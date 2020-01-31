【武漢肺炎】傳台灣國防醫學院預防醫學研究所出馬　研究病毒藥劑

隨着武漢肺炎疫情擴大，台灣方面確診病例不斷升高，總統蔡英文已經在1月30日召開國安高層會議，以「國家安全層級」的方式來對抗疫情擴散。 據悉，會中已經納入台軍最神秘的國防醫學院預防醫學研究所（俗稱：預醫所），如同2003年SARS期間，預醫所負擔着台灣社會對抗病毒的最後一條防線角色一般，此次預醫所是否再度出馬研究病毒與藥劑，令人注目。

對於武漢出現新型冠狀病毒所產生的嚴重肺炎感染事件，宛若是當年SARS疫情的翻版，甚至是晉級版，外界對於此病毒與生物戰劑之間的關係，各種傳言不斷出現。

台軍是否介入疫情管制，或者在病毒防治方面提供高科技協助，目前引人注意。（陳宗逸／多維新聞）

所謂化學武器和生物武器，是完全不同領域的武器。一般人會把「生化武器」混用，事實上是對此二種嚴重差異的武器有過於模糊的概念。比較二種武器運用，一位美軍將領曾解釋：「化學戰劑只能涵蓋數10平方公里的範圍，生物作用劑卻可席捲數10萬公里之遠！」

根據台灣疾病管制局發表的《生物武器及其因應對策》，目前全世界生物武器，共分三大類：微生物型；以天然毒素為主要組成成份的「毒素型」；以及用人工手法改造，或製成新型毒素的「人工毒素型」。此次武漢新式冠狀病毒，應該屬於微生物型或者天然毒素型混合，故是新的分類。

生物武器的優勢，在於它們擁有一些不可取代的優點：包括對人、動物或植物具備「病原性」；在自然環境中具「安定性」；只要極少量布放，就可以造成大規模殺傷；可以氣態傳佈；方便裝入載具中發射；罹病及致死率高；診斷、治療及清除困難；容易自研究機關取得；研發成本低（故又暱稱「窮人的核彈」）；可藉基因操作的方式，提高武器的毒性；對抗生素具備高度抵抗力；以及接觸後的潛伏期長，病原與病因難被察覺。

近數十年來，被用於研究、開發與製造生物武器的微生物，包括病毒性的黃熱病毒、登革病毒、曲公病毒、Mayaro病毒、Ross河病毒、阿根廷出血熱病毒、漢他病毒、拉薩熱病毒、伊波拉病毒、馬堡病毒、痘病毒；細菌性的霍亂弧菌、傷寒桿菌、痢疾桿菌、兔熱菌、布氏桿菌、破傷風桿菌、鼠疫桿菌、炭疽桿菌、鼻疽桿菌；立克次體的斑疹傷寒立克次體、斑點熱。當然，這些都是目前人類已知的病菌，未知或者新開發的，數量恐怕難以估算。

專家解釋，近年來生物科技發展突飛猛進，有一些生物武器的研發，甚至可以用人工技術合成病毒的一段基因，然後用另外的菌體當作武器的載體，這種多樣化的面貌，讓生物武器的偵測、防範與治療，更加困難。

隨着基因工程科學的突飛猛進，病毒的變異體也異常更具攻擊性，並且具有不可思議的突變適應性。（資料照片）

2001年911事件爆發之後，很少人注意到接踵而來的炭疽熱恐慌。這也是事件發生後，英美聯軍「預防攻擊」伊拉克的原因。雖然伊拉克缺少需要高價獲得的化學武器，但英美聯軍究竟在伊拉克境內抄獲多少生物武器？目前對外界依舊是一個謎團。

伊拉克會擁有大量生物戰劑，源於前蘇聯的崩潰。前蘇聯軍方層將多種細菌和病毒基因再造，讓這些生物戰劑散佈，患者在初期感染的症狀消失一段時間之後，還會併發神經脱髓鞘（demyelinating）病症，病毒基因的改造，讓尋找原始病原的任務，根本不可能成功。

隨着蘇聯的解體，針對多種新型生物戰劑的管制作業，早已經形同具文。大批由蘇軍培養的生物武器專家，紛紛四散到世界各地，收納這批專家的國家，包括美國、伊拉克、伊朗、敘利亞、北韓，以及中國大陸。

例如伊拉克，光是在1995年，就從前蘇聯這個管道，取得數千加侖的病菌戰劑材料，聯合國的禁運與檢查，並沒有顯著效果。1992年，前蘇聯生物武器機構向美國投誠的科學家肯‧阿里貝克（Ken Alibek），曾為美國軍方的生物武器研發提供重要協助。

他曾指出，美國政府一直以來都密切監控全世界擁有生物武器的國家。除了美、俄外，美國懷疑或者確認有15個以上的國家/地區目前擁有生物武器，其中包括中國大陸、伊拉克、印度、巴基斯坦、以色列、英國、朝鮮、伊朗、敘利亞、南非，以及台灣等地。

日軍曾在中國發起細菌戰。（網絡圖片）

而對於中國大陸、印度、巴基斯坦與台灣的生物武器，由於色彩更加神秘，美軍更抱持着高度興趣。尤其是中國大陸的生物武器發展，美國認為在這些國家中更具備極為領先的地位。

許多人不知道，中國是人類史上第一個被人為生物武器迫害的國家。據信，從1932年開始，日本關東軍的731部隊，就已經開始在中國東北從事生物武器的研究，例如用細菌污染飲用水、用鼠疫炸彈攻擊中國軍隊、用活人進行生化武器的實驗。終戰之後，這些研究成果除了被率先進擊東三省的蘇聯紅軍取得之外，也被接收關東軍武裝的中國共產黨軍隊佔為己用。經過多年研發以及前蘇聯的協助，中國大陸的生物武器研發與儲存能量，規模令人難以想象。

美國農業部，曾經在SARS疫情爆發不久，秘密舉辦一次反生物武器襲擊演習，假設美國有三個州，同時受到口蹄疫生物武器攻擊。演習結果顯示，要花二週時間，當局才能有效控制口蹄疫疫情，而這段時間，美國已有30多個州的牲畜受到口蹄疫感染，可見生物武器的隱憂。

而台灣的生物武器能力，被美國高度評價，事實上也是因為歷史因素。國府在二次大戰後，獲得不少日本方面人體實驗的資料，而國府遷台後，在研發核彈遭到美國抵制的同時，更加用力研發生物戰劑，保證在國防上有與敵方共同毀滅的能力。位處於新北市三峽市郊的預醫所，是台灣國防上，遠比各式遠程巡弋飛彈研發還要神秘的基地。

台灣國防醫學院預防醫學研究所。（網絡圖片）

2003年間，拜SARS風波所賜，當年陳水扁政府破天荒開放預醫所大門，讓媒體公開拍攝，而陳水扁象徵性地進入大門，之後拍胸脯保證，即使動用軍方預醫所力量，也要撲滅SARS，這是預醫所第一次曝光在台灣輿論眼光下。

台軍的預醫所，在30年前，就已經擁有在東亞極端頂尖的第四級（P4）實驗室，專門研發、製造以及解析新式的各種病毒，並且找到預防以及解除方法，美、俄、歐等國衛星，每天定時定點觀察台灣預醫所的動態，因為此地神秘到連美方都無法一窺其貌。

此次適逢武漢新型冠狀病毒的爆發，台灣軍方已經暗示，預醫所將扮演某些角色，至於是何種層次的角色，目前還端賴政治局勢的發展，以及疫病防治是否得法，不論如何，到2月10日之前，台軍方認為，將是台灣是否能夠有效控制疫情的關鍵10天。