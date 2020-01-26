【2020鼠年】初二在誰家過年?　「回娘家」的習俗何去何從

「左手一隻雞右手一隻鴨，誰家的媳婦回娘家，身上還揹着一個胖娃娃」，這首歌形象的描繪出已婚婦女過年回娘家的景象，「大年初二回娘家」，相信是華人社群在農曆春節時期相當習以為常的習俗之一。 不過，即使如今婚姻嫁娶早已打破地域、語言及文化限制，交通條件革新也造成「時空收斂」（spacetime convergence），使跨國、跨境往來密切與便利，現代人反而更考慮在春運時間會付出的實際時間成本，使「回娘家」的習俗並未在春節期間更加鞏固。再加上今年春節期間武漢肺炎疫情蔓延，估計很多已經出嫁的女兒都沒能回娘家。

2020年1月10日，2020年中國「春運」正式啟動。圖為在北京火車站乘坐K4051次列車的旅客等候開車。（新華社）

回娘家習俗的由來

古代中國漢族以家父長製為社會基礎，不僅被「娶入」夫家的媳婦經常要負擔一切家務、忍辱負重，等待多年後「媳婦熬成婆」的那天；被「嫁出」的女性在一定程度上也告別了原生家庭、成為了「外人」。傳統儒家認為，適齡女子出嫁到夫家，是一種合乎倫理的「歸」，夫家才是女性一生的最終歸宿。宋代理學家朱熹（1130─1200年）在《周易本義》註釋《歸妹》卦時也稱：「婦人謂嫁曰歸。妹，少女也」，所以《歸妹》此卦講的就是商代「帝乙歸妹」的典故。商王帝乙（公元前1101－前1076年）為商紂王之父，有鑑於當時商周關係惡化，便採取聯姻的方式化解雙方矛盾、重修舊好，於是將女兒嫁給西伯姬昌（公元前1125─前1051年，周文王）和親。

既然女兒出嫁曰「歸」，基於儒家傳統產生的宗教觀認為，當家中已逝的祖先自除夕回到人間接受香火、食物供養，直到年初一或初二晚間離開前，家中不能有「外人」（包括已出嫁的女兒）在，否則祖先會發怒或恐懼，降災於家族中。但同時考慮到出嫁的女兒思念家人、一敘天倫之情，所以在祖先離去後的初二或初三，攜夫婿與子女回家省親，稱為「歸寧」。由於古代交通條件不方便，嫁娶範圍多侷限於周圍村鎮或鄰縣，距離不是太遠。當媳婦於除夕、初一忙完侍奉公婆、祭祀夫家的祖先後，也就能在隔天返回到原生家庭中，形成「初二回娘家」的習慣。

1月23日，成都火車東站迎來客流高峰，一家三口佩戴口罩乘車。 （中新社）

時過境遷，歷經辛亥革命、五四運動與社會主義革命後，中國「獨尊儒術」已成為歷史；社會流動性在工業革命後大幅增加，跨國、跨境婚姻逐漸普及，甚至在一國之內跨越上千公里的婚配也是稀鬆平常。但在作為人口大國的中國，在農曆春節前就會出現「地表上最大的人口流動」潮─春運（春節期間交通運輸），30億人次對交通運輸系統卻造成極大的負擔，春運也就成為「回娘家」習俗的「頭號敵人」。

當代中國青年如何應對「回娘家」難題？

在2020年春運開始之際，《多維新聞》也採訪到平時居住在北京、上海、南京、鎮江、杭州、寧波、廣州、西安、成都、澳門等9個城市、近20位「85後」已婚朋友，請他們聊聊如何看待過年「回娘家」的習俗。多數人表示，由於「春運」期間人潮洶湧，無論是開車返鄉會遭遇的高速公路嚴重壅堵，或是長途巴士、火車票、機票、高鐵票等一票難求，加上到站後抵達家裏最後的幾里路多半需要親友接送或打車，若再帶上未成年子女或強褓中的嬰幼兒，過程相當艱辛且不易，便和伴侶在工作地過年。原籍江蘇鹽城、現居南京的女性朋友表示，由於位在蘇北的鹽城與蘇南的南京間並無直達高鐵，返鄉只能憑藉開車，在不堵車的情況下需要4個小時，若有雨雪天氣與交通情況不好，即使在江蘇省內，返家一趟需要7至8小時也是相當常見。為了體諒女兒辛苦，其父母於2019年就前往南京與她團聚過年，所以不存在「回娘家」。

1月23日，成都火車東站迎來客流高峰，一對情侶佩戴口罩乘車。 （中新社）

居住在澳門的朋友認為，自己與妻子的家鄉─黑龍江牡丹江相距近3,000餘公里，光是搭飛機就要6個小時之久，春節回一趟東北舟車勞頓，所以和妻子約定好，婚後的春節過年，一年回東北、一年就在澳門。同樣是天南海北的，還有原籍江蘇南通、現居上海的朋友，她先生則是黑龍江哈爾濱人，所以婚前已和先生約定，一年在南通、一年在哈爾濱，未來希望把雙方父母接來上海過年。她表示，自己父母輩的會比較講究「回娘家」的習俗，特別是中國北方，認為女兒除夕、初一回娘家將會「把福氣帶走」。不過到現代性別觀念已經變得平等許多，很多時候都是兩家人一起過年，不再那麼講究習俗。現居北京、原籍陝西西安的朋友也持相同立場，由於先生家鄉在寧夏銀川，雙方家鄉相距甚遠，所以在過年前先回西安，除夕再回到夫家銀川。為了不冷落任何一方，她於2018年就規劃了兩家人一同去土耳其旅遊，順利解決了「在誰家過年」的難題。

與先生同為江蘇揚州人，現居浙江寧波的朋友告訴《多維新聞》，春節除夕是一年在夫家、翌年在娘家過，甚至是除夕夜兩家人會一起過年。至於「初二回娘家」的習俗，她表示老一輩的確如此，像是已出嫁的姑媽在年初一就不回娘家，然而目前多是獨生子女，也就沒有這樣的觀念了。現居四川成都，原籍四川內江的朋友稱，可能祖父輩還有「回娘家」的習慣，但自己年輕一輩從小並沒有這樣的經驗，笑稱是「久遠的傳說」，不過也聽說農村裏至今保留這種習俗，甚至有女兒女婿一起回娘家時，夫妻晚上不能同房的禁忌。

至於和台灣風俗習慣最接近的閩南地區，記者採訪到現居福建廈門、原籍福建泉州的朋友，他表示，即使妻子與自己都是泉州人，兩家人住的也近，且都為獨生子女，但沒有特別堅持除夕至初二要在誰家過年。另一位同為原籍泉州、現居廣東廣州的朋友指出，由於妻子是遼寧瀋陽人，春節放假時間短、往返成本太高等條件不允許，再加上平時工作都忙，已不那麼重視「在誰家過年」。此外，原籍江西景德鎮、現居江蘇鎮江的朋友表示，此前於2019年中國國慶節期間已帶孩子回過江西老家，所以這次過年由先生將孩子帶回家鄉照顧，夫妻倆選擇分開過年，所以也就沒有出現初二「回娘家」的情況。

古老的習慣習俗，始終是起自於人們的需求而來。既然社會變遷促進了性別平等，習俗自然也會隨之更改，適應現代社會。所以，在夫家也好，回娘家也罷，農曆新年除了思鄉情切，更重要的是，中國人也在找尋新的「回家」的意義，至於地理空間上的「在誰家過年」，也就不那麼重要了。