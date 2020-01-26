武漢封城後影像曝光！空無一人如末世電影　除醫院還有這處擠滿人

行走中國
撰文：
最後更新日期：

武漢肺炎爆發，為防疫擴散，武漢上千萬人的城市，成為內地第一個因疫情被封城的城市，一旦市民強行出城可被判最高7年的刑責。網友林晨記錄封城後24小時的市民生活，他嘆農曆春節，武漢從沒見過人這麼稀少，「這不是電影，也和電影不一樣」。

影片創作者林晨在微博發文，封城後他在小年夜準備去採買年貨，並拍攝封城後24小時的武漢影片，把內部情況告知外界（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+17
+16
+15

「我知道有些畫面看起來很像電影場景，」他感嘆，從沒見過武漢的停車場、城裡人這麼少，還是有看到外送員努力跑單，也有基層勞工持續看守工作，「空無一人的街道，凝視封閉的城市，但我們都知道這不是電影，和電影不一樣」。他看見武漢十多年來，人最少的一次 。

林晨說，武漢街上幾乎沒有人，因為地鐵、巴士等運輸都停駛，只有幾個人漫步街頭、幾輛車經過，最多人的地方便是超市，許多民眾都在購買食材存放。

林晨用自己視角看武漢這座城市，他說，城內的人仍井然有序，「無論怎樣，它依然是一千萬人的家……這個城市承受了很多壓力，但我們都在努力做對的事……我知道我們不是一座孤島」。

林晨強調，大家都在以自己的力量讓城市正常運轉，大家都想做對的事，讓事情變好。

【相關圖輯】按圖看世衛組織對冠狀病毒預防措施的指引▼▼▼

+3
+2

【相關圖輯】衛生部門教你正確洗手7大步驟▼▼▼

+3
+2
【武漢肺炎．懶人包】預防感染　一文了解傳播途徑、防護措施
【武漢肺炎】確診台商隱瞞曾上舞廳　陪酒小姐不適就醫才被揭發
【預防武漢肺炎必讀】戴日本口罩也會中招？　專家指這招更有效
武漢肺炎病徵似感冒？　死亡率與沙士接近？　防疫須知道的7件事
【武漢肺炎】怪錯蝙蝠？內地學者最新研究：冠狀病毒來源可能是牠
【武漢肺炎】與流感有共同症狀難分辨　死亡率或比流感高10倍
【武漢肺炎】美學者：疫情可能成中國經濟第一隻「黑天鵝」
【武漢肺炎】《瘟疫公司Plague Inc.》手遊神作警剔世人疫症可怕
武漢肺炎│內地人一個飲食壞習慣令疫症擴散？台女星愛乾淨反被嫌

延伸閱讀：

台中男武漢返台吃團圓飯 竟趴趴走還拒絕市府訪視

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。