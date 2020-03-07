肖戰爭議戰：給花生友的「飯圈」指南

出演劇集《陳情令》走紅的大陸男星肖戰，近期遭粉絲舉報同人文作者而反被抵制，從代言產品到影視作品等，網民紛紛發起罷買罷看活動。 這場爭議引發不同網絡社交圈混戰，除了境外平台在大陸被關閉外，最後連中國文化管理協會網絡文化工委都下場，針對「飯圈文化」，以及集中舉報行為徵詢意見。因為肖戰事件，讓「飯圈文化」再度引起重視。

因陸劇《陳情令》走紅的男星肖戰，近期遭粉絲舉報同人文作者，從代言產品到影視作品等被抵制。（微博@肖戰工作室）

大陸對飯圈文化的學習來自韓國

甚麼是「飯圈」？根據接觸大陸飯圈十多年的前台灣數位文化協會會長商台玉接受香港01採訪時指出，當一群人為了偶像藝人或作品形成一個「圈」，他們通常會形成組織，商台玉指出，促成他們組織化有幾個因素。

首先是網絡的發達，早期飯圈很鬆散是因為以前沒有網絡，所以很難找到同好，頂多透過演唱會認識同好；有網絡後，相對容易在論壇就找到一票同好。這些人透過聚集、再加上情緒帶動，特別容易組織化。

其次，「歸國四子」（指吳亦凡、鹿晗、張藝興與黃子韜）從韓國返回中國之後，除了帶回韓國演藝圈的表演形式外，也把中國的飯圈文化從韓劇移轉到偶像，在他們歸國後，粉絲跟着暴增。

商台玉表示，韓國粉絲民族性很強，在好勝心的驅使下，導致他們有「黑粉」文化、「應援」文化跟「私生飯」等等。

「歸國四子」之一的吳亦凡從韓國返陸之後，除了帶回韓國演藝圈的表演形式外，也帶回韓國的飯圈文化。（微博@MR_凡先生）

「黑粉」在韓國多稱「anti粉」，指的是那些反對特定藝人並進行攻擊的觀眾群。而韓國「anti粉」非常有名，這跟韓國的偶像型態有關，韓國偶像大部分是團體，因此有粉整個團體的「團粉」跟粉團體中單個偶像的「唯粉」之分，也因此，在團體內部就有C位、主唱之爭，團粉跟唯粉也容易吵架，這就進而導致出現「anti粉」。但商台玉也觀察到，韓國比較沒有商業行為介入，比較多的是粉絲自發行為，可是到了中國，因為背後摻雜了許多資本的運作，因此讓飯圈文化複雜許多。

應援文化則是指粉絲自發行為，透過韓劇所帶來的應援文化也照搬到了中國，比如給偶像探班、準備食物的「食物應援」，或是在演唱會中舉起「應援色」的應援物，如鹿晗的應援色是黃色，張藝興則是紫色。

有趣的是，TFBoys的團體應援色是橙色，不過在他們的演唱會上代表團體的橙色燈牌少，反倒偶像個人的應援色為多，如王俊凱的藍色、王源的綠色、易烊千璽的紅色遍布各個區域。這也可看出「團粉」跟「唯粉」之間的差異。

此外還有「私生飯」，這些人對偶像私生活過度關心，喜歡跟蹤偶像，甚至介入藝人生活。由上述可知，今日中國對飯圈的學習文化大多來自韓國。

偶像團體TFBoys的團體應援色是橙色，但在演唱會時，因粉絲有各自喜好對象，因此多會舉自己喜歡偶像的應援色。（微博@TFBOYS組合）

最後，是大陸的社會背景強化了組織的凝聚力。商台玉認為，人類本來就有群聚性，但因為大陸統治背景的緣故，不能隨便結黨，所以一旦有個嗜好能夠把大家凝聚在一起，這個凝聚力就會非常強。

但值得注意的是，飯圈高度凝聚的力量有其正反效應，優點是可以迅速提供應援，但缺點在於特別容易剷除異己，這次肖戰事件也突顯了這種矛盾。

大批飯圈女孩在機場追星。（網上圖片）

飯圈的「日常業務」

商台玉指出，大陸的飯圈組織起來之後，發展出幾個重要工作，包括安利、控評、反黑、應援、做數據、買代言等。安利其實就是「@」，大陸網民很喜歡@，只要誇獎明星就會@，或是把自己覺得好的劇@給別人。

如果有人說偶像不是，就要反黑跟控評。這跟微博上有很多 「營銷號」有關，有許多「網絡大V」（指的是身份獲認證的微博意見領袖），他們底下有幾百人follow，其實也可把他們視為「水軍頭」。而大部分的營銷號都可以跟其購買發文來作宣傳。比如有新戲要上，資方就可以買營銷號、買宣傳。

控評意思就是控制住評論，比方只要微博有話題，粉絲就都要去回應，粉絲自己就當水軍，因為你的對家可能是營銷號。這就很像台灣的政治圈。

從肖戰的爭議可以一窺大陸「飯圈」文化的矛盾，飯圈高度凝聚力一方面可以迅速提供應援，但也特別容易剷除異己。（微博@肖戰工作室）

只有流量明星跟偶像才會有組織化飯圈的行為。營銷號最喜歡做的就是九宮格，分別評斷哪個偶像的表現最好。在大晚會之前，粉絲要分群開始準備。控評也有模板。

此外，微博還有「超話」的功能，指的是超級話題，是在新浪微博裏面的興趣內容社區。它是將話題模式和社區屬性相結合的產品。明顯的標準是「#」。超話的主持人可能是製作單位或經紀公司，就是要控制廣場。你只要@或#，就會進入該超話的廣場，超話是半封閉的場所，必須關注超話才能看到內容。

另一個是做數據，最簡單就是投票、簽到，爭超話排名。大陸所有網站都是靠流量、按贊數在生存。微博每天都要簽到，斷了就得重新來，否則就是「散粉」（不一定每場活動都追，也不參加圈內的任何組織，默默喜歡偶像）。這些流量，轉留言跟按贊數都是以十萬、千萬計。內贊跟外贊都需要讓話題能衝到前三名。

不過商台玉也觀察到大陸喜歡炒作議題，她認為這很像台灣所理解的政治，只有政治才需要炒作議題。大陸的娛樂事業同樣喜歡炒作議題，所以他們有一大部分的安利或宣傳不是用傳統打廣告的方式。

因此，商台玉認為台灣的政治圈跟大陸的飯圈狂熱其實是一樣的。這突顯在人性本能驅使下，華人的「圈文化」非常符合人類對於結黨的渴望。只是在台灣是政治圈，在大陸則表現在娛樂圈。這次肖戰的爭議再度體現圈文化的各色樣貌。