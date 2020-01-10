【歷史探秘】明朝人把雞蛋作為陪葬品　還發明出美味蛋料理

人類食用蛋已有上千年的歷史，直到今日雞蛋依然是生活中隨處可見的食材，一顆小小的雞蛋就能變化出上千種料理，不僅好吃也十分有營養。 在烹飪器具製作技術越發成熟的明朝，不僅有把雞蛋作為陪葬品的習慣，還發明出各種美味的蛋料理，如皮蛋、茶葉蛋，至今都是民眾熱愛的美食之一。

圖為四川省廣安明代古墓出土的穀倉罐，可以清楚看到罐內裝有穀物，正中間還放着一顆雞蛋。（新華社）

日前四川省廣安市政府在進行水庫與河川整治工程時，意外發現明代古墓。考古人員在該墓發現共17件文物，有瓷碗、青銅簪、銅鏡等，其中最為特別的是穀倉罐。陪葬的穀倉罐又名「魂瓶」，代表墓主靈魂的寄託物，罐內盛放穀物則是自漢代以來的習俗，代表死者對於五穀豐登、多子多孫與長生不死的嚮往。驚人的是，此次發掘的穀倉罐內竟然放有外形完好的雞蛋，距今已有500多年歷史。

廣安博物館館長介紹，目前中國考古出土雞蛋的案例僅僅只有兩件，一是貴州習水黃金灣遺址，發現用泥土包裹的漢代雞蛋殼，另一個是江蘇溧陽上興鎮土坑墓，發現已鈣化的春秋時期雞蛋殼，而如今在廣安明代墓所出土的雞蛋實屬相當罕見。

除此之外，中華飲食到了明代開始變得更為豐富，由於烹飪器具製作的進步、城市經濟的發展與市民文化的繁榮，創造出影響至今的燦爛飲食文化，今日許多耳熟能詳的歷史名菜大都誕生於明代，如金陵叉烤鴨、順德菜、蟠龍菜等，歷經歲月風塵，仍然讓人食指大動，更不用說誕生於明代的平民美食：皮蛋與茶葉蛋了。

黝黑光亮的皮蛋，因為帶有特殊味道讓許多歐美人士不敢嘗試。（網絡圖片）

關於皮蛋的起源有許多傳說，可以確定應是在明朝時發明。相傳在明代泰昌元年（1620年），江蘇吳江縣有家茶館，生意相當興隆。店主習慣將泡過的茶葉倒在爐灰中，店裏養的幾隻鴨子愛在爐灰中下蛋，拾蛋時難免有遺漏。有次店主在清除爐灰時，發現不少漏撿的鴨蛋，剝開蛋殼，發現裏面黝黑光亮，還有白色的花紋，這就是最初的皮蛋。

明代學者、科學家方以智（1611－1671年）所著的《物理小識》有載較為詳細的皮蛋製作方法：「池州出變蛋（皮蛋），以五種樹灰鹽之，大約以蕎麥穀灰則黃白雜揉，加爐炭石灰，則綠而堅韌」。方以智認為，使用不同的炭灰，會讓蛋產生不同的化學變化，而形成不同的改變。

早餐來一顆香氣四溢的茶葉蛋，是現代人的習慣。（維基百科公有領域）

至於如今經常被內地網民拿來調侃的茶葉蛋，其起源於何時已不可考，不過至少明清時已經有了這道平民小吃。有學者推測茶葉蛋可能與過去立夏鄰里相互贈送的「七家茶」有關，明代詩人田汝成（1503－1557年）所撰寫的《西湖遊覽志》，就有記載這項習俗：「立夏之日，人家各烹新茶，配以諸色細果，饋送親戚比鄰，謂之七家茶」。且在長江以南的地區，過去每逢立夏都有吃雞蛋的習俗，學者推測可能當時人們把雞蛋放入七家茶中煮燒，而發明出茶葉蛋。

清代文人美食家袁枚（1716─1798年）在《隨園食單》一書中，也曾收錄當時茶葉蛋的做法：「雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮，兩枝線香為度。如蛋五十個，只用五錢鹽，照數加減，可作點心」。點兩柱線香的時間，取決於線香的長度，基本煮茶葉蛋要入味需要花兩個小時以上。不過現代所熟悉的加入八角、桂皮、小茴香等香料煮成的五香茶葉蛋，則是到清末民初的上海才改良出來。

無論是引起兩岸話題風波的茶葉蛋，還是歐美人士望之卻步的皮蛋，又或是「先有雞還是先有蛋」的千年大哉問，蛋料理的豐富多變，至今仍吸引大眾的味蕾。