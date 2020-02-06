【武漢肺炎】「飯圈女孩」馳援疫區：互聯網時代粉絲的公益應援

武漢肺炎的疫情持續延燒，而湖北省武漢市缺乏物資的情況一直得到大眾的關注，比起捲入輿論漩渦的紅十字會，高效快速透明的「飯圈女孩」實時援助成為及時雨。早至1月21日開始就有粉絲後援會陸續將物資送到武漢，成為這次武漢肺炎亮眼的一支部隊，更連續好幾日登上微博的熱搜。

身為武漢人的藝人朱一龍除了自掏腰包捐款外，1月21日朱一龍公益應援站就快速響應捐贈人20萬個口罩、20萬的酒精棉、蔡徐坤的粉絲應援站「國王街82號丨夢旅人」，則購買30000枚符合標準的醫用外科口罩和250套醫用一次性防護服送到湖北，而以《陳情令》爆紅的肖戰、王一博粉絲也都捐贈200萬（人民幣，下同）、140萬到湖北武漢。

飯圈女孩做公益同時還能替偶像提高知名度與好感度，併成為這次對抗武漢肺炎的助力。（微博＠朱一龍公益個站）

微信公眾號「星數 BRIGHT DATA」在《飯圈女孩「救援武漢」實錄》中描述飯圈女孩緊盯着屏幕找尋物資管道的過程，文章中引述一個粉絲的話，「現在物資特別緊張，我吃年夜飯的時候都是邊捧着手機邊在網上看物資，一天睡3、4個小時，就怕錯過可以購買的合適管道。」這樣的聚精會神、拚手速，好似偶像演唱會、見面會門票開賣前緊盯手機搶票的情景。

而從應援偶像、搶票、做各種周邊小物累積而來的知識經驗以及對互聯網的熟悉，讓這些「經驗老道」的粉絲不論是找資源管道、洽談、找尋物流運輸管道都比其他人都快。例如蔡徐坤應援站國王街只花了四天，而肖戰公益站的負責人小愛則在接受騰訊訪問時提到，從發起聯合應援到聯繫公益組織、醫護人員再到採買各種物資，這中間經歷差不多十天的時間。

從蔡徐坤的全球后援會上可以看到清楚的購買項目以及合作的各粉絲站。（截圖自微博＠蔡徐坤全球粉絲後援會）

比起在疫情發生時和三五好友一起湊錢的實時援助，飯圈女孩高效的集結、合作、分工，儼然成為中國大陸民間運送救援物資最快速、精確的一個小隊。

清楚的賬目和問責

騰訊新聞「貴圈」欄目同樣專訪蔡徐坤應援站國王街參與應援的想法，站員小蕾表示，但醫用物資是有專業門坎的，「需要大家一起統籌、互相協助，利用彼此的社會關係來做這件事。」而飯圈女孩有着極強的歸屬感和行動力，在做公益、為偶像爭取路人緣這件事上，更是有着一致的觀念。

也因為有一致的目標，更害怕在做事的流程上稍有差池就會害自己偶像「招黑」尋找合格的廠家、購買合格的東西、清楚的單據便份外重要。1月27日，肖戰公益站就發佈一條呼籲粉絲們暫停捐款的消息，原因在於公益戰原本提供的基金會「可能存在產品價格不合理、購買產品不合格的問題」。飯圈女孩要做公益、消息也要透明公開、還要避開各種「陷阱」，更何況常常有跨地域、跨國家的粉絲一同應援、一同做公益，因此事後清楚的賬目和單據以及明確的分工名單都是必須的，從中可以看得出飯圈女孩的謹慎和組織化。

眾人拾柴火焰高

飯圈女孩送物資到武漢一事展現的高效率得到讚揚，但這樣的善舉並非偶然為之。事實上為偶像做公益是飯圈女孩們一直在做的事情，打開2019《騰訊娛樂白皮書》當中有各項衡量明星的指標包括影響力、搜索熱度、帶貨量、流量等，公益指數也成為一項衡量標準。榜單上這樣寫着「流量霸榜意味着另一件事：能力越大，責任越大。安利偶像的最佳方式，就是用他的名字做公益。」以明星之名做公益，幫心中偶像增加影響力和能見度還能回饋社會，成為粉絲應援的新形式。

此外，聯合應援也在這次的送物資到武漢中扮演重要的角色，也是飯圈的一次團結。其實不同於外界對各偶像粉絲動輒互撕、吵架的印象，飯圈女孩合作、聯合應援是一直都有在進行的事情。從一個韓國偶像團體各成員的粉絲聯合應援（一個韓國偶像團體會有各成員粉絲後援會以及該團體的粉絲後援會），但為了快速翻議綜藝節目、戲劇字幕而上該節目的各偶像們、演員們的粉絲分工一起翻譯，各粉絲後援會間的合作是常有的事情。

這一次對疫情而發起的各項捐款公益活動也有許多粉絲後援會跨站合作，例如公益平台 「能量中國」官方微博發佈「100家粉絲團聯合能量中國、青春湖北、湖北希望工程向武漢大學中南醫院捐贈一次性醫用手套143,100只。」可以看到跨領域、年齡的100個粉絲後援會聯合的情況，匯聚各粉絲之力做公益，涓滴終能成流。