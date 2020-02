【歷史探秘】清末江南霍亂大流行　水源污染成傳染關鍵

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延,除了戴口罩、勤洗手保持個人衛生外,其實居家環境衛生也相當重要。歷史上傳染病氾濫,讓世人因此認知到維護公共環境衛生的重要性,那就是霍亂(Cholera)。

圖為1919年台灣發生境外移入型霍亂傳染,共造1300多人死亡,這是當時台北景尾(今為台北市文山區景美次分區)等待施打霍亂預防針的人群。(Facebook@秋惠文庫Formosa Vintage Museum)

「霍亂」這個單詞中國古代醫學就有,而非來自翻譯。《皇帝內經》寫道:「亂於腸胃,則為霍亂」;漢代醫書《傷寒論.辨霍亂病脈證並治》對霍亂甚至有詳細的描述,「嘔吐而利,名曰霍亂」、「自吐下,又利止,復更發熱也」。凡此種種,皆說明在漢代霍亂已是個常見的疾病。不過古代的「霍亂」是指單純的上吐下瀉的急性腸胃炎症狀,與19世紀因霍亂弧菌(Vibrio cholerae)而引發全球流行的霍亂,是完全不同的疾病。

在19世紀前,霍亂弧菌所導致的霍亂僅發生於印度次大陸與周邊地區,過去在全球引發7次大流行,並隨着每一次的大爆發而傳播到新的地區,累積下來已造成數百萬人喪生,成為許多國家的流行病。面對與拉肚子極為相似,卻會導致死亡的霍亂,人們對其傳播方式摸不着頭緒,且難以解釋為何同村的幾個住戶沒有得到霍亂。直到19世紀中葉,人們才弄清楚霍亂是怎麼回事。

1849年,英國醫師斯諾(John Snow,1813-1858年),透過實驗與統計學的方式找到霍亂的傳染途徑,並著書《霍亂傳遞方式研究》(On the Mode of Communication of Cholera)。他指出,霍亂是透過食用受污染的食物與水傳播,讓人們意識到維持環境衛生與養成良好的個人衛生習慣,是預防霍亂的最好方式。儘管今日霍亂依然存在,但在發達國家(Developed Country)來說是個相當罕見的疾病,現在霍亂主要流行在衛生條件較差的地區。

依中國近代著名醫學家伍連德(1879-1960年)研究,霍亂大約是於清嘉慶二十五年(1820年)傳入中國江南地區。為與古代霍亂區隔,近代中國相關文獻多將霍亂稱作「吊腳痧」、「麻腳瘟」或是「時行霍亂」。清代吳江震澤(今江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮)醫家費善慶所著的《垂虹識小錄》,為記載蘇州吳江地區的地方誌。該書卷七載,「道光辛巳(1821年)六七月間,江浙大疫,初起足麻不能伸,名為腳麻痧,又名吊腳痧,患此者或吐或瀉,驟如霍亂,甚至頃刻殞命者,日數人」。這場霍亂大流行前後延續五年,是清代江南地區持續時間較長、影響最為廣泛的傳染病。

儘管清政府對此採取一系列的救治防疫措施,但傳統的救治方法、藥方都對霍亂不管用,因此直到20世紀初葉,霍亂依然是中國相當嚴重的傳染病。光緒二十八年(1902年)的6、7月間,杭州霍亂流行,據當時報道稱死者有一萬人。這是因為清代以來,江南地區如上海、南京、杭州等地的人口逐漸稠密,在城市開發、排水與自來水系統不足的情況下,河川污染的情形越發嚴重,民眾只好自行鑿井取水。但水井深度不足,井水也容易受到污染。由於人們依然維持仰賴直接飲用河水井水的習慣,便成為霍亂流行的基礎。

儘管民國後開始逐步建立城市自來水系統,提供民眾乾淨的水源。儘管地方政府與仕紳開始強調倡導飲水與環境衛生,更在特定時令會特別打掃衛生,可是地方政府卻沒有意識到要從受到污染的河川水源去改善,即使面對霍亂疫情爆發,主要都以治療、隔離患者為主,治標不治本。且地方上各自為政,各地採取的防治措施也不一致,導致無法有效防止霍亂的擴散與蔓延。由此可見傳統中國社會對疾病的應對,關注的重點總是在「避」和「治」,而非「預防」,缺乏積極主動的行為。無論是霍亂還是這次爆發的新型冠狀病毒肺炎,找出源頭並杜絕,才是防疫的良方。