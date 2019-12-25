【歷史探秘】宋代墓穴竟現「喵星人」　宋代文人也愛吸貓？

宋人也愛貓？！中國陝西省考古研究院日前在陝西漢中市甯強縣高家河村，發現五座北宋晚期（1085－1125年）墓葬，其中四座為單室磚券墓，一座為雙室磚券墓。這批墓葬形制相近，研究人員判斷應為家族墓葬，該墓葬除了大量出土器物外，竟還發掘出許多雕刻精美、栩栩如生的貓磚雕。難道宋代已和今人一樣「吸貓」了嗎？

陝西省考古研究院新發現的五座宋代墓葬，內有許多雕刻精緻的貓雕磚。（微博@中國考古網）

磚券室墓，為中國古代墓葬的形式之一，始於西漢。而磚雕則是從東周瓦當、秦磚與漢代畫像磚結合發展而來，到了北宋時形成磚雕，併成為墓室壁畫的裝飾品。磚雕內容反應墓主的社會地位，常見題材有墓主夫妻對坐、再現墓主生前的生活場景，因此也有許多生活化的場景。

考古項目負責人李坤錶示，古人多遵循「事死如事生」的觀念，因此墓葬出土的相關器物多半與墓主生前一致。而墓中多幅貓磚雕，除了顯示墓主愛貓之外，也說明在北宋晚期，養貓已經成為當時宋人普遍的社會習慣。考古人員推測，宋人會這麼普遍養貓，或許與當時鼠患嚴重也有很大關係。

為何從宋代開始，貓會頻繁出現在宋代墓葬中呢？這要從宋代的社會變化說起。和休閒娛樂主要以上層文人愛好為主流的唐代相比，宋代的休閒生活更具有商業化、通俗化與大眾化的趨勢。因為佛教信仰鼎盛，讓宋人熱衷放生、愛護動物。為北宋知名政治家、文學家的王安石（10211－086年）曾寫有《放魚》詩：「捉魚淺水中，投置最深處。當暑脱煎熬，翛然泳而去。豈無良庖者，可使供七箸。物我皆畏苦，舍之寧啖茹。」可以看到王安石對於人以外的動物抱有愛惜與悲憫的感情。

貓咪從宋代就備受寵愛，到了現代貓咪還能成為網紅。（FB@黃阿瑪的後宮生活）

雖然先秦時代已有貓、狸的記載，但直到漢代中國人才成功馴養野貓，唐代以後貓才開始逐漸被人飼養。北宋知名文人蘇軾（1037－1101年）曾諫言：「養貓以去鼠，不可以無鼠而養不捕之貓。」用貓來比喻用貓來比喻在什麼位置該做什麼事，應謹守本分。可見宋人養貓的比例相當高，也指出養貓最初目的就是為了捕鼠。

自古以來老鼠給人類帶來許多生活上的困擾，除了食物被啃食以外，老鼠還會到處啃咬屋內各種物品，也是農作物危害的來源之一。而對宋代文人來說，家裏遭老鼠除了有上述擔憂外，更在意珍藏的書畫是否會遭受鼠害。因此，能夠捕抓老鼠、守護書畫的貓咪就被寫進詩詞中，如北宋知名文人梅堯臣（1002－1060年）為貓咪留下《祭貓》：「自有五白貓，鼠不侵我書。」悼念曾為他捍衛書本的小貓。

圖為台北故宮館藏的《宋人戲貓圖》（局部），可以看到畫面中三隻貓正在抓老鼠。（台北故宮博物院）

南宋文人陸游（1125－1210年）也曾為鼠所苦而有養貓的念頭，終於得其所願「裹鹽迎得小狸奴，盡護山房萬卷書。」詩中的「狸奴」為宋人對貓的暱稱。由於貓抓老鼠的效率太高，讓陸游相當滿意並寫詩記下：「服役無人自炷香，狸奴乃肯伴禪房。書眠共藉床敷暖，夜坐同聞漏鼓長。賈勇遂能空鼠穴，策勛何止履胡腸。魚餮雖薄真無媿，不向花間捕蝶忙。」

養貓的需求大增，帶動起販賣行業與市場，如汴京（今河南省開封市）相國寺會定期開放讓民眾在此買賣貓狗，南宋文人吳自牧所著的《夢梁錄》載：「相國寺每月五次開放萬姓交易，大三門上皆是飛禽貓犬之類，珍禽奇獸，無所不有。」

到了南宋臨安（今浙江省杭州市）時，各種宗教、節慶廟會上除了販賣各種紅鸚鵡、白雀、銀蟹、金龜等水陸珍禽外，也會賣寵物相關的飼料與用品，甚至還賣有貓窩、鳥籠與蟲籠。另外，宋代有錢人還愛養一種樣貌可愛的「獅貓」。

臨清獅貓，又稱山東獅子貓，被譽為中國最好看的貓。（網絡圖片）

《夢梁錄》載：「有長毛，白黃色者稱曰獅貓， 不能捕鼠，以為美觀，多府第貴官諸司人畜之，特見貴愛。」獅貓除了在臨安造成飼養風潮外，甚至流行到金朝、還多次向宋廷討要「獅子貓兒」。

宋人養貓本是為了捕鼠，但寵愛過頭的結果，反而讓貓失去捕鼠的本能，南宋詩人胡仲弓着有《睡貓》一詩：「瓶呂鬥粟鼠竊盡，床上狸奴睡不知。無奈家人猶愛護，買魚和飯養如兒。」床上的貓呼呼大睡，對於老鼠在家到處啃咬糧食完全無動於衷，雖然不會捕鼠，還是備受主人疼愛。可見在社會富足的情況下，宋人不再只為了防盜與捕鼠等實用目的飼養貓，他們更願意為了休閒、賞玩與陪伴而成為「貓奴」，如同現代人伺候「貓主子」以「吸貓」一般。