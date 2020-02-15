在武漢最冷的日子　7男女冒死開店為前線醫護送上8000杯最暖咖啡

在武漢封城的23天裡，有一家本地咖啡館堅持每天給醫護人員免費做咖啡。迄今為止製作總量超過8000杯。自動請願來的7位咖啡師，為了這件看似微小的事聚集在一起。

從1月26日起，每天早上9：30至下午5點，分兩班人員將咖啡運到醫院後勤部，再交由志願者們送至第一前線。在這些人裡，有拒絕大使館接機回國，堅持留在武漢的伊朗人；有遠在成都度假，收到消息第一時間趕回來的95後；也有瞞著家人，頂住壓力偷跑出來的。大家的唯一心願就是想無償提供咖啡給醫護工作者，為他們在前方“戰場”打仗貢獻一份力量。

暖心舉動收穫了大批網友的鼓勵，微博轉發量隨即破了2.6萬，就連知名作家馬伯庸都忍不住感嘆：“多好的人民啊。”被感動到的網友、同行們紛紛通過大眾點評“雲買單”和微信，進行物資和款項的捐贈。截止到2月11日，Wakanda輕飲咖啡店一共收到了款項53萬元。

這些捐款明明可以幫助不盈利的咖啡店渡過此次難關，但是創始人田亞珍卻拒絕接受此番好意。除去運營成本外，“雲買單”的錢會以公示的形式用來幫助這些醫生們。有人稱他們為城中的俠義之士，咖啡師們卻連連擺手，認為“ 這世上沒有超級英雄，不過是有一分熱，發一分光，螢火匯聚成星河”。

做能做的事 在抗疫戰中默默奮鬥的咖啡師們（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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許多人離開武漢 他們卻回來做咖啡了

1 月23 日，武漢封城了。疫情之下，許多商舖、餐飲等娛樂場所都面臨暫時關閉的狀態。原本熱鬧的光谷步行街，也因此變得行人寥寥，門庭冷落。位於步行街的Wakanda光谷分店，距離湖北省中醫院僅600多米。工作繁重再加上經常加班，令許多醫生都成了老顧客。眼瞅著咖啡店放假的話，這群抗擊病毒的老朋友就喝不到咖啡了。放心不下前線工作者的田亞珍，隨即在群裡發起了召集令：“想給湖北省中醫院送咖啡，願意的伙伴可以報名。”一則短訊，很快收到了7位咖啡師的響應。

當時正在成都度假的95後咖啡師小豪，看到群內消息後，義無反顧要趕回來參與此次“戰鬥”。返程的路並沒有想像中那麼順利。在航班、高鐵一一被取消的情況下，他還是買了從成都到湛江的高鐵，再通過汽車回到了武漢。

原本可以通過大使館派遣轉機回國的伊朗咖啡師Sina，也決定留下來陪著咖啡店一起渡過難關。即使大使館工作人員一再發出邀約，朋友們都勸他先離開，Sina依然委婉拒絕，還不忘繼續忙著手裡的工作。此外，更有兩位咖啡師瞞著家人來到店裡，希望通過做咖啡把鼓勵傳遞到武漢這座城市。

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為了保證能在最短時間內讓醫護人員喝上咖啡，僅僅7人的團隊組成了兩班倒的流水線。每日上午9：30分，四名早班店員先抵達店裡，開始製作咖啡前的準備工作。他們戴好口罩、手套、再通過84消毒液清潔店內環境，最後用食品級消毒劑為機器設備進行消殺，以此來做好清潔防護。兩人磨豆、壓粉和萃取，一人負責打奶泡，剩餘一人則飛速地進行著打包工作。趕著12點之前，300杯咖啡便會送到中醫院。接著晚班的3人繼續趕出200杯咖啡，盡量在5點前送到中醫院的花園山院區。

即使節奏再快，Ｗakanda的咖啡依舊保證了優異的品質。Ｗakanda選用了哥倫比亞豆子，萃取方式為22克咖啡粉萃取45ml的雙倍超短濃縮ristretto。咖啡喝起來口感濃郁，且不會苦澀。每一杯咖啡外包裝，小伙伴們還會手寫“武漢加油”、“向您致敬”等祝福語，以此來表達對於醫護人員的關心。不止如此，自2月5日開始，田亞珍把招牌“中國拿鐵”改成了“武漢拏鐵”。她希望提醒每一位朋友：不要忘記這次疫情，武漢與我們同在。

換班時的“續命”咖啡

這些努力，也隨著醫護人員寫在點評上的真摯留言而被傳開。收穫無數點讚的同時，也夾雜著一些質疑，有人說“咖啡利尿不能喝”，有人甚至批評“穿著防護服還喝咖啡，就是在添亂”等等。面對外界的聲音，Wakanda解釋到：其實這些咖啡都是提前與醫院溝好之後，兼顧大多數醫護人員換班的時間送上。不增加他們的負擔。也只有在此時，又一批身心俱疲的醫護人員才能脫下防護服，抓緊時間喝上一口咖啡來回血。

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小小的一杯咖啡究竟有多重要？有一位醫生說，第一次喝到Wakanda家的咖啡，是“那天穿著防護服上完七個半小時白班”。“從早上八點一直沒喝水沒上廁所，回到科室第一件事，看到桌上擺了好多咖啡，立馬打開一口氣就乾完一杯，可能太渴了，都來不及嚐到是什麼味。”

夜班醫護人員Rmmm的感謝裡說：“上夜班很想喝咖啡提神，瓶裝咖啡不起作用，正為難，院長送來你們家捐贈的咖啡，非常感謝。”

笨笨滿滿在10日深夜裡寫下：“ 疫情期間，封城後所有的外賣都拒絕醫院的訂單，是你們店挺身而出，堅持無償給我們送咖啡。”

還有湖北省中醫院的醫務工作者誠意感謝：“ 謝謝你們店的物資支持，等武漢戰勝疫情，一定親自去店裡點上一杯咖啡。”

點評裡還有個點讚頗高的留言，是一位暱稱叫“ 烏龜妹” 的省中醫院光谷院區的醫務人員，她在點評上發了兩張圖：一張是手拿咖啡的照片，紙杯酷炫的LOGO圖案下，寫著“感恩有您”四個字；另一張是她帶著護目鏡全副武裝的樣子，雙手握拳，看上去元氣滿滿。她在留言裡說，Wakanda咖啡不止給醫護人員送去了咖啡，還極為周全的為不喝咖啡的人準備了酸奶。

喝了咖啡後元氣滿滿。（烏龜妹）

很多醫護都說，等疫情結束，一定去店裡點上一杯付費的。這一杯咖啡，不僅僅是一杯提神飲料，更是愛與溫暖的相互傳遞。正如發起人田亞珍在接受采訪時提到的：“當我們第三次去給醫院送咖啡時，五名醫護人員突然齊刷刷的對著我們鞠躬，那一刻我忍不住想哭。比起做幾杯咖啡，醫生才是真正的戰士，他們的危險、辛苦我們不及十分之一。”

剛退完的捐款 對方又轉賬了

做的好事一傳十十傳百後，許多不同行業的有心人都伸出援手，加入了這場遠距離的捐贈中。味全提供免費鮮奶，咖啡豆供應商準備好充裕的豆子，全國各地的網友通過“雲買咖啡”，在線上為醫生和咖啡店加油打氣。更有來自北京影視行業的咖啡愛好者召集了一群同行購買了1886杯咖啡來支持這場行動。

隨著一筆筆咖啡錢的到賬，總金額很快就破了50萬。對於大家如此熱情的捐贈，店裡的小伙伴們感到受寵若驚。有的微信轉賬，明明退掉了，對方又執意打了過來。壓抑著內心激動，咖啡店第一時間做了公告：為了堅決透明的使用善款，Ｗakanda目前只保留了統計功能強大且透明的大眾點評買單渠道。其他微信、支付寶等一律不收，轉了也會返回。

對於善款的使用方法，咖啡店表會把每天收到的善款在微信上進行公示。除了購買公益咖啡的原物料成本外，Ｗakanda會尋找最靠譜的基金會，成立武漢市醫護人員專享基金，將款項全部捐贈給奮戰在武漢抗疫一線的醫護人員。並附上所有留有捐款名字的網友名單，直至疫情結束。

咖啡或許不是生命中的必須品，與大企業千萬量級捐贈相比，Ｗakanda的咖啡，看上去也並不算太過驚心動魄的舉動。但也就是這樣一間小小咖啡廳，在此艱難時刻，他們仍然溫暖了每顆善良的人心。這的確讓我們看見了希望，也如咖啡店在公示中提到的——請相信戰勝了疫情，我們都會團聚。等到了那時候，我們一起去店裡喝咖啡吧。

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