【新冠肺炎】疾疫當前　為何偽藥與偏方謠言總禁絕不止？

自從新冠肺炎疫情爆發以後，搶救的速度有多快，有關哪些偏方甚至偽藥可防治的謠言誕生速度就有多快。譬如近期日本就因盛傳花崗岩、玄武岩可殺菌，導致買家們高價搶購；中國則特別建立聯合闢謠平台，澄清諸如沉香可預防新冠病毒、光催化設備能殺死病毒之類的荒誕流言。 其實偽藥與偏方的出現幾乎與正規醫藥一樣古老，畢竟不是人人都有條件或財力享有嚴謹的醫療服務。

對於層出不窮的防疫謠言，中國官方致力澄清。（微博@平安重慶）

中國古代為了統一用藥規格與推廣醫療，自北魏宣武帝（483─515年）在位時，便「更令有司，集諸醫工，尋篇推簡，務存精要，取三十餘卷，以班九服，郡縣備寫，布下鄉邑，使知救患之術耳」，向地方郡縣頒布30餘卷醫書藥方。唐玄宗天寶五年（746年），也將《廣劑方》裏的重要方子榜示於地方：「特念僻逺之家，未能繕冩，閭閻之內，或有不知……逐要者於大板上件録，當村坊要路榜示」。

即便是在兵荒馬亂、四分五裂的五代十國，後梁太祖朱温（852─912年）也不忘下詔「凡有疫之處，委長吏檢尋醫方，於要路曉示。如有家無骨肉兼困窮不濟者，即仰長吏差醫給藥救療之」。宋朝對於醫事的詔令更是有增無減，且編纂醫藥類書的規模遠邁前代，比如《神醫普救方》、《太平聖惠方》、《簡要濟眾方》等都是頒行地方傳鈔的醫書。由此可見中國歷代許多執政者視民如傷的使命感，絕非全然「何不食肉麋」的顢頇政權。

可惜立意再好，在交通與信息流通不便，以及利益驅使下，偽藥偏方仍層出不窮，連藥鋪也罔顧人命以假亂真，北宋黃庭堅（1045─1105年）就曾痛詆過這種亂象：「然市中人治藥，以丁代丙，以乙當甲，甚貴則闕不用，其治病十不能愈三四」。因此宋朝特別設立和劑局與惠民局，以價廉質優的醫藥施救百姓，意欲杜絕「假偽售真」的流弊。

不過這仍消弭不了廣大百姓對偏方偽藥的誤信，更斷不了庸醫牟利的念頭，因此南宋高宗（1107─1187年）在位年間，竟還得下旨告誡：「訪聞今歲患時氣，人皆緣謬醫，例用發汗性熱等藥，及有素不習醫、不識脈證，但圖目前之利，妄施湯藥致死者甚眾」。連和劑局與惠民局也因監督不嚴，發生「藥材既苦惡，藥料又減虧，稍貴細藥，則留應權貴之需。四局所賣者，惟泛常麄藥，缺者多而贖者亦罕」的弊端。試問，若連官署都為了省錢與優待權貴而帶頭調製偽藥，百姓的醫療水平又如何改善得了？

宋朝刊行過不少醫書與創立藥局，意欲向民間普及醫療。（搜狐網）

清末民初之際，中國傳統醫藥在西方科學的衝擊下頻遭質疑，偽藥與偏方歪風也乘着政府失能分裂的時機，與資本主義的列車更瘋狂流播。譬如華洋雜處的上海灘便充斥不少劣藥與造假廣告，不是號稱可戒鴉片癮，就是標榜改良人種，或是假託歐美所製以哄賺消費者。比如華益大藥房推銷的「衛生補元汁」，就聳動地宣稱「此汁乃本藥房獨得之秘方，由七國卒業文憑醫學生所授，經東瀛國手暨孟河良醫陳君化合察究，咸稱無上妙品」。更甚者，還有如香港屈臣氏藥房公然於《字林滬報》上，刊登廣告宣傳擁有李鴻章、左宗棠、劉坤一等晚清名臣贈送的匾額，藉以自抬身價，與當今利用名人渲染效果的手法如出一轍。

不過比起資本主義發源地的歐美國家，中國的這些亂象還算不上什麼。自稱「響尾蛇之王」（Rattlesnake King）的美國牛仔克拉克．史坦利（Clark Stanley），振振有詞地介紹自己曾向印地安霍皮族（Hopitu-shinumu）學習秘術，獨家調製的「蛇油」（Snake Oil）可治療關節炎與任何疼痛。結果1917年美國政府調查他的產品後赫然發現，當中沒有任何一滴蛇的成分，反而有牛肉脂肪與紅辣椒，故下令予以罰款，也讓「蛇油」從此成了歷久不衰的詐欺代名詞。

還有曾擔任過路易斯安那州參議員的勒布朗（Coozan Dudley LeBlanc），在競選州長失利後改行賣藥，將維生素B、維生素C、蜂蜜、酒精混合後包裝成名為「哈達科爾」（Hadacol）的新藥水，號稱可治療高血壓、關節炎、哮喘、糖尿病、心臟病、肺結核等，簡直無所不包。透過便捷的交通與媒體，向全美國巡迴推廣這藥水，並付錢做了許多誇大廣告，曾有一度是僅次於可口可樂公司的美國第二大廣告用戶。

1949年廣播電台播出了使用者的「親身體驗」：「兩個月前我不會讀寫。但我喝了四瓶哈達科爾後如今正在教學學校」；或是「我以前無法跨過圍籬，也無法在沒有輔助下從椅子起身，但從我服用八瓶哈達科爾後，我可以自己綁鞋帶，也感覺能跳過六呎高的圍籬與不顧一切」。如此荒誕不實的「證言」，卻風靡美國大地，使勒布朗靠着每年數百萬瓶的銷售數字躋身大富豪的行列。

雖然勒布朗後來因財政拮据而迅速將公司脱手，但諷刺的是，並非大眾發現「哈達科爾」療效不實致使銷量下滑，而是因為勒布朗沒繳65萬美元以上的税金與積欠供貨商220萬美元，接手的買主在發現爛攤子後不得不宣告破產。至於勒布朗本人則全身而退，絲毫沒因公然傳謠虛假藥效受過半點法律罪責，十足地呈現資本主義的荒謬。

無論古今中外，偽藥偏方的出現既代表人民對疾疫的無助、對缺乏有效醫藥的另類控訴，也代表對私心私利的追逐，甚至不乏有心人士刻意混淆視聽，故難以消滅。加上現代傳媒發達，真假信息四處流竄，人類的理性實在敵不過陌生病毒散播的恐懼感與資本利益的侵蝕。而要如何制止這類歪風，恐怕仍須政府強而有力的治理體系方能辦到。