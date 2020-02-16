【歷史探秘】復古「大澎袖」成時尚流行　古人袖裏藏的中華文化

每一年的流行服飾，無論是前衛風還是復古風都令人印象深刻。而2020年的流行時尚，早在2019年倫敦、米蘭等各大時裝週上，就讓人眼睛為之一亮。2020年的流行穿搭，復古風再次成為設計師的心頭好，大澎袖與墊肩成為2020年最鮮明的標誌。花俏又誇張的袖子再次成為服飾焦點，回頭看看中國古代傳統服飾，也有各式各樣充滿美感的袖子。

大眾對於中國古代傳統服飾的印象多是寬大且長的大袖子，圖為漢服商家鳳翥齋製作的直領披風。（微博@鳳翥齋）

中國古代傳統服飾的特色，民眾多半會說出寬大而垂墜的衣袖、搖曳的長裙襬。那有沒有好奇如此寬長的衣袖，究竟有多古老的歷史？

其實在小篆，就有「袖｣這個字了。不過當時寫作 「褎」（音袖），是衣字與「𥝩」字組合而成。𥝩是穗的古字（音同穗），在這個字是作為褎字的讀音，此字後來演變成 「褏」。今天所寫的袖，就是來自「褏」（音袖）的俗字，因由有經過的意思，代表穿衣時手會穿過衣服，而把由字提取出來與衣字結合，就成為我們平常寫的袖了。漢代《說文解字》載：「褏，袂也，從衣，𥝩聲。袖，俗褏從由。」講的就是袖的兩種寫法。

由於古代的袖子長且寬大，一旦情緒激動，就會利用袖子做出揮動、甩動衣袖等動作，也就是我們在詩詞成語中常看到的奮袖、拂袖、揮袖與振袖等形容詞。那麼古代服飾的袖子究竟有多長呢？

學者據《禮記．深衣》所載，推測袖長約是手臂的1.5倍長。除了表現情緒外，袖子也可以比喻一個人的身分與神態，《詩經．唐風．羔裘》：「羔裘豹祛，自我人居居。豈無他人？維子之故。羔裘豹褎，自我人究究。豈無他人？維子之好」，詩中所寫的 「羔裘豹祛」指的是以昂貴的狐皮、豹皮為衣身，這在周代，只有卿大夫才有資格穿。僅透過書寫袖子，就表現出穿着奢華衣服的貴族趾高氣揚的神態。

不過古代服飾袖子可不只有一種，現代漢服考據古代袖子可分為七種：直袖、廣袖、垂胡袖、箭袖、琵琶袖、方袖與短袖。這七類袖型還能再往下細分，相當多變。除了古代日常服飾的直袖外，民眾對於傳統服飾的強烈印象，就是來自於廣袖與垂胡袖，這兩種袖型都有寬大的特點，但差別在垂胡袖的袖口相當窄小，不過兩者都是先秦至魏晉時期流行的樣式。如《韓非子·五蠹》載：「鄙諺曰：『長袖善舞，多錢善賈』」，文中的「長袖」，即是舞者身上穿着由廣袖改良而來，方便跳舞好看的袖子。收錄西漢至南朝梁代作品的《玉台新詠．（漢時）童謠歌》載：「城中好高髻，四方高一尺。城中好大眉，四方眉半額。城中好廣袖，四方用匹帛」，道出廣袖有多麼受到當時人的喜愛。

箭袖則原自北方，古稱為窄袖。因天候寒冷袖緣大多寬厚，以便於騎射勞作。這樣保暖又方便的設計不只在清代旗服的馬蹄袖上看到，早在明代時的北方地區也有類似的設計。琵琶袖則主要流行於明代，同樣也是大袖小口，但袖體臂肘下方呈圓曲弧形。提到方袖，多數人會想到日本和服的方正袖子，不過這種袖型並非日本獨有，早在春秋戰國時期的深衣就有方正的袖型。

台灣中華漢服發展協會的會員皆穿着深衣，舉行「大明寧靖王祭祀典禮」。（台灣中華漢服發展協會）

袖體寬大、窄袖口的設計，也方便古人將隨身小物放入袖中，如南北朝時期的樂府民歌《西洲曲》寫採蓮女子：「採蓮南塘秋，蓮花過人頭。低頭弄蓮子，蓮子清如水。置蓮懷袖中，蓮心徹底紅」，袖子不僅能夠放蓮子，還可以放匕首，甚至能完美地偷偷塞錢，因此成語兩袖清風，除了字面意思指衣袖內空無一物外，也代表官員正直清廉。

中西方服飾的袖子各有千秋，而今日透過漢服復興，讓不少年輕人投入研究中國古代傳統服飾，將消失已久的服裝在現代裏還原，期待未來更多人透過漢服，來更深入了解中國傳統服飾所藴藏的中華文化。