【歷史探秘】疫情下的情人：李清照與夫婿愛在瘟疫蔓延時

在新冠肺炎疫情蔓延下，2020年的情人節與往年特別不一樣，少了浪漫甜蜜的氣氛，多了對疫情的憂慮。在這段抗疫的日子裏，第一線醫護人員在疫情下的愛情，更顯得彌足珍貴。病毒雖然在人們之間豎起千道高牆，拉開了彼此的距離、無法隨時見面，但反而讓人與人之間的心更加靠近。 在這個特殊時期，透過網絡，民眾看到許多離開家人前往第一線與新冠病毒「作戰」的醫護人員，在疫情不斷攀升的陰影下，那樸實又令人動容的愛情與親情。而在宋朝，從詞人李清照（1084－1155年）的作品中，能看到在瘟疫蔓延下的傷痛。

圖為後世描繪的李清照畫像，由於經歷宋室南渡、丈夫因瘟疫過世，讓她的文風大變，充滿深沉的傷痛之感。（網上圖片）

在醫療衛生不及現代發達的古代，每逢天災後就是重大疾病傳播的開始，如北宋慶曆八年（1048年）河北地區發生大水災，來年三月就爆發疫災。有學者依據宋代史料、醫書、地方誌統計，兩宋約發生200多起大型傳染疾病，除上述水旱災的自然因素外，戰亂頻繁也是導致傳染病流行的另一個原因。戰爭不僅會造成傷亡，在人口流動與物資短缺的情況下，提供了疾病的形成與傳播的良好條件。

雖然宋朝社會繁榮、文化與經濟高度發達，但兩宋共300多年，與遼、夏、金與蒙古之間發生多起戰爭，讓宋代疫病流行次數遠遠多於唐代。其中，兩宋之交時發生的大型瘟疫，不僅加速了北宋的滅亡，也讓李清照失去了她的丈夫趙明誠（1081-1129年）。《宋史》記載這場大疫：「建炎元年（1127年）三月，金人圍汴京，城中疫死者幾半。」史書上寥寥幾語，不過根據李清照所著的《金石錄後序》，可以看出這場疫情爆發得有多突然。

《後序》裏李清照不僅寫下許多與丈夫相處的點滴，也細數着趙明誠將調任湖州（今浙江省湖州市）時，兩人相別的情景，以及趙因病而亡的過程：「（建炎三年）六月十三日，始負擔，舍舟坐岸上，葛衣岸巾，精神如虎，目光爛爛射人，望舟中告別。……途中奔馳，冒大暑，感疾。至行在，病痁。七月末，書報臥病。餘驚怛，念侯性素急，奈何病痁，或熱，必服寒藥，疾可憂。遂解舟下，一日夜行三百里。比至，果大服柴胡、黃芩藥，瘧且痢，病危在膏肓。餘悲泣，倉皇不忍問後事。八月十八日，遂不起，取筆作詩，絕筆而終，殊無分香賣屨之意。葬畢，餘無所之。」

李清照與趙明誠的畫像。（網上圖片）

原來，趙明誠在趕着去就任的路上，就已經生病了，虛弱的身體當然不敵瘟疫的入侵，很快就臥病在床。李清照一得知丈夫消息立刻趕往照顧，但趙終究不敵病魔。僅短短兩個月的時間，這對恩愛的夫妻就陰陽兩隔。趙明誠的離去不僅讓李清照沒了生活依靠，也讓她失去精神上的寄託，加上國家的動亂，讓李清照一時茫然無所適從。

之後李清照一改過去文風，詞作充滿孤獨無依之悲的傷痛，如《孤雁兒．世人作梅詩》：「世人作梅詞，下筆便俗。予試作一篇，乃知前言不妄耳。藤床紙帳朝眠起。說不盡、無佳思。沈香斷續玉爐寒，伴我情懷如水。笛聲三弄，梅心驚破，多少春情意。小風疏雨蕭蕭地。又催下、千行淚。吹簫人去玉樓空，腸斷與誰同倚。一枝折得，人間天上，沒個人堪寄。」

乍看是一闕詠梅的詞作，但內容卻無直接對梅花的外形、香味有任何描寫，也沒有着墨梅花高潔品格的字句，反倒有隱含孤雁失伴的意思。整闕詞在情感的抒發上從淡轉濃，從「無佳思」到「情懷如水」，再延伸至因笛聲和雨聲觸景生情而淚千行，全是因丈夫不在之故。詞中引用春秋秦穆公之女弄玉嫁與擅於吹簫的蕭史之典故，以「吹簫人去玉樓空」暗喻趙明誠已亡故。

在人類漫長的與病毒、細菌抗爭歷史中，其實不只中國古代李清照寫下令人為之傷感的作品。曾獲諾貝爾文學獎的哥倫比亞作家馬爾克斯（Gabriel José de la Concordia García Márquez，1927－2014年），曾於1985年寫了小說《霍亂時期的愛情》(El Amor En Los Tiempos Del Colera）。以哥倫比亞千日戰爭（1899－1902年）前後三十年為背景，描述男女主角歷經戰亂與霍亂，兩人的感情就如同瘟疫般，無法觸碰又充滿無奈，幸結尾兩人能於老年時相守。儘管新冠肺炎疫情來勢洶洶，但在愛的力量下，大眾一定能攜手共度難關。