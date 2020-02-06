【3M口罩訂購必讀】假貨氾濫？　教你憑這4大特徵快速辨別真偽

援引自《錢江晚報》報道，2020年2月4日0-24時，寧波市新增新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）確診病例18例，其中江北區1例（患者5：男，56歲）。經流行病學調查，該患者發病前14天內無疫區居住及旅行史，未有野生動物接觸史，與該區之前確診患者不相識。

不過接下來一幕就有點……根據公安部門2月5日公共視頻比對發現，１月23日早上７:47，該患者在雙東坊菜場買菜時與路人（該區確診患者２：女，61歲，家住文教街道翠柏西巷，1月19日應約參加祈福活動）在同一攤位有過短暫（約15秒）的近距離共同駐留，且兩人均未佩戴口罩。

也就是這短短15秒的非近距離接觸，這位江北區的朋友就感染了新冠病毒。因此這裡再次提醒廣大用戶，能不出門就不出門，出門必須佩戴口罩，即便是下樓扔個垃圾也要帶上口罩，回家之後要做的就是洗手，並且全身消毒。

另外針對近期假貨氾濫的3M口罩，我們再介紹一下鑑別方法：

正版3M口罩細節（點擊放大）↓↓↓

1. 整盒購買的3M口罩在包裝盒上有激光防偽標籤：正品的紅黑部分在某個角度會變成同一個紅色，白色部分在某個角度會變成淺藍色。而假的口罩標誌不會變色，且「3M」印花沒有明顯的凸凹感。

2. 正品3M口罩的條紋狀字樣：不是整盒購買的口罩，主要從細節上鑑別，正品3M口罩是由激光打印的，打印痕跡呈45度斜角，因此會呈條紋狀；而假貨是油墨印刷，存在油墨不均勻的痕跡，字跡有空白點，完全看不到45度印刷痕跡。

3. 正品壓合孔更小更均勻：在口罩接縫和邊緣，真3M口罩的邊緣比較厚，壓合孔更小更均勻；而假3M口罩邊緣很薄，壓合孔大且不均勻，細節較為粗糙。

4. 注意3M是特殊字體，印刷清晰，呼吸閥邊角光滑：如果是帶呼吸閥的口罩，正品的字跡清晰，logo端正，呼吸閥的邊角圓滑無毛刺；假貨則印刷粗糙，呼吸閥邊角粗糙。

我們不齒無良商家在特殊期間制假售假的行為，同時還是提醒大家要從自身做起，在選購口罩的時候一定要看清楚，不要被所謂的進口產品欺騙，也不要一味貪圖便宜，做好防護保護好自己的同時也保護好家人。

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