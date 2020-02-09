【武漢肺炎．多圖】雷神山醫院交付使用　首批醫療人員集結完畢

武漢肺炎蔓延全國，病例每日不斷增加，重災區武漢市內醫院床位不足，當地建設臨時醫院收治患者。 繼火神山醫院日前啟用後，雷神山醫院上周四（6日）起開始驗收並逐步移交。﻿ 2月8日，開設1600張床位的雷神山醫院正式交付使用，目前首批醫療人員已經集結完畢，隨後將承擔救治任務。

雷神山醫院從1月26日起施工建設，參建單位先後投入逾萬人的建設隊伍，日夜兼程，抓緊施工。8日下午，內媒《澎湃新聞》實地探訪雷神山醫院建設現場：白色的箱式板房已搭建完成，整個院區正在進行最後的佈線、管道與設備安裝調試、道路硬化、清掃綠化等工作，現場各工種工人正在緊張作業。

在已經完成改造的病房，內部佈置與火神山醫院病房基本一致。進門後先是緩衝間，緩衝間兩側是分別擺有兩張病床的不同病房。病房內則有空調、通風設施、消毒設備、洗手池、醫療廢物回收箱、壁掛式電視、儲物櫃、獨立洗手間等設施。

有工人連續工作逾26小時

報道指，在現場的多位工人，有人連續工作超26小時、有人從開工至今一直在工地、有人援建完火神山醫院完成轉場、有人成為工地「夫妻檔」、有人想為家鄉武漢出一份力。

報道採訪了其中一名52歲的溫姓工人，指他在火神山醫院建設現場工作10日後，隨即又轉場到雷神山醫院建設現場。每日的工作主要是負責工地的安全，督促工人不要吸煙，帶好口罩和監督高空作業安全等，每日需工作12個小時左右。

另一名負責水電管道安裝的黃姓工人表示，自己從大年初三（1月27日）來到雷神山工地，和同行40餘人負責水電管道安裝工作。工作期間，每日早上6點半起床，晚上經常要忙到11、12點，每日工作時間15至24小時。目前他們所負責的區域已經完工，現在在其他區域支援。

（澎湃新聞）