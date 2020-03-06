【觀察】食花生介入罵戰　肖戰粉絲與同人圈之爭與台灣網民何干？

最近在網絡上引起眾多網民圍觀討論的熱門話題，就是內地男明星肖戰粉絲舉報海外同人創作網站「AO3」（Archive of our own）事件，也引發不少台灣網民關注。 雖然《陳情令》在台灣只有騰訊「We TV」在網絡上獨家播映，卻也造成一波話題熱潮，兩位主演肖戰、王一博在台迅速累積了不少人氣。除了肖戰粉絲與AO3平台網民，台灣的同人圈網民們也相當關切此事。

因古裝劇《陳情令》爆紅的肖戰，近日因粉絲的舉報行為，引起網民不滿號召抵制代言商品。（微博@陳情令官微）

為何此事與兩岸同人創作者們有關係呢？何以AO3事件能在台灣引起話題討論？這要從台灣的小說創作環境談起。自2014年台灣知名網絡小說公司「鮮鮮出版社」倒閉，旗下網絡創作平台「鮮網」也跟着關閉後，台灣網絡小說創作市場逐漸萎靡。

儘管今日台灣網絡上還是有零星幾家出版社架構的小說創作平台網站，但由於鮮網倒閉時，大陸知名的原創網絡小說創作平台，如晉江、起點都已經發展地相當成熟，因此有不少台灣創作者，為讓自己的創作作品能夠被更多受眾看見，當時紛紛轉為使用大陸的創作平台繼續進行創作與發表。

鮮網，為鮮鮮文化出版社旗下網站，成立於2000年6月1日，是華人界最早最大的文學網站，惜公司因積欠作者稿費，於2014年倒閉。（百度百科）

長期下來，台灣閲讀網絡小說的年輕讀者的閲讀習慣逐漸被改變，閲讀大陸網絡小說的比例越來越高，連帶地對於許多改編自大陸網絡原創小說的古裝劇如數家珍、耳熟能詳。而網絡的普及性與便利性，讓許多台灣網友透過網絡，在大陸網站裏找到很多可能在台灣很少被討論的同人作品，或是同好。

近年隨着中國大陸「淨網行動」頻繁，迫使大陸創作者轉戰至境外的AO3網站上發表文章，無形中也擴大該網站的中文閲讀者，讓台灣網民能夠在AO3上關注到許多大陸的同人作品與作者。

因此，對於肖戰粉絲出征AO3事件，台灣網友儘管並不熟悉大陸的舉報文化，但都能夠在創作自由的角度上，對此事受害的大陸同人創作者感同身受，並展開各種話題討論、細評大陸的舉報、飯圈文化。

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流行在台灣大學生之間的Dcard網站，有網民認為：「說不關台灣人的事的人到底在想什麼……雖然在網絡層面上對台灣沒有實質影響，但是三大同人創作平台被毀於惡意檢舉，這個潛在的影響遠遠超出大家的想象……創作這回事是需要一個平台發展的，需要一個平台將相同喜好的人聚集，才能夠讓有才華的創作者好好發揮……文化的重建是需要時間的，當然也是因為中國有着不合理的網絡限制，才會搞出今天這一出事件。」

或是持「怎麼會不關台灣人的事，不管繁體簡體，用的都是中文。一堆台灣寫手其實也都會在這些論壇發文，現在平台在對岸被封等於少了一堆讀者，影響很大啊」。更多台灣網友表示很多收藏的文章看不見了，或是固定追蹤的大陸作者無法更新文章，認為正在觀看的連載小說被迫中斷而感到痛苦。許多台灣網民也肯定大陸同人創作者與用戶在網絡上號召「開發票」（補開收據退貨抵制肖戰代言的產品）的行動，也支持「粉絲行為、偶像買單」的態度。

儘管當前台灣網民對於大陸限縮言論自由、創作自由表示同情，然而一旦碰到台灣選舉，基本上很難看到上述留言內容。比如古裝劇《陳情令》的原著耽美小說《魔道祖師》，其作者墨香銅臭於2019年8月期間，傳出因「非法制售淫穢書刊4,000餘冊」被捕的消息。那時台灣社會已進入總統大選的預熱階段，因此台灣網民的討論多站在自身角度，少有深入討論事件本身，並多以「珍惜自由台灣」、「現在擁有自由真的是很可貴的一件事」作為結論。

大陸耽美作家「天一」由於終審發佈日期接近台灣總統選舉投票日，因此網絡輿論少有對此事深入探討，反而一面倒要各位民眾為自由去投票。（批踢踢實業坊）

另一個引起台灣網民討論的，是2018年傳出被判刑的大陸耽美作家天一，其同人作品《攻佔》被大陸官方以「製作、販賣淫穢物品」為由判刑10年，因終審結果出爐的時間離台灣2020年總統大選的投票日相當接近，於是當時台灣網絡輿論一面倒地認為：「為了維護台灣的民主自由，選舉千萬不能投錯人」、「慶幸自己生在台灣」，或是藉此呼籲網民「記得去投票」，少有同情作者、對大陸的耽美題材創作環境堪憂的討論。

其實在同人圈，兩岸年輕人的互動交流比任何人想象得還要頻繁，只要點開網絡，任何一篇同人文圖，或是一首同人歌曲、影片的轉發，可能就會讓兩岸的網民們接觸到另一方的創作者，或許不會有太多的留言互動，不過這樣的接觸是充滿正面與良善的。非常可惜的是，台灣民眾很容易被選舉、政治議題蒙蔽了思考，「捍衛創作自由與言論自由」也往往隨着政治風向出現選擇性的轉變，標準前後不一，兩岸間的網絡交流就不太可能如從前般平和了。