【以史為鑒】錢如何花在刀刃上？　唐宋兩代兵政的歷史教訓

根據《解放軍報》報道，近日中共中央軍委批准新修訂的《軍隊差旅費管理暫行規定》，自2020年1月1日開始實施，優化核銷交通費、醫療、伙食補助、住宿、行李託運等項目的範圍與標準，大大保障解放軍的待遇，也延續2014年以來推行軍費績效管理的改革之路，藉以完善資源有效分配和推進戰鬥力的強軍目的。 唐宋乃中國史上文化與經濟都十分繁盛的盛世，但仍不免為兵費與戰力苦惱，本文將回顧這兩朝兵政的歷史。

中共力行軍費績效管理，主要是為了推進戰力和節約資源。圖為2019年訓練中的解放軍特戰小組。（中國軍網）

《解放軍報》曾在2018年評論裏自承「管理粗放是長期制約我軍建設發展的一個突出問題」，這種問題在以小農經濟為主、物質條件與管理技術未現代化的古代中國更是嚴重，不少王朝都曾為了如何給養與保持大軍的戰力而傷神過，即便是武功赫赫的大唐盛世，也難脱這困擾，其兵政的荒廢更埋下藩鎮割據的禍患。

長樂公主墓壁畫上的唐朝官兵。（網絡圖片）

唐初軍隊乃是徵兵、募兵並行，徵發財力無虞的丁男作為府兵，蠲免其租税力役後，負責輪番進京宿衛或戍邊打仗。不過府兵的目的主要是戍衛京師，因此唐朝對外作戰時，仍常以臨時招募的人員或邊境異族做為主力。這種徵募並行的兵制優點，在於國家可省下大筆經費。尤其是府兵，被要求「弓一，矢三十，胡祿、橫刀、礪石、大觿、氈帽、氈裝、行藤皆一，麥飯九斗，米二斗，皆自備」，並隨着武器甲胄一同上繳入庫，待出戰時才會發放。而若是入京宿衛的話，朝廷就僅會發給弓矢與橫刀。

表面上看，唐朝府兵不必負擔賦役，也都是家有田產的小康之戶，要自費這樣的裝備似乎不甚困難。但實際上由於每個府兵的居所離長安京師遠近不同，上京途中所有花費全得自行吸收；加上唐朝拓邊日急，戰事不斷擴大，根本沒法讓軍士們按時換班返鄉。結果這麼一耽誤生產，府兵的家庭幾乎都瀕臨破產，不得不逃亡躲避入伍。

唐玄宗先天二年（公元713年）曾下詔指明這弊端，害得府兵們「多憚勞以規避匿」，因此將服役年限從40年減為25年，並讓長期征戰的士兵只要服役10年即可：「今宜取年二十五以上，五十而免。屢徵鎮者，十年免之」。結果這政策仍沒法切實執行，最後導致「府兵之法浸壞，番役更代多不以時，衛士稍稍亡匿，至是益耗散，宿衛不能給」的慘況，地方折衝府完全沒有任何府兵可以上交，迫使朝廷改招募12萬「長從宿衛」（後改稱彉騎）護衛長安，武器衣裝糧食全由國家提供，由此增添不少開銷。

此外，唐朝沿邊設置十個節度使，每年得投入「衣賜則千二十萬匹段，軍食則百九十萬石，大凡千二百一十萬」的鉅額軍費。對比之前的府兵制，《舊唐書》不由得惋惜地寫道：「開元已前，每年邊用不過二百萬」。但那其實是將國家軍隊本應負擔的財政成本，全轉嫁到府兵身上，也因此導致府兵制崩潰，根本不足稱許。而且隨着唐朝的衰亂，兵制日愈敗壞，募來的彉騎與神策軍幾乎都是缺乏訓練、貪圖安逸的市井無賴，地方鎮兵亦成了不時擅殺將帥的驕兵。這使得唐朝年年靡費大量錢財、卻養出一批不堪戰陣的士卒，顯見國家資源不能有效配置與利用的窳政。

威震四方的大唐軍隊，隨着衰世也不免質素低下的弊病。圖為甘肅敦煌莫高窟裏的晚唐張議潮統軍出行圖壁畫。（維基百科公有領域）

宋朝則又是另一個為兵政所擾的朝代，冗兵成了當時財用的無底洞。由於燕雲十六州被石敬塘（892─942年）割讓給遼，導致華北平原無險可守，加上運河被破壞嚴重，迫使北宋只能建都於有利漕運的汴京，並以重兵取代險固山河把守京師。爾後北宋又幾度擴軍，汴京匯聚的士兵遂愈來愈多，抗擊遼與西夏的前線又另招募不少義勇兵，造成開銷龐大得難以想象。

坦白說，宋朝之所以在軍費上開支浩大，是因為法令給予士兵的待遇頗為優渥，皇室每三年一次大祀時會有賜禮，每年寒食節、端午節、冬至也有特支錢可領。遠戍嶺南等極邊之地的士兵，還另外有銀錢與衣裝的加給，皇帝還不時開府庫賜錢慰勞孤苦將士。這種種支出，令三司使程琳（988─1056年）不禁上疏給宋仁宗（1010─1063年）勸諫道：「合新舊兵所費，不啻千萬緡。天地生財有限，而用無紀極，此國用所以日屈也」。

若這樣耗費巨資能養出精兵悍將，那倒也算值得。可是偏生這些美意往往落不到基層士兵身上，朝廷給軍士的薪餉竟不時被官僚侵吞或挪用，逼得宋朝君主不時下詔禁止。比如宋仁宗檢查軍糧時，就發現提舉常平司竟然囤積漕運物資經年後才發放，且上軍才拿到足額，中下軍僅得到八、九成，宋仁宗因此下旨警告「自今後當足數給之」。結果這問題仍沒解決，連最精鋭的禁軍─殿前諸班都發生過喧譁請糧的事，其他地方的軍士待遇便可想而知。。

宋徽宗（1082─1135年）即位後，也下詔說過「國家養兵，衣食豐足。近歲以來，官不守法，侵奪者多；若軍司乞取及因事率斂，刻剝分數，反致不足」，但士兵被隨意調發服役和糧餉被剋扣的問題依舊存在。儘管不少大臣都想革除積弊，甚至美化唐朝府兵制，打算用以作為改革的模範，但仍難以將錢花在刀刃上，訓練出一支善戰的勁旅。

宋墓出土的武士陶俑。（網絡圖片）

譬如主持變法的王安石（1021─1086年），雖然打算實行兵農合一的保甲法與將兵法，取代所費不貲又戰力低落的募兵，但其完全忽略府兵制的實施背景，乃士兵本身得有恆產，因此光徵民為兵卻不保障其生產，只會激起民怨。宋神宗（1048─1085年）為此疑惑道：「民兵雖善，止是妨農事」，便一針見血地點明這現象，但王安石仍執意推動。結果不僅原本募來的軍隊沒有裁汰，宋朝反而走向既募兵又徵民兵的雙重擴軍之途，耗資更形巨大，完全脱離王安石原先富國強兵的構想。

女真人鼎盛時期的戰鬥力強大，滅掉了北宋。（網上圖片）

還有一個諷刺的現象，即王安石推行將兵法，力圖改善將士訓練不足的缺點，結果蘇轍（1039─1112年）發現這竟造成「凡將下兵皆早晚兩教，新募之士或終日不得休息……朝夕虐之以教閲，使無遺力以治生事，衣食殫盡」。士兵專職打仗，訓練屬其本分，但頻繁訓練竟造成宋軍無暇兼差營生，不啻是個笑話！這也從側面反映出，宋朝的優厚薪餉根本沒惠及基層，導致普通士兵不能致力戎務，反而得另謀他途餬口。

試想，倘使士兵連温飽都成問題，豈有絲毫戰力可言？但宋朝無力廓清軍政亂象，只能繼續花錢養出一批又一批無法戰鬥的士兵，徒靠龐大軍容起到「壯國威而消敵謀」的表面工夫而已。連宋神宗也無奈地承認「邊兵不足以守，徒費衣廩，然固邊圉又不可悉減」，造成耗財養重兵、重兵不可靠、又不敢裁兵、只能繼續招募更多士兵增勢的惡性循環。至於宋朝這種養兵法，最後究竟收到多少實效，女真人發動的靖康之禍已給了慘烈又明確的答案。

唐宋乃中國史上文化與經濟都十分繁盛的盛世，但仍不免為兵費與戰力苦惱。到了現代中國，則是因經濟不佳和遭歐美封鎖，空有高昂戰意卻缺乏充沛經費與先進裝備。迨改革開放後，中共又一度為了推進經濟建設，允許軍隊經商與下馬諸多研發項目，結果反倒腐化解放軍風氣與戰力，迫使中共不得不逐步革弊。而今，中國已躍為世界第二大經濟體，富裕遠邁前代，因此如何不浪費民脂民膏地精進軍費與軍隊管理制度，讓解放軍能無後顧之憂地提升實戰技巧，進而淬鍊成名副其實、捍衛人民安危與國家主權的「人民軍隊」，遂成了近年中共改革軍隊的最緊要目標之一。