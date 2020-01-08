【歷史探秘】十年後重現殷商都邑　一場大火看到商代城市佈局

中國重要的上古史遺址，位於河南省安陽市小屯村的殷墟，未來預計花八到十年的時間，將其打造為殷墟國家考古遺址公園，日前已正式開工整治周遭環境，讓遺址周邊恢復到殷商時期的自然風貌與人文景觀。之後還會建設殷墟遺址博物館，除展示殷墟都城遺址的考古發掘成果外，也設有文物考古研究中心、國際交流傳播平台與文化產業創新平台，並結合洹北商城、後崗遺址、鑄銅遺址等考古遺址，讓整座公園呈現一個以考古學為基礎的完整殷商都邑。

河南安陽殷墟以宮殿宗廟建築與王陵為主，學者能夠有效認識商代的都城建設佈局，實有賴洹北商城的考古。圖為安陽殷墟博物館。（維基百科公有領域）

歷史上商朝有多次遷都的記錄，直到第19位君主盤庚遷都於北蒙（今河南省安陽市），並將北蒙改稱「殷」、始建殷都後，到公元前1046年商朝滅亡為止，殷作為商代後期的政治、經濟、文化與軍事中心，長達273年。但為何在殷墟遺址的東北方還有一個洹北商城遺址呢？這要從商代的都城建設說起。

目前商代重要都城遺址有偃師商城（今河南省偃師市）、鄭州商城（今河南省鄭州市）與洹北商城，這些較古老的商代城市遺址都有一個特徵：「內城外郭」。城郭是夏商時期常見的都城防禦設施，為大型夯土城垣。城與郭有不同的功用，城是指內城，內多是大型宮殿宗廟建築，郭為城外再修建的外城，建築多是民眾的居住區、手工業作坊與墓葬區。

偃師商城遺址。（網絡圖片）

洹北商城遺址最早發現於1960年代初期，經過多年考古發掘，內有大城（外郭）、宮殿（內城）與方形小城等遺址，多處墓葬和青銅器窖藏，還有寬敞的道路與車轍痕迹，這些發現與其他的商代城市遺址相比都是罕見的。洹北商城年代晚於偃師商城與鄭州商城，不過早於殷墟。儘管確切的年代判定學界有許多不同看法，但多數學者都同意洹北商城是盤庚遷殷後的殷都所在。

古代的都城並不是隨心所欲地建造，而是有一定的規範與設計，如洹北商城遺址的內城區，已發現的一號宮殿與二號宮殿基址有許多整齊排列、方向一致的大型夯土建築基址，即使建造年代有早有晚，但這些由南北中軸線排列的基址，說明在建設之前有統一的規劃設計。也可以看出內城的主要功用，為王室和貴族舉行政治、軍事活動的場所和日常生活之地。

圖為洹北商城遺址與殷墟遺址的分布示意圖，之後將一同納入殷墟國家考古遺址公園的範圍。（微博@中國考古網）

在洹北商城遺址的東城垣外側發現南北向的城外道路和車轍痕迹，外郭區內西北部、東北部分布着密集的居住區，另外在此發現有墓葬、灰坑、道路等遺蹟，說明這裏應為一般平民生活之地。不過圍繞着內城的城垣尚未完工，但還是可以清楚看到內城與外郭的區別。

這道沒有完工的城垣，與一場毀滅性的大火有關。根據考古蹟象顯示，洹北商城突然遭遇一場沒有記錄在文獻上的火災，導致木結構的宮殿宗廟建築被燒燬殆盡，整個宮殿區成了一片廢墟。因此遷都於此的商王室，只好再次把都城遷往洹河之濱、水源更充沛且更利於防火的小屯一帶。未完成的洹北商城從此被捨棄，建造大型城垣的工作隨即終止。不過洹北商城填補了商代文化的空白，改變了殷墟的概念，讓學者對於殷墟的城市佈局有了新的認識，期待未來在考古歷史研究的努力下，持續完善殷墟國家考古遺址公園，使世人可以看到更為完整的殷商文化。