【史海鉤沉】壓垮明朝的最後一根稻草：明末大流行的鼠疫

武漢肺炎疫情持續蔓延之際，美國也遭遇第二波流感侵襲，造成上萬人死亡、超過1,900萬人感染。傳染病的大流行，往往讓人感到恐懼，這次導致肺炎疫情的新型冠狀病毒的來源，至今依然眾說紛紜。 其中有說法將矛頭指向野味，認為是吃了野生動物後，導致其身上的病毒傳染至人體。其實在明末流行的鼠疫也有類似情況，因為饑荒人們只好吃老鼠維生，進而導致鼠疫大流行。

過去，鼠疫這個存在於齧齒類與跳蚤間的人畜共通傳染病，曾奪走許多條人命。鼠疫在傳到西方以前，就已經在中國北方流行了相當長的一段時間，曾於公元6世紀、14世紀與19世紀所發生的三大鼠疫，據學者研究都與中國有關，如14世紀在歐洲流行的「黑死病」，就是透過蒙古軍隊和商人從絲路傳入歐洲。鼠疫是透過老鼠身上的鼠疫桿菌所導致的傳染病，致死率極高，在過去造成人類社會極大的危害。

非洲馬拉維（Malawi）路邊，看得到人們吃烤老鼠肉串。（新華社）

每一次的大流行，都在人類歷史上留下深刻的痕迹，除了眾所周知的黑死病外，明朝滅亡的原因也與鼠疫有密切關係。據學者估計，明代萬曆和崇禎年間兩次鼠疫大流行中，華北三省（河北、山西、內蒙古）人口死亡總數至少達到了1,000萬人以上。

根據歷史學、古氣候學等學者們的研究，明末至清初（1600至1644年）時為「小冰河期」，這段時間的年平均温異常寒冷。異常的氣後導致中國北方夏季乾旱少雨，不僅影響人類的農業收成，也改變了當時的動物生態。

明末旱災頻發，導致農作物歉收，依靠人類莊稼為生的老鼠，由於身體吸收的營養不夠，體質也跟着衰弱，進而更加容易寄生跳蚤。為了獲取更有限的食物，老鼠遷徙範圍愈加擴大，從而加強了病原體的傳播。夏季異常的炎熱讓老鼠棲身的洞穴的相對温度升高，亦增加跳蚤身上的鼠疫桿菌繁殖。所以當旱災過後，伴隨出現的就是鼠疫大流行。

鬧饑荒時，人類為了活下去，什麼東西都能拿來吃。由於人們深知老鼠多有儲糧的習性，災荒之年常有民眾會去挖老鼠窩，將鼠洞中的儲糧與草籽搬回家中作為糧食，不過更多的是吃老鼠肉充飢的民眾，在這個過程中就把老鼠身上的會致病的跳蚤、細菌與鼠疫桿菌通通吃下肚。

現代醫療和公共衛生觀念發達，但仍舊無法杜絕傳染病在全球快速傳播。（路透社）

鼠疫除了潛伏期時間短外，患者還具有極高的傳染力。鼠疫感染有3種：腺鼠疫、肺鼠疫與敗血性鼠疫，其中腺鼠疫患者除了會頭痛、發冷、發燒與疲倦外，最明顯的特徵就是「急性淋巴結炎」，通常是腹股溝與腋下的淋巴結會迅速腫大、疼痛，有高達9成的鼠疫患者屬於腺鼠疫，在鼠疫當中是最為常見普遍。

由於明代尚未有現代細菌與血清等判定鼠疫的方式，因此只能從過往的文獻記載得知患者的臨床症狀，如上述的「急性淋巴結炎」來判斷文獻中所寫的「時疫」是否為鼠疫。如明代山西地方誌《潞安府志．卷十五．紀事》載：「崇禎十七年（1644年）秋大疫。病者先於腋下股間生核，或吐淡血即死，不受藥餌。雖親友不敢問吊，有闔門死絕無人收葬者」，可見當時山西長治的「腋下股間生核」，即是鼠疫所導致的急性淋巴結炎症狀。

腺鼠疫因為外觀明顯，明代也用不少別稱來代指鼠疫，如萬曆十年（1582）在山西沁州（今山西省長治市沁縣）擴散的鼠疫：「天疫流行，俗名大頭風，有一家全沒者」，用「大頭風」代稱鼠疫，這是因為腺鼠疫患者的頸部或耳後的淋巴結腫大的別稱。

另外，崇禎十六年（1643）的記載，又用了其他名稱來代指鼠疫，如在順天府通州（今北京市通州區）稱：「崇禎十六年癸未七月大疫，名曰疙疸病，比屋傳染，有闔家喪亡竟無收斂者」，「疙疸」（現在一般寫作「疙瘩」）也是對腺鼠疫患者的淋巴結腫大的稱呼。

饑荒時期吃老鼠，是為了存活下去不得已的辦法，但現代社會繁榮，衣食無虞，早已無吃野味的必要。與其說吃野味能強身健體，不如說是出自於炫耀的獵奇心理，讓他人知道自己吃過各種稀罕的動物，作為茶餘飯後的談資罷了。可惜人們總是健忘的，沒有在過去的SARS病毒中學到教訓，因此在這次肺炎疫情後，除衛生監管部門應徹底杜絕野味的販賣，人們也該從中吸取教訓，改變飲食習慣，避免下一次的新型病毒大流行。