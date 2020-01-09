【歷史探秘】抹黑造謠暗殺樣樣來　明代皇帝的「特偵組」錦衣衛

台灣總統大選進入倒數階段，日前國民黨總統候選人韓國瑜表示，若當選總統將恢復設立「特偵組」，偵辦包括台灣總統在內的貪腐案件。韓此舉引起蔡英文批評，表示特偵組是「東廠」，是馬王政爭的政治工具。一時之間，已於2017年廢除的特偵組突然成為2020總統大選的熱門話題。 反觀古代，以皇帝專制獨裁為特色的明朝，也有類似特偵組般的巡查緝捕百官的特務機關─錦衣衛，如近年電影《繡春刀》即在描繪錦衣衛不遠千里追殺魏忠賢（1568─1627年）；而皇帝聽信官場裏的抹黑，謠言、匿名舉報，遣廠衛執行特殊任務以鞏固皇權，更是屢見不鮮。

圖為台北故宮博物院館藏，繪製皇帝岀京謁陵的圖畫－《出警圖》（局部），可以看到站在皇帝前方的是身穿大紅蟒衣飛魚袍、腰配繡春刀的錦衣衛。（台北故宮博物院網站）

明洪武十三年（1380年）朱元璋罷中書省，將實行宰相制度廢除，從此權力高度集中於皇帝。明代還以重法待大臣，設特務機構以監控挾持內外，《明史．刑法志》載：「刑法有創之自明，不衷古制者，廷杖、東西廠、錦衣衛、鎮撫司獄是已。是數者，殺人致慘，而不麗於法。踵而行之，至末造而極。舉朝野命，一聽之武夫、宦豎之手，良可歎也」，可以說明代的皇帝相較於其他朝代，是更為專制獨裁。

明代各帝之所以重用東西廠、錦衣衛等機關，除了看重他們巡查緝捕的能力外，皇帝可說是依靠他們偵查各地動向，進而主動、積極掌控消息，以此預防有任何危及朝廷的事情發生。曾被瓦剌俘虜、放回，之後被明代宗（1428－1257年）軟禁的明英宗（1427－1464年，復位1457－1465年），於景泰七年（1456年）發動「奪門之變」順利復位。《國朝憲章類編》曾載：

天順（1457）元年正月論隨駕功，擢鎮撫哈銘、百戶袁彬（1401－1477年）併為錦衣衛指揮僉事，以千戶盧旺、彥敬為錦衣衛指揮使。先一日石亨（？─1460年）引二人侍於文華殿前，上問曰：『此二人者何人？』亨對曰：『臣有機密事必與二人謀，他人不知，如迎陛下復位時皆與之謀，其功實多。』乃特擢二人為指揮使，自是求請無虛日，冒報功升職者至四千餘人，錦衣之濫自此始。 《國朝憲章類編》

可見英宗在這場政變的過程中獲得不少錦衣衛的協助，並深知握有訊息等同於掌有權力的先機，從此重用錦衣衛。而錦衣衛在英宗的縱容下「建遣官校分行中外，緝訪事情，搜求幽隱，索取貨賄，內外官僚重足而立，由是詭服詐冒者接迹於途，天下騷然不安」更是引起文臣們的不安與不滿。

當時一位被將領石亨誣陷而被貶為廣西右參政的官員羅綺，因看不慣英宗寵信宦官，於是雕刻了英宗最為寵信的宦官王振（？─1449年）木像示威。《明憲宗實錄》載：「河南磁州民奏，廣西右參政羅綺先任刑部待郎……告綺雲：『當今又寵宦官，用香木鐖已死太監王振形葬之。』綺聞之微笑因雲：『朝廷失政，徇吉祥、張軏、石亨佼言，降出吾輩。』詔執綺約至京，法司奉詔鞫，依造妖言惑眾律斬。上曰：『羅綺貪利壞法，卻怨謗朝廷，與龍約造言惑人，情罪深重，法司其固禁之。』仍命陳所籍綺贓物於文華門前示百官。」

明代的錦衣衛被皇帝所依賴，權傾一時。圖中身穿紅袍、腰配繡春刀的錦衣衛站在船上最靠近皇帝的位子，可以凸顯出他們的重要性。（台北故宮博物院網站）

由於羅綺的行為刺及英宗痛處，因此被判重刑。不過此案竟以「依造妖言惑眾律」論處，而這是從英宗所倚仗的錦衣衛，接獲民眾匿名舉報的消息而來。無論羅綺是否真的可以 「上達天聽」，但只要有心人士向上舉報，「妖言罪」都能成立。可以看到皇帝所依賴的錦衣衛已經建立起天羅地網，並滲透到各地方，以此操控人心，讓人自動配合。

明憲宗（1447－1487年）繼位後，群臣紛紛上疏彈劾錦衣衛的罪行，不到一個月的時間隨即把英宗時的錦衣衛首領－門達論罪問斬，更在御史建言下毀去錦衣衛的獄舍，認為「此非朝廷明刑慎罰之意，故命毀之」。乍看似乎英宗時特務猖獗的時代已經過去，但這只不過是權力更迭之際，文臣們順水推舟，趁機將失去靠山的舊勢力（錦衣衛）順勢拔除罷了。

為了報復，時任內閣首輔、大學士的李賢（1408－1466年）開始遭到由錦衣衛散佈的無數匿名文書攻擊，李賢不堪其擾，向新帝上奏請辭：

今皇上即位大赦天下，賞罰明信，紀綱振舉，中外臣民無不歡忻感戴，豈意貪利之徒見朝廷法度清正，屏除奸弊，不得遂其所欲，郄歸怨於臣，往往投匿名文書，欲中傷臣，意在惑亂朝廷。臣往時屢經危險，懇辭退休，先帝不允，今又聞此，憾恨之言實自不安，決宜退避。

明代內閣首輔李賢經英宗、代宗與憲宗三帝，為官清廉，卻因彈劾錦衣衛，名聲遭到嚴重的損害。圖為《三才圖會》收錄的李賢畫像。（維基百科公有領域）

憲宗只好下旨：「朝廷行事一遵祖宗成法，除奸革弊，悉從公道，不逞之徒不便已私，往往造言生謗，甚至寫匿名帖子揭於內府及京城內外，指其姓名，明言傷害，阻撓朝政，敗壞風俗，莫此為甚。爾都察院即出榜嚴加禁約，如有不改前非，仍投匿名文書者，許諸人首出緝挐赴官，皆處以死。首者緝挐者視捉獲強盜事例升賞。」匿名文書甚至貼在京城內外人人都能看到的地方，想必已經對李賢造成非常嚴重的名譽傷害。最後憲宗還為李賢安排衛士，保護他的人身安全。

儘管明憲宗刻意維護首輔，但最後還是走上與前人一樣的道路。成化十二年（1476），道士李子龍因登上紫禁城北的萬歲山（今景山公園）觀察內宮，被錦衣衛校尉所發現，最後遭正法。憲宗從此疑神疑鬼，認為原有的東廠、錦衣衛失職、到處充滿危險，便於成化十三年（1477）令宦官汪直設立西廠，成為他的特務機關，加強監控宮外的臣民動向。由此可知，斬殺錦衣衛首領不過是皇帝做的順水人情，後來增設西廠，意味着憲宗在錦衣衛與宦官之間搞的權力平衡，僅僅是為鞏固皇權的帝王馭下之術。