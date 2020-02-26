【艦影幢幢論巡洋艦】清末民初的「快船」夢如何破滅

清末中國屢遭西方列強的堅船利炮入侵，由此萌發創立現代化海軍以資抗衡的念頭。然而囿於守舊派抵制、派系爭端、事權不一、缺乏歐美軍事科學新知與財政拮据等因素，清朝內部對海軍艦種、威力、數目、自造或外購、與如何配置有過相當多爭論，其中任務定位與建造過程最起波折的大型艦隻，恐怕非當時被稱作「快船」的巡洋艦莫屬。

在大艦巨炮的刺激下，清朝對於鐵甲艦作為海戰主力的認知還算清晰，然而要用哪種「快船」輔助鐵甲艦卻走過彎路。起初，揹負自制船艦民族重任的福州船政局，於1876年便向法國購買鐵木合構的 「巡海快船」圖紙，1881年開工造艦、1883年下水，是為「開濟」號。開濟號排水量約2200噸，時任福建船政大臣黎兆棠（1827─1894年），興奮地向朝廷稱許這艘自制巡洋艦的性能「機件之繁重，馬力之猛烈，皆閩廠創設以來目所未睹……尤為各船所不可及」，給了頗高評價。

左宗棠創設的福州船政局，曾自制多艘軍艦供清朝水師使用。（維基百科公有領域）

在建造開濟號的同時，創設福州船政局的左宗棠（1812─1885年）也向德國訂製仿開濟號式樣的兩艘軍艦，是為「南琛」與「南瑞」號。迨開濟號完工並撥歸南洋水師使用後，左宗棠見到自制軍艦的功能並不遜於外購艦，於是又向福州船政局要求續建「鏡清」、「寰泰」號巡洋艦。接着兩廣總督張之洞（1837─1909年）又替廣東水師訂製廣甲、廣乙、廣丙等巡洋艦。一時之間，清朝的造船工業蒸蒸日上，似乎大有可為。

然而，淮軍重臣李鴻章（1823─1901年）對湘軍與南洋水師的發展並不樂見，對鐵甲艦與快船的功能也認識不清。李鴻章曾聽信英國籍海關總税務司赫德（Robert Hart，1835─1911年）與其助手金登幹（James Duncan Campbell，1833─1907年）的話，以為鐵甲艦已過時，遂於1875年購買3、4百餘噸的蚊子船多艘當作「守港利器」，並阻撓南洋水師購買鐵甲艦的計劃，宣稱「南北洋麪萬餘里，一旦有警，僅得一二艘，恐不足以往來扼剿」。沒想到蚊子船炮大船小、穩定性差的缺點，根本無益戰局，也使跟風購船的各省督撫埋怨不已。

晚清名臣左宗棠，他創設了福州船政局。（網絡圖片）

但李鴻章不思記取教訓，又根據赫德與金登乾的推薦（諷刺的是，赫德與金登幹也非軍事專家），認為英國阿姆斯特朗公司新制的非裝甲巡洋艦，既快速又安裝衝角，「可保追趕碰壞極好之鐵甲船」，遂又於1879年訂購2艘排水量1,350噸的「快碰船」，並命名為「超勇」與「揚威」號。

然而兩艦的成軍既不勇猛也沒立威，不但于歸國途中經地中海時失散，超勇號經蘇伊士運河時又觸礁故障，實可謂多災多難。且兩艦入列後，又有久行遲滯的毛病，令李鴻章不甚滿意。

李鴻章外購的超勇號巡洋艦，其與揚威號的性能並不甚令北洋海軍滿意。（維基百科公有領域）

眼見南洋水師日漸壯盛的李鴻章十分着急，深怕自己在海軍建設的鴻圖裏失勢，加上日本、英國與俄國的進逼，這才醒悟「能與鐵甲船敵者惟鐵甲船，能與巡海快船敵者惟快船，故鄰有鐵甲我不可無」。1880年李鴻章命李鳳苞（1834─1887年）在歐洲考察船廠訂購軍艦，最後選定德國伏爾鏗造船廠（Aktien-Gesellschaft Vulcan Stettin）打造大名鼎鼎的定遠與鎮遠艦，以及「穹甲快船」（裝甲巡洋艦）濟遠艦。

此外，由於開濟、南琛、南深三艦於中法戰爭時，竟躲在浙江寧波鎮海口避戰，不敢對敵法軍的鐵甲艦，這種糟糕表現使船政大臣裴蔭森（1823─1895年）與左宗棠等人於1885年上疏祈請再自制裝甲巡洋艦龍威號。但1890年龍威號竟被李鴻章調往北洋艦隊，並改名為平遠艦。得了便宜的李鴻章，在評論平遠艦的性能時還不忘挖苦道：「惟嫌吃水過深，行駛稍緩……以之歸隊操練，聊助聲威，尚未可專任海戰」，流露湘淮不和的醜陋政爭，更令南洋水師的裝備日愈不如北洋水師。

來遠號裝甲巡洋艦。（維基）

李鴻章倚恃的海軍主力，除了前述的定遠與鎮遠艦外，尚有1885年向德國伏爾鏗造船廠訂購的經遠、來遠號裝甲巡洋艦，以及託英國打造的致遠與靖遠號裝甲巡洋艦。而這4艘2千餘噸的鉅艦之所以分頭給英德建造，也暴露清朝主事者罕有新式軍事學養的真相。當德制濟遠艦下水後，未得到訂單的英國人猛烈攻訐濟遠艦的毛病，並提供新的設計方案，德國也反過來指出英國方案的不妥。不知如何取捨的清朝，在李鴻章「海軍甫設，不妨並存其式，他日駛行日久，利病自見，再專擇其一推廣仿造」的意見下，決定交由兩國分頭造艦。雖然當時英德兩國所造艦隻鹹稱精良，但此舉不利後勤的統一維修，也彰顯近代中國工業與國防體系落後、自主性低，只能仰賴外人的尷尬現實，因此只能遷就列強，各種兵器都先買了用了再說。

不過雖然清末海軍的建設浮現各種弊端，但這批艨艟鉅艦終歸是當時亞洲首屈一指的威風神兵，《北洋海軍章程》裏也形容「查海軍戰艦以鐵甲為最，快船次之」，故在震懾內外上具一定效果。如1882年朝鮮壬午軍亂時，超勇與揚威號巡洋艦便奉命戍守仁川，同日軍對峙；1888年台灣台東的漢人與高山族爆發民變，北洋海軍提督丁汝昌（1836─1895年）也率致遠艦與靖遠艦前往協同鎮壓，堪稱小有戰果。

北洋海軍提督丁汝昌。（網絡圖片）

但是在經歷對外大型戰陣的考驗時，北洋海軍的弱點與清朝體制的衰敗頓時暴露無遺。李鴻章本人也明白這些問題，遂於1894年甲午戰爭初期，指示丁汝昌「惟須相機進退，能保全堅船為妥」，這雖有不敢曝光北洋海軍虛實的無奈，但也讓鐵甲艦與巡洋艦的機動性和破壞力無法徹底發揮。不過這些缺陷，無礙於北洋海軍官兵們展現浴血死戰的英勇意志。

黃海海戰時，速度最慢、火力最弱的超勇與揚威號巡洋艦立刻成了日軍圍攻的標靶，但仍在沉沒前奮力擊傷日軍吉野、秋津洲、高千穗與浪速等艦；比睿號亦於北洋海軍炮擊下負傷退出戰場；平遠、鎮遠與定遠合力重傷日軍旗艦鬆島號，迫使日軍艦隊司令伊東佑亨（1843─1914年）逃至橋立號繼續指揮。而最壯烈的便是致遠號，管帶鄧世昌（1849─1894年）督率傷痕累累的軍艦衝撞吉野號，惜乎中炮沉沒。可悲的是，致遠號被擊沉後，濟遠與廣甲號見狀隨即逃逸回旅順，負傷的靖遠、經遠、來遠等艦也相繼駛離，造成海上僅餘定遠與鎮遠同日軍5艦周旋的慘狀。

2018年11月於英國檔案館發現的致遠艦設計圖。（新華社）

事後，最先遁逃的濟遠號管帶方伯謙（1853─1894年）遭論罪處斬，但這已絲毫無助清朝挽救敗局。

雖然李鴻章意欲亡羊補牢，向智利、阿根廷或巴西緊急購置新式巡洋艦同日本再戰，但由於外國掮客的玩弄與日本的截買，此事成了泡影。最後困守山東威海衛劉公島的北洋海軍殘艦們，於1895年1月突圍無計後向日軍投降，丁汝昌等多名海軍高官自殺殉國，鐵甲艦鎮遠成了日本擄掠的最大戰利品，濟遠、平遠、廣丙等巡洋艦也隨遭奪去。就這樣，清朝失去了苦心經營的第一支現代化海軍，原本飄揚於各艦上的龍旗全被降下，正象徵這腐朽王朝的黯淡前景。

北洋海軍覆沒後，清朝僅剩開濟、南琛、南瑞號等老舊的巡洋艦粧點軍容，對嚇阻外敵幾無作用，遂火速向德國訂造海容、海琛、海籌三艘近3千噸的巡洋艦。接着1899年向英國購買的海天、海圻號巡洋艦也赴華成軍，排水量超過4千噸，這五艦遂成了清朝再造海軍的資本。1907年清朝海軍處更擬定雄心勃勃的說帖，打算籌款添購多艘裝甲巡洋艦與戰列艦。但由於財力捉襟見肘，以及辛亥革命後軍閥橫行，使中國海軍缺乏穩固的中央政府支持建設。更糟的是，抗日戰爭爆發後，弱小的海軍無力在海洋上禦敵，只得奉命自沉船艦以求阻滯敵軍，使中國海軍名存實亡，這不能不說是中國海軍史上最黑暗的時刻。

在對日抗戰自沉前，清朝遺留的海圻艦是中國海軍噸位最大的巡洋艦。（搜狐）

抗戰勝利後，日軍戰利艦與美英贈艦大批來華，替中國海軍的復興奠定基礎。其中英國贈予的輕巡洋艦重慶號，滿載排水量達到6600餘噸，乃當時中國海軍最大戰艦，故受到國民政府極度重視，蔣介石甚至於1948年塔山阻擊戰前，親登重慶號召開軍事會議。而送往英國受訓的接艦人員，也俱是萬中選一的菁英，故憂國救民之心格外強烈，希望能以嶄新的鉅艦捍禦中國疆土。

但好景不常，1948年重慶號剛駛抵上海黃浦江，竟被援引《中美三十年船塢秘密協議》的美軍拒絕下錨，要求改至偏僻處停泊，這令重慶號官兵大為憤懣。接着重慶號被投入國共內戰，還於塔山阻擊戰時，在海軍司令桂永清（1901─1954年）指揮下發炮擊中岸上難民，這更使艦上官兵失望。當時的魚雷兵王頤楨回憶稱，「看到老百姓的狼狽相，我們當時就想，我們參加海軍，不是為了打老百姓打人民的」。

重慶號巡洋艦原屬英國皇家海軍艦，曾是中華民國海軍最大的巡洋艦，亦是迄今為止曾於中國人民解放軍海軍服役的唯一一艘輕巡洋艦。（網絡圖片）

於是，對國民黨不滿的重慶號士兵們開始逃亡。王頤楨、輪機兵任振修、中共地下黨員畢重遠等27人遂秘密組成「士兵解放委員會」，於1949年2月17日毅然起事，迫令艦長鄧兆祥（1903─1998年）率艦投奔解放軍。但命運多舛的重慶號開抵山東煙台後，被國軍轟炸機炸沉。雖然1951年中共將重慶號打撈出水，但經蘇聯專家評估後認為修復耗費過巨，遂拆解報廢。

從此在頗長一段歲月裏，兩岸皆罕有大型軍艦。直到大陸的經濟、科研與工業實力不斷提升後，中國海軍的榮光才於解放軍身上臻於鼎盛。而隨着2017年上萬噸的055型導彈驅逐艦「南昌艦」下水後，巡洋艦也實質性地於中國海軍內復甦。而這一路磕絆，不但意味中國軍事的振興，更代表中國艱難自主的發展歷程，若對照清末民初幾度破碎的鉅艦夢，委實教人欣慰又歎息。