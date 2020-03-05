【歷史探秘】外國人永居權惹議　中國古代又如何管理「化外人」？

自從2月27日司法部公布「外國人永久居留管理條例」（徵求意見稿）後，惹起的反彈聲浪至今未歇。畢竟當前計劃生育政策未徹底解除，條例本身又有太多模糊寬泛的灰色地帶，如第19條「外國人因其他正當理由需要在中國境內永久居留的，可以申請永久居留資格」，再加上部份政府機構或高校過度優寵外國人士，故激起的民怨並不小。其實自古至今，華夏大地從沒關上接納外國人居留與歸化的大門。

廣州有數量龐大的非洲黑人居留。（網上圖片）

在古代律令裏，將居留於本國的外邦人定義為「化外人」，其主要來源有幾項。其一是因母國天災或戰亂而入華，比如昭武九姓中的安國（今烏茲別克布哈拉一帶）君王Abrui過於暴虐，就導致當地粟特人四散逃難。爾後隨着阿拉伯帝國的擴張，中亞粟特移民有增無減，自新疆乃至營州（今遼寧省朝陽市）均有其聚落。

其二是在中原王朝對外戰爭時遭擄掠過來，如唐朝消滅高句麗、百濟後，遷徙大批遺民至河南與隴右一帶，怛羅斯之戰中的唐軍主將領高仙芝，便是高句麗後裔第二代。其三是主動遷徙或降附，這是佔最大多數的來源，譬如經商的粟特、波斯、回紇、阿拉伯乃至猶太人均是。端舉一例，唐肅宗上元元年（760）劉展叛亂時，平盧節度副使田神功奉命平叛，結果「神功兵至揚州，大掠居人，發冢墓，大食、波斯賈胡死者數千人」，足見停駐的胡商人數之眾。

這麼多的外來人口，古代又是如何管控呢？原則上，歷代王朝允許化外人保留原有風俗甚至組織，未強制改變渠等衣食語言，接着再別設機構管理。比方從北魏開始，朝廷便敕封粟特移民首領為「薩寶」（又寫作薩保、薩甫），北周、北齊、隋唐俱因襲這官職。隋朝還具體規定「諸州胡二百戶已上薩保，為視正九品」，唐朝亦對薩寶與掌理粟特人信仰（祆教）事務的祆正等官職流品，作出幾次變革。而從出土的北周虞弘墓誌與唐代曹君墓誌還可發現，薩保府下還有車騎騎都尉與統領鄉團的軍職功能，更顯見粟特移民人數的繁多，以及中原王朝已注意到可將渠等組織成驃悍的武力。

8世紀前葉描繪粟特人宴會的壁畫，粟特人移民曾在華夏大地建立相當多聚落。（State Hermitage Museum）

還有唐代自山東半島以迄江浙的沿海地區，還居留大量新羅人，並在城郭裏形成新羅坊與鄉野中的新羅村，唐朝特地設立勾當新羅所統轄之。依據日本僧侶圓仁（794─864年）隨遣唐使求法所撰寫的《入唐求法巡禮行記》一書記載，圓仁途中遇見大量新羅人，當其離開揚州時，便募得「新羅人識海路者六十餘人」駛船。圓仁拜訪過的登州赤山法華院（位今山東省榮成市石島鎮西車村），也是由於唐朝擔任過武寧軍節度使下小將、後返國鎮守清海鎮（今韓國莞島）的新羅人張保皋（790─846年）所修建，因此「其講經禮懺，皆據新羅風俗，但黃昏、寅朝二時禮懺，且依唐風，自餘並依新羅語音。其集會，道俗老少尊卑總是新羅人」。

從這些史事可知，古代對多民族的包容，故這些化外人在幾代之後幾乎都漢化成了聲教之內的黎民，很難尋出外來痕迹。但應注意的是，華夏多元社會的摶成，既有文化上的大氣恢弘，亦有法律政策的刺激，所謂「夷狄進中國則中國之」（中國指中原地帶），實含有積極管理的一面，絕非片面放任，因此才會設官制律加以統領。

如唐代首度在律令裏制定「化外人相犯」的條例，規定「諸化外人，同類自相犯者，各依本俗法；異類相犯者，以法律論」，當不同國度的僑民發生糾紛時，便依照本國法律裁斷，但遇外邦同族人有糾紛時，則是依照其原有風俗裁決。此外，《唐律》還規定「諸蕃人所娶得漢女為妻妾，並不得還蕃內……如是蕃人入朝聽住之者，得娶妻妾，若將還蕃內，以違敕科之」，對化外人與本國子女的通婚與流動作出限制，體現古代王朝在控制個別人身上的逐步趨嚴。

唐代雖包容外來文化，但對外國僑民的管理也逐步趨嚴，圖為1971年出土的彩繪騎馬胡人俑。（網上圖片）

到了宋朝時，《宋刑統》雖大體沿用《唐律》，但對於化外人的管理又更深化。《萍洲可談》裏就記載廣州蕃坊的法治情形，雖仍讓蕃長依本俗法令處罰，但「徒以上罪，則廣州決斷」。還有張昷之（985─1062年）擔任廣南東路轉運使時，發現「夷人有犯，其酋長得自治而多慘酷，請一以漢法從事」，要求統一以宋朝法律審判。

再如汪大猷（1120─1200年）出任泉州知府時，也拒絕採納蕃商只要不是犯傷害罪便以牛隻贖刑的習慣，宣稱「安有中國用島夷俗者，苟在吾境，當用吾法」，這與現代法律中的屬地主義毫無二致。而到了明清時代，更直接表明化外人犯罪「並依律擬斷」，與對待本國人民已沒有區別。直到歐美列強奪去領事裁判權後，對境內化外人的管轄權才被摧抑，但仍盡力限制租界範圍與拒絕給予外人內地雜居權，以免司法主權遭受更大傷害。

部份學者習慣以文化開放與封閉的落差，來解釋比唐代以降的風氣變化。但實際上，讓化外人依照本俗論處雖有照顧彼輩民情的彈性，卻讓蕃長或本族領袖們有機會上下其手，失去法律應有的懲戒作用與公正，也徒生更多糾紛，因此將化外人一體納入本國法律反而有較多保障。何況隨着國家組織不停的進步與嚴密，對境內各族各國人民實行統一化管理是必然的趨勢，即便在現代主權觀念未萌發的歷代，亦是按照這規律在完善自身治理體系。

因此，官方如何真正落實《外國人永久居留管理條例》裏「在中國境內的永久居留外國人應當遵守中國法律」條文，不再發生諸如福州違規埃及籍學生追打交警、南京地鐵執法人員對外國人選擇性執法等違反公平的事件，才能真正弭平民間對該條例的質疑。