【歷史探秘】年關將至古人買什麼?　特殊又熱鬧的唐宋年貨採購

中國有句俗話說：「過了臘八（農曆十二月初八）就是年」。農曆新年即將到來，民眾們開始忙着採辦年貨，而商家也順勢推出各種促銷活動，準備熱熱鬧鬧過新年。在網購尚未普及的年代，民眾習慣到傳統市集採買年貨，隨着科技網絡的快速發展，現在無需出門，只要動動手指，就能輕鬆網購許多年貨。 今年1月上旬開始，天貓、京東、蘇寧、考拉等各個內地電商平台相繼推出「年貨節」，為年節前的第一場促銷加足馬力，但無形中也衝擊了傳統年貨市場的人潮。除了傳統的年貨，如春聯、紅包、甜粿、菜頭等，現代人還講求健康、科技感的年貨，像是按摩椅、或主打健康養生的食品等。無論古今，採買年貨都是農曆新年前的重要大事，古人的年貨清單又與今日有何不同呢？

位於台北的迪化街，也是知名的「年貨大街」（年貨市集）。初建於清咸豐年間，自19世紀末來一直是台北重要的南北貨、茶葉、中藥材與布匹的集散中心，因此到了農曆新年前，迪化街總會湧現採買年貨的人潮。（維基百科）

在說年貨採購前，先說說農曆新年的月份，其實在漢武帝以前，農曆新年的日期並不統一，除了有把一月（寅月，現在農曆正月）作為歲首外，還有以十二月（丑月，商代）、十一月（子月，周代）當作歲首，直到漢武帝太初元年（公元前104年）頒佈《太初曆》，從此一年的開始就定在一月一日。之後各朝各代雖各自立正朔，但民間始終以一月一日為新年，不過漢代新年習俗重點，是祭神祀祖、祈求安康，還尚未有後世般熱鬧的過年採買。

到了唐代時，已發展出墟市等市集商業活動，因此就有了年前的年貨採買，不過唐代的年貨採買清單上頭，還有許多現代沒看過的玩意，如：購買驅儺（音挪）面具，「儺」是古人們進行的祭祀活動，主要是為了「驅鬼逐疫、酬神納吉」，在唐代時多在臘月（農曆十二月）舉行。唐代詩人孟郊（751－814年）詩作《絃歌行》：「驅儺擊鼓吹長笛，瘦鬼染面惟齒白。暗中崒崒拽茅鞭，裸足朱衫行慼慼。相顧笑聲衝庭燎，桃弧射矢時獨叫」，生動地描繪出唐代臘月時的驅儺活動。

安徽池州儺戲在池州十分流行，是當地百姓祈福新年收成的一種祭祀方式。唐代的時候百姓在春節也會購買儺面具以驅邪。（VCG）

除此之外，唐人在新年前還會採買新年食材、酒、春幡。什麼是春幡？春幡為青色小旗，受五行觀念影響，中國人認為春天屬木，其色為青，故用青旗代表春季。家家戶戶通常會在大年初一的早上升起春幡，祈求長命百歲。

晚唐詩人薛能（817－880年）《除夜作》：「和吹度穹旻，虛徐接建寅。不辭加一歲，唯喜到三春。燎照雲煙好，幡懸井邑新。禎祥應北極，調燮驗平津。樹欲含遲日，山將退舊塵。蘭萎殘此夜，竹爆和諸鄰。祝壽思明聖，驅儺看鬼神。團圓多少輩，眠寢獨勞筋。茜旆猶雙節，雕盤又五辛。何當平賊後，歸作自由身。」詩句「幡懸井邑新」指的就是新春時會掛上的春幡旗。

掛門神亦是傳統習俗之一。圖為瀋陽故宮2019年農曆新年前夕掛出門神。（資料圖片/中新社）

到了宋朝，採買年貨的種類更加豐富、多樣，宋末元初的詞人周密（1232－1298年）所著有關南宋雜記的《武林舊事．卷三歲晚節物》有載：「都下自十月以來，朝天門內外競售錦裝、新曆、諸般大小門神、桃符、鍾馗、狻猊、虎頭、金彩縷花、春貼幡勝之類。」

「錦裝」即新衣服，「新曆」指的是新曆書，而非新曆法，大概類似於現在的年度行事曆，宋代曆書由朝廷頒行，上頭詳載一年節氣與吉凶宜忌，每到年末就要更新，換上新曆書。「金彩」則是指用絲綢和彩紙剪扎而成的長條狀裝飾物，在除夕夜那天懸掛在大門上與廳堂正中央，類似結綵。「縷花」是將綢布和彩紙剪成花朵形狀，過年時插在頭上當作飾品。「幡勝」和縷花相似，但不是花朵，而是蝴蝶、飛蛾、燕子、雄雞等動物造型，過年時也要插在發上，而且材料不限於綢布與彩紙，還有金屬做的幡勝，像是錫幡勝、銀幡勝、金幡勝等。

北京市民在選購年畫。（中新社）

儘管兩宋距今已有千年，但現今許多過年的習俗都能追溯至宋代，如祭灶、擺春飯、壓歲錢、除夕守歲等，幾乎都是在兩宋時養成，併為後世所沿襲。而明清兩代，則是在宋朝年節習俗基礎上，不斷擴充，就算平日再窮困的家庭，對於年節採購也毫不馬虎。

儘管近年來，民眾多習慣在購物平台上採買年貨，使得年貨市集的「年味」淡了許多，但人們如同過往的古人ㄧ般對於年節依然相當重視，也是在歲末年終豐富物質生活、好好犒勞自己與家人一番，並期盼來年一整年裏都能有如歲末般的好光景。