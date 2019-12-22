擁多達170名百歲老人　海南澄邁縣再獲頒聯合國「世界長壽之鄉」

早在2012年，海南省澄邁縣就曾獲得聯合國國際老齡問題研究所認證的「世界長壽之鄉」。時隔7年，澄邁縣「世界長壽之鄉」認證證書換發儀式於昨日（21日）上午舉行，這是該縣首次重新認證和換發標牌，亦是中國首個獲得重新認證的「世界長壽之鄉」。

海南澄邁縣現時擁有多達170名百歲以上老人。（人民網）

《海南日報》報道稱，澄邁素有「青山綠水廿萬頃，十里常逢百歲人」的美譽，2012年11月被國際人口老齡化長壽化專家委員會、聯合國老齡研究所授予「世界長壽之鄉」稱號，成為中國首個「世界長壽之鄉」。2019年，全縣人均預期壽命79.9歲，百歲以上老人170人，佔總人口比例遠超聯合國「世界長壽之鄉」認證標準（標準為每10萬人擁有百歲壽星7.5人），位居全國前列。

報道引述聯合國積極老齡化專家委員會秘書長稱，隨着經濟和社會發展，人口壽命和居住環境等並非一成不變，故此「世界長壽之鄉」的認證並非永久性，每隔5至10年要重新認證和發牌，澄邁是中國首個重新認證和換發標牌的市縣。

據了解，中國目前有10地獲得聯合國國際老齡問題研究所專家認證的「世界長壽之鄉」，包括海南省澄邁縣和萬寧市；海南省則獲得「世界長壽島」稱號。

（綜合報道）