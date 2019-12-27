【歷史探秘】吃蔬食種中藥　吃素養生風潮從哪個朝代開始？

每到歲末年終之時，總有各式大魚大肉一飽口福。雖然好吃，但是大量的肉類、糕餅等高油質、低纖維的精緻加工食品，長期食用除了易導致肥胖，更會增加慢性疾病與罹癌風險。近年大眾健康意識抬頭，開始呼籲應迴歸天然飲食，多攝取膳食纖維與維生素，才是保健養生的最好方法。不過吃蔬果養生，並非現代人專有的觀念，早在北宋時，就有不少文人熱衷此道了。

自古就常見於中華料理食譜中的大白菜，由於白菜盛產在冬季，也總能在戶外看見存放在街頭的白菜。此外，經現代科學研究，白菜還具有防癌與降血壓的功效。（VCG）

現存最早的中醫理論著作—《黃帝內經》，就已寫道：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。」這條多吃蔬果的膳食原則，成為中華飲食傳統，即使到了宋代，這樣的觀念依然是文人追求的飲食風尚。由於蔬菜十分容易種植，成為四處出差的北宋官員穩定的食材供給，不少文人還會自行耕種，或是上山摘野菜或是野生的中藥植物，來給自己加菜。

如北宋知名文人梅堯臣（1002－1060年）在多年的仕宦生涯裏，留下不少論及植物種植與摘採的詩作，像是《舟中行自採枸杞子》：

野岸竟多杞，小實霜且丹。系舟聊以掇，粲粲忽盈盤。助吾苦羸苶，豈必採琅玕。自異驕華人，百金求秘丸。昔聞王子喬，上帝降玉棺。此焉即不免，但願在心安。 《舟中行自採枸杞子》

梅堯臣在岸邊採枸杞，不知不覺就採了一堆，不僅加菜還省去買藥錢。也可以看出，為了因應長途的出差可能發生的意外，宋代文人普遍都具有一定程度的藥草知識。

蘇軾除了發明名菜「東坡肉」外，也相當講究蔬食養生，甚至在氣候濕熱的嶺南地區種植人蔘。（網絡圖片）

北宋文豪蘇軾（1037－1101年），同時也是個美食家，還會隨着地方風俗與自身經濟狀況調整食事。如宋神宗元豐三年（1080年）被貶至黃州（今湖北省黃岡市）時，經濟陷入困頓，必須自己耕種來增加收入與糧食，即使是紹聖元年（1094年）被貶至惠州（今廣東省惠州市）亦是如此，甚至還栽種起藥材。《小圃五詠．其一人蔘》：

靈苗此孕毓，肩股或具體。移根到羅浮，越水灌清此。地殊風雨隔，臭味終祖禰。青椏綴紫萼，圓實墮紅米。窮年生意足，黃土手自啟。上藥無炮灸，齕齧盡根柢。 《小圃五詠．其一人蔘》

蘇軾將原產自遼東的人蔘移植到廣南東路（約為今日之廣東省）的羅浮（今惠州市博羅縣西北部的羅浮山），雖然環境氣候差異非常大，不過種出來的人蔘，形體與氣味卻與原產地相差不遠。

為「蘇門四學士」之一的張耒（1054－1114年）也相當愛吃蔬食，除了自耕菜園外，還會遵照《本草》一類的中藥書籍所記載的食療知識，來烹煮食材，並把蔬食養生的烹調方式寫進詩中：

誰從西域移佳蔬，遍植中原葵莧俱。清霜嚴雪凍不死，寒氣愈盛方芳敷。貫金鋭箭脱秋竹，剪羅巧帶飄華裾。中含金氣抱勁利，穿滌炎熱清煩紆。老人食貧貪易得，大釜日煮和甘腴。飯炊香白煮餅滑，一飽盡缽無贏餘。空廚蕭條煙火冷，可但食客歌無魚。男兒五鼎食固美，當念就鑊還愁籲。

「波稜」，即是菠菜，唐代時從西域傳入中國，在宋代時已經相當常見，取得非常容易，因此張耒經常大鍋烹煮，配着米飯一起吃。除了波菜外，張耒還喜歡吃菘菜與芥菜，愛吃到連家裏空地都要種植，並作詩《理東堂隙地自種菜》：「幽居無一事，隙地自畦蔬。秋雨忽甲坼，青青千萬餘。江鄉盛菘芥，烹咀亦甘腴。豈惟供晨餐，庶用備冬葅。桓桓左將軍，英氣橫八區。邂逅無事時，弛弓曾把鋤。矧我放逐者，終年守敝廬。諒非勤四體，寓意以為娛。」

美食作家王剛曾在視頻中教大家清炒菠菜，養生的菠菜時至今日還是很受歡迎。（截圖自影片）

菘菜，俗稱白菜。原產自中國，在據今六千到七千年前的西安半坡（今陝西省西安市灞橋區半坡村）新石器遺址中，都有發現白菜籽，可見中國人食用白菜的歷史相當久遠。芥菜，又名掛菜，舉凡榨菜、雪裏蕻都是芥菜的一種。菘菜與芥菜不僅好吃，還能冷凍或醃漬儲存到冬季食用。

現代人講求多吃蔬果、在家種菜與養生，並不是多新穎的觀念。在過去以農立國的傳統影響下，蔬食在民間是種普遍且廣泛的飲食，更是中國飲食文化的基本。宋代文人出於實際的醫藥需求與養生保健的觀念，而食用、種植各式藥用植物，古人的養生食療或許還比今人更講究。