武漢封城後影像曝光！空無一人如末世電影　除醫院還有這處擠滿人

武漢肺炎爆發，為防疫擴散，武漢上千萬人的城市，成為內地第一個因疫情被封城的城市，一旦市民強行出城可被判最高7年的刑責。網友林晨記錄封城後24小時的市民生活，他嘆農曆春節，武漢從沒見過人這麼稀少，「這不是電影，也和電影不一樣」。

影片創作者林晨在微博發文，封城後他在小年夜準備去採買年貨，並拍攝封城後24小時的武漢影片，把內部情況告知外界（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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「我知道有些畫面看起來很像電影場景，」他感嘆，從沒見過武漢的停車場、城裡人這麼少，還是有看到外送員努力跑單，也有基層勞工持續看守工作，「空無一人的街道，凝視封閉的城市，但我們都知道這不是電影，和電影不一樣」。他看見武漢十多年來，人最少的一次 。

林晨說，武漢街上幾乎沒有人，因為地鐵、巴士等運輸都停駛，只有幾個人漫步街頭、幾輛車經過，最多人的地方便是超市，許多民眾都在購買食材存放。

林晨用自己視角看武漢這座城市，他說，城內的人仍井然有序，「無論怎樣，它依然是一千萬人的家……這個城市承受了很多壓力，但我們都在努力做對的事……我知道我們不是一座孤島」。

林晨強調，大家都在以自己的力量讓城市正常運轉，大家都想做對的事，讓事情變好。

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