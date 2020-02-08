【歷史探秘】清末江南霍亂大流行　水源污染成傳染關鍵

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，除了戴口罩、勤洗手保持個人衛生外，其實居家環境衛生也相當重要。歷史上傳染病氾濫，讓世人因此認知到維護公共環境衛生的重要性，那就是霍亂（Cholera）。

圖為1919年台灣發生境外移入型霍亂傳染,共造1300多人死亡,這是當時台北景尾(今為台北市文山區景美次分區)等待施打霍亂預防針的人群。（Facebook@秋惠文庫Formosa Vintage Museum）

「霍亂」這個單詞中國古代醫學就有，而非來自翻譯。《皇帝內經》寫道：「亂於腸胃，則為霍亂」；漢代醫書《傷寒論．辨霍亂病脈證並治》對霍亂甚至有詳細的描述，「嘔吐而利，名曰霍亂」、「自吐下，又利止，復更發熱也」。凡此種種，皆說明在漢代霍亂已是個常見的疾病。不過古代的「霍亂」是指單純的上吐下瀉的急性腸胃炎症狀，與19世紀因霍亂弧菌（Vibrio cholerae）而引發全球流行的霍亂，是完全不同的疾病。

在19世紀前，霍亂弧菌所導致的霍亂僅發生於印度次大陸與周邊地區，過去在全球引發7次大流行，並隨着每一次的大爆發而傳播到新的地區，累積下來已造成數百萬人喪生，成為許多國家的流行病。面對與拉肚子極為相似，卻會導致死亡的霍亂，人們對其傳播方式摸不着頭緒，且難以解釋為何同村的幾個住戶沒有得到霍亂。直到19世紀中葉，人們才弄清楚霍亂是怎麼回事。

1849年，英國醫師斯諾（John Snow，1813－1858年），透過實驗與統計學的方式找到霍亂的傳染途徑，並著書《霍亂傳遞方式研究》（On the Mode of Communication of Cholera）。他指出，霍亂是透過食用受污染的食物與水傳播，讓人們意識到維持環境衛生與養成良好的個人衛生習慣，是預防霍亂的最好方式。儘管今日霍亂依然存在，但在發達國家（Developed Country）來說是個相當罕見的疾病，現在霍亂主要流行在衛生條件較差的地區。

依中國近代著名醫學家伍連德（1879－1960年）研究，霍亂大約是於清嘉慶二十五年（1820年）傳入中國江南地區。為與古代霍亂區隔，近代中國相關文獻多將霍亂稱作「吊腳痧」、「麻腳瘟」或是「時行霍亂」。清代吳江震澤（今江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮）醫家費善慶所著的《垂虹識小錄》，為記載蘇州吳江地區的地方誌。該書卷七載，「道光辛巳（1821年）六七月間，江浙大疫，初起足麻不能伸，名為腳麻痧，又名吊腳痧，患此者或吐或瀉，驟如霍亂，甚至頃刻殞命者，日數人」。這場霍亂大流行前後延續五年，是清代江南地區持續時間較長、影響最為廣泛的傳染病。

儘管清政府對此採取一系列的救治防疫措施，但傳統的救治方法、藥方都對霍亂不管用，因此直到20世紀初葉，霍亂依然是中國相當嚴重的傳染病。光緒二十八年（1902年）的6、7月間，杭州霍亂流行，據當時報道稱死者有一萬人。這是因為清代以來，江南地區如上海、南京、杭州等地的人口逐漸稠密，在城市開發、排水與自來水系統不足的情況下，河川污染的情形越發嚴重，民眾只好自行鑿井取水。但水井深度不足，井水也容易受到污染。由於人們依然維持仰賴直接飲用河水井水的習慣，便成為霍亂流行的基礎。

儘管民國後開始逐步建立城市自來水系統，提供民眾乾淨的水源。儘管地方政府與仕紳開始強調倡導飲水與環境衛生，更在特定時令會特別打掃衛生，可是地方政府卻沒有意識到要從受到污染的河川水源去改善，即使面對霍亂疫情爆發，主要都以治療、隔離患者為主，治標不治本。且地方上各自為政，各地採取的防治措施也不一致，導致無法有效防止霍亂的擴散與蔓延。由此可見傳統中國社會對疾病的應對，關注的重點總是在「避」和「治」，而非「預防」，缺乏積極主動的行為。無論是霍亂還是這次爆發的新型冠狀病毒肺炎，找出源頭並杜絕，才是防疫的良方。