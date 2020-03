監獄嚴重超員成「活地獄」：近代監獄防疫觀念的誕生

日前世界衛生組織(WHO)宣布,將肆虐全球的新冠肺炎疫情定性為全球大流行。有鑑於今(2020)年2月時中國大陸湖北、山東、浙江等地監獄爆發群聚感染後,如何不讓監獄成為防疫漏洞,讓各國費盡心思,如伊朗政府宣布將囚犯暫時釋放,而意大利政府則祭出禁止探監的政策,引起多所監獄發生暴動事件。不過現代監獄的防疫觀念誕生的時間相當晚,台灣則要到日本殖民後才有類似觀念。

圖為位於美國科羅拉多州的ADX超級監獄,有目前最先進的隔離設施。(Getty)

17世紀,西方犯罪逐漸擺脱宗教神權的色彩,當時歐洲各國開始將犯罪、流浪漢收容至特定機構,要求他們從事勞動並學習謀生技能,這一方式成為後來許多歐洲獄政措施。18世紀後,逐漸有基於人道角度來改良監獄服刑目的,如透過教育、教化手段來改變受刑人。但是,在18世紀以前,監獄的衛生與醫療條件未曾受到重視,在現代醫學觀念逐漸建立後,人們發現採用封閉集居的監獄極易成為疾病的温床,才着手改善監獄的空間設計。

英國獄政改革家約翰.霍華德(John Howard,1726-1790年),提倡應重視並改善受刑人的生活環境。他在考察歐洲各國監獄後,寫下《英國監獄情況》(The State of Prison in England and Wales)一書,後英國根據此書於1779年通過《監獄法》,要求「人犯必須監禁於安全且衛生之監獄"並於1785年落實,隨着英國海外殖民而擴散至世界各地,成為後世監獄建築設計的準則,更催生出兩大監獄管理型態:賓州制(Pennsylvania System,美國賓夕法尼亞式,即監舍呈放射狀,每間牢房都是獨居式)與奧本制(Auburn System,起源自美國紐約州奧本監獄,單獨監禁牢房,不過受刑人白天會在同一工廠勞動)。

不過中國的監獄到清末仍不存在現代衛生觀念。清光緒三十年(1904)任湖南巡撫的端方(1861-1911年)曾寫《前署湖南巡撫端奏湘省改造監獄羈所辦理情形折》,記錄對湖南傳統監獄的觀察:「湫(音角,指低漥)隘潮濕較之他省尤為加甚,而其黑暗閉塞不通光氣,監管各犯蜷伏蝟縮,或罹疾病,情形可憐。"狹小封閉的空間,讓許多囚犯都生病了。

1904年6月,曾赴日本考察監獄管理的天津知府凌福彭創立了天津習藝所(又名天津罪犯習藝所)。(網絡圖片)

曾任法部郎中的韓兆藩考察松江府上海縣(今上海市)監獄後,於光緒三十三年(1907)寫成《考察監獄記》,書中稱:

內監間廳不盈丈,低窄特甚,席地棲息者,多至十五六名,肩摩踵接,幾無餘隙……圍監房三面皆泥壁,剝蝕殊甚,敗紙錯落,糊貼其間,檐下木柵,亦近朽腐,有破席數片,參差掩映,雖極下等貧民之居差,不是過也……外監四圍牆垣僅及肩有半,而又頹壞若將圮者,此等設備,非特待遇法不應如是,即論防衛,亦疏漏堪虞。

而台灣直到光緒十三年(1887)才改隸建省,又位處邊陲地帶,其監獄設施與條件只可能比上述湖南、上海監獄還要落後。

日本自明治維新後,吸收學習西方近代國家政治體制,司法與獄政制度也因而改變。甲午戰爭後,台灣成為日本殖民地,台灣總督府便於1895年11月着手製訂《監獄暫行規則》,其第十四條規定:「在監人罹染疾病時,應視其病性及病狀之輕重,使其在監房或病室醫療",西方監獄公共衛生觀念才終於進入台灣。

當時殖民總督府在全台設有8處刑務所(1924年將監獄改稱為刑務所)及支所,分別位在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭與花蓮港,管理皆採「賓州制」。其中,台北刑務所位在今日的台北市愛國東路和金山南路交叉口附近,現在已為中華郵政、中華電信用地,監獄遺址僅剩下圍牆,其材料全來自被拆掉的台北府城城牆,因此被列為台北市市定古蹟。這些刑務所的空間被充分運用,依不同用途做出區隔,並同時達到監督與隔離囚犯相互聯繫之目的,符合監獄的管理要求。在限制人犯的人身自由隔離時,也降低了疾病的傳染。

圖為台北刑務所(今中華郵政與中華電信用地)的圍牆照片,中間用紅磚封死的門,是過去的運屍門。(維基百科公有領域)

但在二戰爆發後至台灣光復初期,由於物資不足,讓監獄的衛生管理無法繼續維持,出現許多受刑人在獄中染病而亡的情形,當時有份報道稱:「1946年8月24日,第三監獄第二分監(日據時期台南刑務所高雄支所)就因收容的受刑人太多,而驚傳28名受刑人暴斃事件,另有約80名則處於病危狀態……當時可以收容的定員是100名,最高極限可以收容250名,但是到1946年8月卻硬是收容了694名,其中,已決的受刑人368名,未決的嫌疑犯326名;獄內頓時成為活地獄,平時收容最多8名的監房,竟然收容達20多名。被收容者完全無法睡眠,食物、衣服及藥品都嚴重缺乏,由於營養嚴重不足,病患從6月起即急劇增加……事件發生後,立刻引起受刑人家屬及社會的廣泛重視,紛紛提出指責。」

台灣光復初期,其社會經濟、資源仍處於匱乏狀態,由於人謀不臧等因素,監獄囚犯嚴重超員而有「活地獄"的慘狀。而中國大陸日前因監獄管理不當,引發監獄內的群聚感染,都一再顯示出監獄公衛與防疫的重要性。雖然現代監獄多利用室內設計與先進的科技,達到防疫隔離效果,但並不代表監獄已無成為傳染病温床的條件。經過這次疫情,應建立獄中傳染病發生時的標準作業程序,避免發生監護染病傳染給受刑人、或受刑人刑滿釋放將傳染病傳播出去的情形發生。