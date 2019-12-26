消失200年的拿破崙執政證書在台灣！　一窺背後的神秘藏書家族

自宋代以來的善本書，作為珍貴的古籍文物，也多是中國大陸與台灣的圖書館、博物館的重要館藏，但對於西洋古籍善本少有注意。為了發揮書本最大的用處，華人藏書家族「澄定堂」，從第四代Jason Dou起，開始把家族多年所收藏的西洋古籍善本書、首刷版寄存在兩岸各地的圖書館。台灣「國家圖書館」自2018年開始即陸續收到「澄定堂」寄存的珍貴西洋古籍，其中包括拿破崙（Napoléon Bonaparte，1769－1821年）的終身執政證書正本。

這份拿破崙的終身執政證書正本將成為台灣「國圖」的鎮館之寶，消息傳出後引起各界矚目。外傳證書正本全世界僅有一件，台灣「國圖」特藏文獻組助理編輯杜立中表示，雖然尚未確定，不過「這類型文件通常不會有一件以上」。

台灣「國圖」館長曾淑賢表示，受限於經費，其實圖書館很難直接在市場上收購這類珍貴的西洋古籍，尤其首刷版都要價不菲，只能依靠捐贈或是寄存。「寄存」是指如果原持有者有需要，未來仍可將書收回。目前澄定堂在台灣「國圖」寄存共計43種、49冊的西洋古籍，且多為珍貴的首版印刷。

至於這份見證法國曆史的重要文書，為何會流入市面、輾轉由澄定堂收購？杜立中回答，其中緣由應是澄定堂前幾代的事，目前無從得知，且館方也無法保證其真偽，需要學者專家共同研究。台灣「國圖」已陸續將澄定堂寄存的文獻、古籍完成編目，並收藏於善本書室，未來也會將這些西洋古籍文獻進行數字化，方便研究使用。

華人藏書家族

談到西洋藏書，就不能不提華人藏書家族－「澄定堂」。該家族自19世紀中葉開始有計劃地收購西洋古籍善本，迄今已有150多年的歷史。澄定堂的堂號由清廷出使德國的欽差大臣洪鈞（1839－1893年）所題，「澄定」引自東漢哲學家王充（27－97年）所著《論衡》：「其文盛，其辯爭，浮華虛偽之語，莫不澄定」，希望可以善用書中智慧，理清思考，看見哲理。

儘管藏書不足四千本，但每本都有舉足輕重的歷史意義，其中更有西方歷史上的重要抄本，更有因為戰亂而拋售的皇室藏書與機構珍藏。Jason Dou的曾祖父為徽商出身，從事中國瓷器貿易而移民波蘭，至第一次世界大戰結束後，波蘭捲入戰亂，舉家護書至美國紐約。

台灣「國家圖書館」這批寄存的西洋古籍中，還有英國大文學家莎士比亞於1623年首次集結成冊的《第一對開本》。（台灣國家圖書館）

目前澄定堂的藏書量，估計約有800種，3,400餘冊，收藏從15至19世紀的珍稀搖籃本（incunable，此單字原自於拉丁文「incunabula」，意為襁褓或搖籃，也可代指為事物發展的初始階段或最早期。今多用「搖籃本」專指1450至1455年《古騰堡聖經》印製的年代到1500年間使用金屬活字印刷術出版的書籍、小冊子）與啟蒙運動的重要典籍。

東西方古籍的收藏，都受惠於活字印刷術的發明。中國早在北宋慶曆年間（1041－1048年），由畢昇發明以木材、泥為原料製作出最早的活字印刷。400年後，美因茨（Mainz）貴族古騰堡（Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg，1398－1468年）才製作出金屬活字印刷術。

活字印刷術大幅縮短了印刷複製所需要的時間，提高了書本的產量。由於書本的大量出現與傳播，對於歐洲近代的宗教改革、啟蒙運動的影響深遠。大量精美製作的西洋古籍並未在中國歷史缺席，透過傳教士來華，帶來許多宗教、天文、數學、地理等方面知識的印刷書籍，促進了中西文化交流。

浙江寧波天一閣是中國現存最古老的私家藏書樓。（維基百科公有領域）

現代除了有澄定堂這樣的西洋古籍藏書家族外，中國歷史上也有許多私人藏書家，如明代藏書家範欽（1506－1585年）在浙江省寧波市所建的私人藏書樓－天一閣，不僅是中國現存最古老的私人藏書樓，也是世界上現存最古老的三座私人藏書樓之一，至今已有450多年的歷史。不過相較於古代藏書着重在「藏」字，Jason Dou反而期望能將家族收藏多年的西洋古籍帶到亞洲，藉由與圖書館寄存的方式，讓古籍吸引各地的研究者前來，進而創造出更多學術成果。