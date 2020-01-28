【2020鼠年】年味漸淡？　現代生活中消逝的古老春節傳統

曾經，中國人遵守着農曆的規矩生活着，但如今，公曆已在很多時候取代傳統曆法，農曆則起到提示一些傳統節日的作用。但即使是再傳統的節日，在時代的浪潮下也會漸漸失去古老的樣貌。 「春節」就是一個非常古老的傳統節日，古老程度還比清明和中秋更多，早在公元前700年左右的西周時期，就已經有了在新、舊歲交替時舉辦盛大迎春祭典的傳統，這是起源自殷商時期甚至更久前的冬季祭天儀式，在春節假期邁入尾聲時，《香港01》邀您一起回顧古老的春節傳統。

過年圍爐吃飯是重要的年節傳統。（蔡苡柔攝）

春節是眾節之祖

在西周時期，春節也是祭祖的時候；但在漢朝後，寒食節（後來的清明節）愈來愈重要，掃墓成為節日裏特有的儀式，春節祭祖的儀式性就減弱了。現在，除了還在家裏供奉祖先牌位的人家（大都在農村地帶），春節已很少見到祭祖的行為，儀式種類也在逐漸縮減。

原本，春節就是從年底，也就是農曆臘月底開始的，所以在古代又稱為「臘祭」，影響到現代，每年的農曆12月23日或是24日（根據地區不同也有別的日期）稱為「過小年」，這一日會祭拜「灶神」，灶神身兼火神、廚神、屋神等等職責，是古代中國一般百姓相當普遍的信仰。

也就是說，古代春節可以從12月底持續到元月中旬，甚至有「未出元月都是年」的說法。但是在現代，兩岸三地的法定假日是從除夕開始算起4天或5天，特別在城市地帶更是這樣，過小年的習俗在都市基本沒有可行性，也很少祭拜灶神了。

春節法定假期的縮短，是因為現代有着周休制度，一年已經有了幾十日的假期，因此春節這種古代庶民難得的休假，在今天的意義就減少了；春節做為「眾節之祖」的意義，也就漸漸被後來的更多節日給分薄了。

為了準備春節到市場置辦年貨的民眾。（AP）

春節的慶祝活動

春節的貼春聯、放爆竹、吃團圓飯、除夕守歲等等活動，是耳熟能詳的，但是光是「貼春聯」，其實就已經被簡化了許多。古代除了貼春聯，還要貼「門神」、「字符」（春字或福字）、掛年畫、掛簾等等；春聯本身，也分成手寫的上、下聯與橫批，如上聯「天增歲月人增壽」、下聯「春滿乾坤福滿門」、橫批「招財進寶」等等。

在現代，就算能夠購買春聯的成品，能貼到完整一整幅的春聯也愈來愈少見，有時只貼了一個「春」字，有時只貼了半聯，有時是一張紙左右各4個字就當作是一對春聯了。更別說正確的春聯格式或是門神、年畫了。

說到放爆竹，其實還算是頗新的「傳統」，大約是從宋朝時期火藥開始被大量製造時開始的。古代的爆竹、煙花等等，因為聲光效果而廣受不分階級、庶民和王侯的喜愛，但是隨着爆竹煙花的規模擴大，火藥用料增多，也增加了危險性。

現代的爆竹、煙花都屬於管制用品，不管是在兩岸三地還是其他地方，製造、販賣、甚至施放一般都必須經過當局的核可。隨着現代政府公權力的擴大以及維持公眾秩序的需求，個人施放用的這類產品也就愈來愈難入手了。

發掘春節的新意義

外在的形式或許會隨着時代式微，但有時也會隨着時代而變化，煙花是這樣，年夜飯也是這樣。在物資豐饒的現代，雖然年夜飯（團圓飯）作為「一年難得的好料」的意義在縮減，但是年菜本身的「傳統」性質卻被強化；也就是說，就算不論「團圓」的意義，光是吃年菜這個動作本身，就成為了一種「儀式」呢。

春節本身作為節日的意義，也就是與家人團聚，一起對舊的一年獻上感謝、對新的一年給予期待，這些是不會隨時代變遷而消失的；在春節和家人一起看電視，就是一個很好的現代春節了。