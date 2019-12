【台灣大選】輸贏會過去歌會留下　細數那些令人難忘的競選歌曲

日前,台灣總統候選人韓國瑜釋出第二首競選歌曲《等一個人》,歌曲裡不只有國語、台語、客語、粵語、更有日語、泰語、越南語等,塑造包容台灣多元文化對台灣新移民照顧的形象。蔡英文則在12月11日繼用RAP念出政績、政策的《台灣隊長》後,再度推出台語抒情歌《自信勇敢咱(我們)的名》透過向上一代的民主前輩與父母對話,表達對民主自由未來的渴望。 選舉歌曲不只可以在造勢場合凝聚民心,更可以加深或補足候選人想要塑造的形象,而在台灣民主化30年的時間裡,有哪幾首有名琅琅上口的選舉歌曲呢?選舉歌曲在台灣選舉中又扮演什麼樣的角色呢?

蔡英文的競選歌曲《台灣隊長》搭配動畫MV。(截圖自影片)

《愛拚才會贏》成為萬年選舉歌

一時失志不用怨嘆,一時落魄不免膽寒……人生可比是海上的波浪,有時起有落…..三分天註定、七分靠打拼,愛拼才會贏!

1988年,台灣解嚴的第二年,台灣歌手葉啟田以台語唱出社會苦悶之下鼓舞人奮鬥、喚起人精神《愛拚才會贏》迅速紅遍台灣大街小巷,唱片賣破120萬張,盜版更是在900萬張之上,並被填上廣東話、潮州話、國語、客家話等語言,在中國大陸也迅速走紅,1989年更拍攝同名電影,更一路紅到國際,在全世界被填上超過10種語言的歌詞。

葉啟田有寶島歌王的美譽。(截圖自影片)

而《愛拚才會贏》其中包含的拚搏精神、熱血以及滿滿的鬥志,加上傳唱度高,幾乎台灣街頭巷尾每一個人都可以來一句「三分天註定﹑七分靠打拼」使它成為各家必爭的選舉歌曲,幾乎在每一年的選舉中都沒有缺席,見證台灣選舉史30年。甚至直到2018年的九合一選舉大選前韓國瑜還力邀葉啟田站台,並更改歌詞為愛「贏」才會拚,成為當時選前之夜的高潮橋段之一,顯見這首歌在台灣大選中的地位。

1994年台北市長選舉:《春天的花蕊》

1994年阿扁參選台北市長的競選歌曲《春天的花蕊》,是提起台灣的競選歌曲時,許多人會想起的一首。當時這首由台灣作家路寒袖所做台語詩被改為台語民謠,被多位歌手翻唱,在當年被陳水扁選為競選歌曲。

你是春天最美的花蕊(花朵),為你我不怕被淋的濕答答,你是天空最亮的那顆星,陪你我不怕遙遠和艱苦,春天的春天的花花開滿山遍野,有你才有好的香味。 《春天的花蕊》

當時陳水扁跳脫選舉打悲情牌的舊路線,打出「快樂希望陳水扁」的口號,希望選舉不只有聲嘶力竭的吶喊政治理念,也能成為嘉年華和音樂盛會,而這首清新甜蜜的情歌在這樣的背景下成為他的競選歌曲,帶著散播歡樂跟希望的期待,傳遍大街小巷,陳水扁也順利成為第一位民進黨籍的首都市長。

2018年,陳水扁在臉書《陳水扁新勇哥物語》分享,選舉成敗競選歌曲佔非常大的比重,不但要與競選主軸相結合、意深曲高,更要容易唱讓人感動,「選舉歌能受歡迎,選戰成功的一半。」

1998年「英俊瀟灑的馬英九」

馬英九的競選歌曲歌詞有「英俊瀟灑的馬英九」。(資料圖片)

1998年馬英九挑戰施政滿意度高達8成尋求連任的陳水扁,英俊帥氣的形象菁英形象,擄獲許多粉絲的心。此外,馬英九獲得李登輝支持,在選前造勢大會上,李登輝與馬英以台語問答「馬英九,告訴我你是哪裡人阿?」「報告總統,我是飲臺灣水、吃臺灣米的新台灣人啦!」,新台灣人的論述獲得許多中間以及本土選民的票。

而在競選歌曲的選擇上,是由台語演唱的《逗陣(一起)的好朋友》:

英俊瀟灑的馬英九/對人親切的馬英九/男女老幼/大大小小/大家都喜歡馬英九……拜託拜託神聖神聖一票/他是好相處的好朋友/他是有愛心的英雄/街頭巷尾/士農工商/大家來支持馬英九 《逗陣的好朋友》

直接把馬英九寫入歌詞之中,歌詞簡單明瞭,旋律琅琅上口,彌補馬英九從政初期台語講不好的硬傷,透過台語的競選歌曲宣傳彌補其不足,亦成為一首成功的選舉歌曲。

2000年總統大選RAP入歌 《歡喜看未來》

提到有RAP的競選歌曲,現在大家都會想到丁守中的《台北的未來在手中》或是柯文哲的《Do Things Right》,但其實早在2000年RAP的競選歌曲《歡喜看未來》,唱的Rapper甚至不是歌手,而是現任台灣駐德代表、前行政院新聞局局長謝志偉。

陳水扁在2000年推出競選專輯。(網絡圖片)

2000年總統大選,陳水扁與呂秀蓮搭配並推出專屬的競選專輯《歡喜看未來》,其中的同名歌曲《歡喜看未來》結合國語、台語、客語在其中,有歌曲也有饒舌,活潑的曲調搭配流行詞語ㄅㄧㄤˋ(當時台灣流行語,勁爆、酷炫的意思),批評國民黨的同時強調展望未來。

變變變/時代正在改變/扁扁扁/選就愛選阿扁/你希望台灣未來是個什麼樣/是一成不變/還是非常ㄅㄧㄤˋ/非常ㄅㄧㄤˋ/非常ㄅㄧㄤˋ/非常ㄅㄧㄤˋ/台灣的未來一定要很ㄅㄧㄤˋ

以「變」、「扁」、「ㄅㄧㄤˋ」押韻,成為獨樹一格的競選歌曲,同年還有台語主打歌《少年台灣》,多樣的競選歌曲主打不同的客群,台灣在2000年迎來首次的政黨輪替。

而在這之後,競選歌曲成為台灣選舉不可或缺的重要一塊,但隨著選舉歌曲過於樣板化以及數位時代宣傳要兼顧多元管道的情況下,競選團隊往往要處理臉書、推特到INSTAGRAM社群平台、與網紅合作拍影片、製作政策懶人包等大量的選舉文宣資訊,選舉歌曲在網絡時代或許效力或許比不上一張有梗的圖。

但回顧上一次2018年的九合一大選,卻可以發現歌曲的又再次發威,韓國瑜用老歌軍歌喚回「中華」情懷、柯文哲與嘻哈歌手春艷合作《Do the Right Things》、丁守中的《台北的未來在手中》都再次讓競選歌曲的關注度提高,競選歌曲再度回到大家的眼中。

2018年韓國瑜《夜襲》、台北市的嘻哈歌曲爭奪戰

2018年台北市長選舉,柯文哲和丁守中都推出嘻哈歌曲。(截圖自影片)

去年剛結束的台灣九合一大選,最風光及最吸睛的莫過於「韓流」。其中中華民國愛國歌曲、軍歌成為推廣韓流的重要推手。

我們眼觀四面、我們耳聽八方,無聲無息、無聲無息,鑽向敵人的心臟,鑽向敵人的心臟。 《夜襲》

韓國瑜在高雄三山——鳳山、旗山與岡山等造勢活動中,選擇被大多數人遺忘,卻是1950年代到1970年代出生的台灣人都會唱的中華民國愛國歌曲。

除了夜襲之外,過去流行的愛國歌曲,如《中華民國頌》、《古月照今塵》、《梅花》、《龍的傳人》等,都因此在網路平台上爆紅,成功吸引大陸和海外華人,被老歌裡的情懷感動,成為凝聚韓粉的重要關鍵。

國民黨總統參選人韓國瑜9月8日在新北市舉辦「2020新北出發」造勢活動,韓國瑜現場演唱樂團茄子蛋的歌曲「浪子回頭」,帶動全場氣氛。(中央社)

而在台北市,近年非常流行的嘻哈歌曲出現在台北市長的競選歌曲之中,丁守中推出《台北的未來在手中》,「台北的未來在你手中/台北的未來在你手中/台北的未來在丁守中」,柯文哲則與饒舌歌手春艷合作《Do the Right Things》,柯文哲親自演唱,歌詞裡不斷重複的「Do the Right Things」和「怪怪地」意外的洗腦,也讓柯文哲以300多萬的點閱率大贏丁守中歌曲70多萬次的點閱率。

柯文哲2018年的競選歌曲備受好評。(截圖自影片)

近年可以透過網絡、電視觀看候選人政見發表會以及造勢場合,候選人唱什麼歌也都會成為網絡熱門話題,例如台北市長候選人吳萼洋在台北市長政見辯論會上高唱《愛江山更愛美人》,讓歌曲意外爆紅。歌曲在台灣選舉中不只做為選舉歌曲,也可以是一種貼地氣、為貼近目標族群的「通關密語」,例如廣受兩岸三地年輕人喜愛的獨立樂團「茄子蛋」在國民黨初選時,朱立倫跟周錫瑋都不約而同的提到,後者還現場演唱了一段,足見歌曲在選舉中的影響力。