不修邊幅的人」、「不善交際的人」、「喜愛動漫的人」、「喜歡電玩的人」、「喜歡模型的人」、「經常使用電腦工作的人」……通通都用「宅男」來形容，幾乎是無所不包。

不過，香港明星鄭伊健是宅男，因為他不喜出門；金城武和謝霆鋒也是宅男，因為他們會打電腦遊戲；李亞鵬時常在家陪着老婆孩子，當然是宅男；米勒愛吃零食，肯定是宅男；最離譜是梁漢文，因為懂手工製作，就被劃為「宅男一族」。

演員金城武曾表示自己很喜歡待在家裡，也讓他除了男神的封號外多了宅神的封號。（視覺中國）

結果到最後，台灣對「宅男」最原本的用法「喜愛動漫的網路族群」反而變成了這個詞彙範圍裏的小眾。為了捍衛這種身分認同，或是為了自嘲，甚至是為了反擊媒體的話語權，原本用以人身攻擊的「肥宅」一詞成為網路上的熱門自稱詞；連女性也有在網路上自稱「肥宅」或是「女肥宅」的。

用自嘲當作盔甲

知名美劇《權力的遊戲》中有一段名台詞，大意是：「把污辱當作盔甲穿在身上，如此就無所畏懼。」網路族群自稱「肥宅」的用意，大致如是。

透過使用「肥宅」來自稱，將媒體上光鮮亮麗的藝人等人剔除出去，隱然昭示着對主流社會價值觀的反叛：肥胖、單身在家、沉迷電玩動漫……種種因各種理由不合於外界期待的人，就透過自稱「肥宅」取得另外一種集體認同。

以這層觀點來看，和自稱「魯蛇（loser）」有異曲同工之妙。不過「魯蛇」在語境中更加尖鋭、更加憤世嫉俗，「肥宅」則帶有一種「安穩於目前現狀」的平衡性。

其實，肥胖在歷史中本來也不一定都是負面的評價，成語「心寬體胖」、俗諺「宰相肚裏能撐船」，肥胖曾經是氣度與身分的象徵。近一個世紀西方娛樂界追求的「瘦即美」早已被批評為病態，本來美醜並無絕對的標準，肥胖當然也可以是可愛的，再說人類對「圓滾」的體型天生也有着憐愛本能：嬰兒就是圓滾滾的。

創造詞彙變體證明族群活力

除了自嘲用的「肥宅」外，還有可愛版的「宅宅」；女性用的「宅女」；強化負面意義的「死宅」，是「宅到死路一條」的意思；另外用「凶宅」來形容行為觀感不佳甚至犯下社會案件的人，藉此保持「宅」或「肥宅」的無辜性。

語言是活的，詞彙亦同。一個來自不同文化和語言的詞彙，不但能繼續流傳並且分化，也見證了社會一角小眾族群自我認同的變遷。