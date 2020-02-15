【武漢肺炎】被疑是新冠病毒宿主　無辜穿山甲是野味也是中醫藥材

中國爆發新型冠狀病毒肺炎至今，病毒究竟從何而來，仍是大眾關切的問題。日前華南農業大學舉行新聞發布會稱，從穿山甲身上分離出的病毒株與新冠病毒的相似度高達99%，認為穿山甲為其潛在中間宿主。這項研究引起各國學者質疑，表示結論下得太早將有失嚴謹。 每年二月的第三個星期六，為國際愛護動物基金會（IFAW）訂定的「世界穿山甲日」，今年是2月15日。不少網民對此表示，應好好保護穿山甲等野生動物，不該再吃野味。

全球的穿山甲非法貿易情形嚴重，期望借新冠狀病毒疫情，讓穿山甲從中醫藥典中刪除，不再捕殺無辜的野生動物。（維基百科）

自古以來，古老的中醫講求「以形補形、以臟補臟」，由於穿山甲擅於打洞，認為穿山甲有通經活絡、碎結石的功效，因此只要有疾病讓身體不適，所開的藥方上一定看得到穿山甲的大名。明代名醫李時珍的《本草綱目》載：「穿山甲入厥陰、陽明經。古方鮮用，近世風瘧、瘡科、通經、下乳，用為要藥。蓋此物穴山而居，寓水而食，出陰入陽，能竄經絡，達於病所故也。」過去中醫以穿山甲的習性，認為其常於山林中走竄，因此食用可以活絡經脈，且鱗片還有多種療效，還能幫助產後婦女泌乳。

甚至到清末「中西醫匯通學派」的代表人物之一的張錫純，在《醫學衷中參西錄》對穿山甲也有類似記載：「穿山甲味淡性平，氣腥而竄，其走竄之性，無微不至，故能宣通臟腑，貫徹經絡，透達關竅，血凝血聚為病，皆能開之，以治疔癰（音雍，指在皮膚或皮下組織引起的化膿性發炎，通常會伴隨疼痛、發燒），放膽用之，立見功效」，認為穿山甲對於消腫排膿的初期療效具有顯著功效。

中醫多以穿山甲的鱗片入藥，不過穿山甲從鼻頭到尾尖，在中醫裏還可細分出20幾味藥材，因此除了入藥外，基於中國的「藥膳」觀念，穿山甲自古以來還是道菜，據說其肉質細嫩鮮美，不僅是宴席佳餚還是大補之物。

前華南農業大學舉行新聞發布會稱，從穿山甲身上分離出的病毒株與新冠病毒的相似度高達99%，認為穿山甲為其潛在中間宿主。（網站截圖）

但這些在中醫流傳千年的穿山甲鱗片的藥效迷思，在近年的醫藥科學研究上逐漸被打破，實驗證明，穿山甲的鱗片不過是如同指甲般的角質罷了，並沒有傳統中醫所說，具有多種神奇的療效，其與犀牛角一樣，都被誇大其療效。如果是為了讓孕婦產後通乳，目前也有許多替代藥材，像石竹科植物「王不留行」，其在泌乳、免疫調節與抗腫瘤的實驗中，也都有傳統中醫所說的穿山甲鱗片的療效。

儘管多項實驗證明，穿山甲鱗片的藥效實屬傳統迷信，但國際瀕臨絕種野生動植物貿易調查委員會（TRAFFIC）的調查報告顯示，從2010年至2015年，全球共查獲1,270起穿山甲走私案件，涉及67個國家或地區，且多以中國為最終目的地。由國際自然保護聯盟（IUCN）於2018年發布的《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）裏，沉重表示「中華穿山甲」在過去20年裏鋭減了90%。顯示人們多出自於炫耀心理，愈珍稀、愈瀕危就越想吃，導致目前全世界的8種穿山甲，在人性的貪婪下，全都瀕臨絕種。

據世界自然保護聯盟估計，在最近的十年，至少有100萬隻穿山甲被捕殺。（IFAW）

設立於美國的國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare，IFAW）自2011年起，將每年2月第3個周六訂為「世界穿山甲日」，希望以此讓世界各國意識到穿山甲艱辛的生存狀況。

然而，瀕危的穿山甲在內地雖是國家二級保護動物，但捕殺、走私、販賣與食用的情形依然層出不窮，在無法杜絕非法貿易的情況下，2019年6月，內地沉痛宣布中華穿山甲已「功能性滅絕」，代表該物種無法在生態系統中承擔重要功能，且數量已少到難以覆育，甚至無法在自然狀態下繁衍。這次「新冠肺炎」疫情，讓大眾意識到吃野味的後果，也期望藉此將穿山甲從中醫藥典中刪除，別再捕殺食用無辜的野生動物。