【以史為鑒】艱難的反腐鬥爭　大一統元朝如何崩於敗壞政風

2020年1月7日，中共中央政治局常務委員會召開會議，重申增強「四個意識」、「四個自信」和擁護黨中央權威的要求，同時新華社也開始播發「不忘初心，牢記使命」主題教育的紀實，官媒亦不時揭露反腐進度與陳說政府決心。 如何不在權位的誘惑面前低頭、維護自身清譽與人民利益，始終是古今統治者的難題。若衡諸史事，政風與吏治敗壞的元朝，雖空有疆域廣袤、文化多元的壯名，但窳政導致人民生活困苦、族群關係緊張，實足以給當世不小的警惕。

蒙古人入主中原建立橫跨歐亞的大帝國後，忽必烈（1215─1294年）雖依漢法拔擢儒臣與建國號為「大元」，並沿襲、擴張漢人王朝的監察機構，首創在地方上設置行御史台的作法─即揚州的江南諸道行御史台和奉元的陝西諸道行御史台，設於朝中的御史台與行御史台（合稱三台），又各自在各地統轄多個提刑按察司，之後改為22道肅政廉訪司，打破前代臨時派官巡察地方的舊例，員額也遠超以往，但仍難矯正日趨惡劣的政風。

忽必烈（中）雖仿漢制建立元朝，但從未放棄蒙古本位的統治政策。（百度百科）

蒙按照元制，御史台握有督察百官和諫諍帝王的重責大任，三台御史每年都得出巡各方，肅政廉訪司則得一年兩次分巡地方州縣，權責不可謂不嚴密。在御史們的糾彈下，官員的不法之行赫然躍於史籍裏。比如廣西道廉訪司在刷卷稽查廣西宣慰司的卷宗時，發現古縣（今廣西桂林市永福縣內）民人何福慶因逋欠軍人王買驢、楊聚竹蓆，竟遭王買驢等人活活打死。而古縣達魯花赤（蒙古語，乃地方首長）月赤蒙古和簿尉史玉不但未伸張國法，反倒扣押何福慶遺孀何阿盧逼其翻供，迫其自稱「伊夫與王買驢相扯跌倒，被竹根磕着陰囊身死」，令王買驢逍遙法外。廣西廉訪司發現後便申告刑部，最後月赤蒙古與史玉兩人俱遭解職。

除卻司法不公之外，貪贓受賄的官員更是多如牛毛。譬如御史台奏報「福州路同知小云失，大德二年（1298）先任興化路（今福建省莆田市）總管，犯贓至一百餘定……今居是職，因監造哨舡，取受司即石良璧等鈔定」，揭發小云失累犯的貪婪嘴臉。還有某縣的達魯花赤忽察忽思，「為買房屋，令本家胡二於李押牢見收本縣徵到酒課錢內，借訖鈔三定」，徑自「借用」税金挪作自己的購屋款，刑部因而判處杖打十七下但不必降職。至於提及或警告官員收受「肚皮」（蒙古語中的賄賂漢譯詞）的記載，亦是不計其數。

雖然元朝君主也多次下詔批評政風敗壞，元武宗（1281─1311年）就坦承「今中外奉公者少，循私者多」，並要求御史台與廉訪司嚴加訪查。不過在蒙古君主視國家為私產、依賴「大根腳」（與皇室關係親近或有功的門第）家族為官的體制下，統治階級很難不放棄剝削心態，法律條文更是赤裸裸地維護種族特權，如「諸蒙古人因爭及乘醉毆死漢人者，斷罰出徵，並全徵燒埋銀」，但漢人若毆死蒙古人卻得一律處死和責以燒埋銀，這是要如何令百姓相信自己的權益會受保護？何況就連御史台本身，也體現族群不平等的現象。

譬如御史中丞崔資德在元成宗大德元年（1297）上奏建議：「南北二十二道肅政廉訪司，糾彈諸路，不為不重，其為頭廉訪使，當選聖上知識、根腳深重、素有名望，正蒙古人，其次漢人、回回諸色目人」，一樣主張蒙古優先和重用根腳。御史台也像其他機關一樣秉持「其長則蒙古人為之」的慣例，再參用漢人與色目人，而出身南宋舊地的南人則幾乎被擯斥於外，凸顯深刻的歧視意味。

最重要的是，元朝君主之所以注重監察機關，本意是為了更強力地掌控征服區域，而非傾聽民意，因此才會延續蒙古本位的統治特色。而且元朝律法對貪贓枉法的官吏處罰並不重，多半僅是撤職或笞杖，並未真的處以重刑。就連最該保持廉潔的御史自身若有受賄，也只是「但有犯贓，併除名不敘」的下場而已，根本起不了任何警惕作用，遑論其他官員。故元代官僚的貪暴，實其來有自。

朱元璋建立明朝後以重典治國，正是為了洗刷元朝政風腐敗的積弊。（維基 百科公有領域）

再加上元朝停辦科舉多年，胸懷理想的士人幾乎無途出仕，地方大員幾乎都由務求刻剝、又不曉漢人民情的蒙古人或色目人擔任，底層胥吏更多屬狡獪，鮮有親民之輩。因此元朝就在這種嚴重的階級與種族矛盾下，既缺乏體恤百姓的思維，又無力翻轉腐化的官場，社會愈加分崩離析。蒙古統治者卻未察覺危機，繼續享受搜刮來的漢地財富，最後激使韓山童打出「貧極江南、富誇塞北」的旗號率領農民揭竿而起。迨明朝建立後，朱元璋（1328─1398年）之所以施行如收賄八十貫便處絞刑、瞞報戶口就「有司極刑不饒」的重典，其中一個原因正是為了洗刷元末以來的敗壞吏治，避免百姓再受荼毒。

19世紀英國史家阿克頓（John Emerich Edward Dalberg-Acton，1834─1902年）曾有過 「權力使人腐化」的 名言，宋朝呂本中在《官箴》裏也告誡「當官之法唯有三事：曰清、曰慎、曰勤」，因此從元朝的覆亡，可以看見只要忘卻視民如傷的初心，缺乏廉潔剛正的政風，以及制度留下徇私苟且的漏洞，縱使武功再顯赫、疆土再遼闊，也可能一夕之間土崩瓦解，遭受人民怒火的反撲。

中共想必也從中國的千年歷史中鈎沉出這深刻的教訓，遂汲汲於大規模反腐與新設國家監察委員會，希冀能掃除腐敗官員、端正政風。而對其他國家來說，元朝的這段衰亡過程亦可供借鑑，畢竟如何為人民謀幸福，實是不分中外的永恒課題。