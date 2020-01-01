【多圖】吉林扶餘市除夕驚現3個太陽　專家：是「幻日」現象

2019年的最後一天12月31日（周二）上午8點左右，吉林扶餘市新站鄉天空竟然出現「三個太陽」。

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中國天氣網首席分析師胡嘯解釋稱，「三個太陽」是「幻日」的現象，幻日是一種大氣光學現象。這種現象的出現要求有比較低的氣溫（一般在攝氏-20度以下），大多是在太陽出來到上午這個時間段，空氣中冰晶比較豐富。

內媒《科技日報》也曾對幻日進行過科普：幻日是大氣的一種光學現象。在天空出現的半透明薄雲裏面，有許多飄浮在空中的六角形柱狀冰晶體，偶爾它們會整整齊齊地垂直排列在空中。當太陽光射在這一根根六角形冰柱上，就會發生非常規律的折射現象。這種現象叫做幻日。

幻日在內地出現的次數也不少，2006年3月黑龍江省大慶市天上就出現了「三個太陽」；2013年11月，赤峰市、圍場滿族蒙古族自治縣和承德的部分地區上空出現「四個太陽」，個別位置甚至可以看見「五個太陽」；2014年11月新疆阿勒泰地區布爾津縣、2015年1月內蒙古呼和浩特市，也出現過「三個太陽」；2018年1月，內蒙古四子王旗也出現過「三個太陽」。就在2019年12月12日，新疆伊犁霍爾果斯天空出現「三個太陽」。

（綜合報道）