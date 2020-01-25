【2020鼠年】過年時利市要俾幾多俾邊個　兩岸三地行情大不同

過年期間，小孩子最期待的莫過於領壓歲錢，而對於已經成年的人而言，就是準備放年假前，去銀行排隊換新鈔、準備可愛的利市封。 利市的傳統，如今已演變成應該要封、封給誰及怎麼封。而全球華人社會受當地的風俗習慣、宗族關係等影響，亦演變出不同的風俗習慣。

結婚與否無關台灣人封利市

以台灣為例，過年前台灣的銀行前面都可以看到大排長龍的隊伍，不同於港澳地區近年提倡環保，提倡可以用舊鈔取代，台灣人相信新鈔可以帶來財運，也相信舊鈔有晦氣，過年換新鈔包紅包在台灣仍是過年前必做的事情。

台灣人封利市的金額在兩岸三地中偏高，而出社會有工作後就要利封市，對象有家裏的直系親屬及晚輩，但就不需要給平輩。對台灣人而言，封利市給長輩的是用來為長輩添壽，封給晚輩的則就屬於壓歲錢。

台灣人選用直式利是封，是代表正業亨通，橫式則是祝他人有偏財運。（中央社）

雖然封利市的金額因人而給異，但台灣人一般給予直系父母及長輩，金額會從3600元新台幣起跳，亦有6000元新台幣、6600元新台幣，甚至萬元以上都有可能。如果財務狀況允許，更通常需要逐年遞增以顯示財務增長。至於封給晚輩的話則儘量數字統一，通常由1200元新台幣起跳，或者2000元新台幣、2200元新台幣等。台灣人封利市的金額都需雙數，也要避開不吉利的數字4。粗略計算，台灣人過年的利市開銷的金額幾乎都會超過萬元，是故不少台灣人在領取年終獎金時，重要的用途就是用來封利市。

台灣前任和現任總統都有發送揮春，總統府也免費發送利市封給台灣民眾。（蔡苡柔攝）

另一方面，台灣人對利市封有相當講究，據民俗專家指出，利市封切記不能封口，因為封口代表只送一次，亦為了「活氣生財」。利市封會選用直式，代表正業亨通，而橫式則是祝他人有偏財運。此外，放紙鈔入利市封的方向也應該一致。台灣人封利市的傳統從金額到利市封的選擇，都可以體現這個宗教自由、民間信仰氛圍濃厚的社會對年節禮儀民俗的堅持。

有趣的是，台灣的政治人物在過年的時候也會發送揮春、利市封等，例如台灣總統府也在去年12月底開放民眾索取揮春和利市封，利市封是由台灣新鋭設計師王胤卓設計，圖案是咬着元寶的金鼠、金線與錢幣等圖案組成­­2020圖像；揮春上則是「風調雨順 民富國強」八個大字 ，由書法家陳一郎揮毫。

擅長寫書法的前總統馬英九也會送出親自揮筆的揮春，他擇的題字是「金鼠風光無盡藏」「萬物熙荷有餘香」，同樣是免費送給索取的民眾。發送揮春和利市封已成為台灣政治人物跟民眾拉近感情的方式之一。

發送揮春和利市封已成為台灣政治人物跟民眾拉近感情的方式之一。（中央社）

一結婚就會年年「破財」的香港人

至於香港的利市封，與台灣的最大分別是由已婚的長輩封給未婚的平輩、晚輩，成家前的未婚子女都可以拿到紅包。結婚與否香港人判斷該不該封利市的重要依據。

金額方面，與鄰近的廣東省相似，香港的利市金額不高，發給家裏的長輩和晚輩的金額也就是50港元至100港元左右，發給同事、未婚的周邊朋友則大都是20元港元。據2018年的一項調查統計顯示，57%受訪人平均封利市的金額為20港元，其次則是50港元，佔14%；另外有13%表示則以10港元為標準。

在香港的社會中，由於利市封的金額較少，拜年見面時給身邊的人一封利市，並不會像在台灣一樣是負擔，與台灣的情況有很大的差異。

大陸利市金額各地不同，福建1.2萬元人民幣稱冠

大陸各地利市的金額盡不相同。（網上圖片）

大陸一般沒有細分稱呼利市或壓歲錢，而據2018年的「全國壓歲錢地圖」，大陸各省區市所封的利市金額，與當地的經濟發展情況成正比。但特別的是，封利市金額最高的城市並非最發達的北京、上海等大城市，而是重視親緣關係的福建莆田，其以1.2萬元人民幣居冠，最少的則是廣東。

而隨着移動支付的發展，如今的大陸民眾更傾向在微信上「搶紅包」，已儼然農曆新年春節的一大樂事。

如今大陸民眾更傾向在微信上「搶紅包」。（中新社）

利市從唐代開始是寫着祝福字句的紅紙，再到清代開始包裹銅錢，繼而演變到包裹紙鈔、移動支付「搶紅包」。利市的形式雖然會隨着社會發展不斷轉變，但唯一不變是利市最終目的仍是給予身邊人祝福添壽，具有維繫家族親友情感的重要意義。