監獄嚴重超員成「活地獄」：近代監獄防疫觀念的誕生

日前世界衛生組織（WHO）宣布，將肆虐全球的新冠肺炎疫情定性為全球大流行。有鑑於今（2020）年2月時中國大陸湖北、山東、浙江等地監獄爆發群聚感染後，如何不讓監獄成為防疫漏洞，讓各國費盡心思，如伊朗政府宣布將囚犯暫時釋放，而意大利政府則祭出禁止探監的政策，引起多所監獄發生暴動事件。不過現代監獄的防疫觀念誕生的時間相當晚，台灣則要到日本殖民後才有類似觀念。

圖為位於美國科羅拉多州的ADX超級監獄，有目前最先進的隔離設施。（Getty）

17世紀，西方犯罪逐漸擺脱宗教神權的色彩，當時歐洲各國開始將犯罪、流浪漢收容至特定機構，要求他們從事勞動並學習謀生技能，這一方式成為後來許多歐洲獄政措施。18世紀後，逐漸有基於人道角度來改良監獄服刑目的，如透過教育、教化手段來改變受刑人。但是，在18世紀以前，監獄的衛生與醫療條件未曾受到重視，在現代醫學觀念逐漸建立後，人們發現採用封閉集居的監獄極易成為疾病的温床，才着手改善監獄的空間設計。

英國獄政改革家約翰．霍華德（John Howard，1726－1790年），提倡應重視並改善受刑人的生活環境。他在考察歐洲各國監獄後，寫下《英國監獄情況》（The State of Prison in England and Wales）一書，後英國根據此書於1779年通過《監獄法》，要求「人犯必須監禁於安全且衛生之監獄＂並於1785年落實，隨着英國海外殖民而擴散至世界各地，成為後世監獄建築設計的準則，更催生出兩大監獄管理型態：賓州制（Pennsylvania System，美國賓夕法尼亞式，即監舍呈放射狀，每間牢房都是獨居式）與奧本制（Auburn System，起源自美國紐約州奧本監獄，單獨監禁牢房，不過受刑人白天會在同一工廠勞動）。

不過中國的監獄到清末仍不存在現代衛生觀念。清光緒三十年（1904）任湖南巡撫的端方（1861－1911年）曾寫《前署湖南巡撫端奏湘省改造監獄羈所辦理情形折》，記錄對湖南傳統監獄的觀察：「湫（音角，指低漥）隘潮濕較之他省尤為加甚，而其黑暗閉塞不通光氣，監管各犯蜷伏蝟縮，或罹疾病，情形可憐。＂狹小封閉的空間，讓許多囚犯都生病了。

1904年6月，曾赴日本考察監獄管理的天津知府凌福彭創立了天津習藝所（又名天津罪犯習藝所）。（網絡圖片）

曾任法部郎中的韓兆藩考察松江府上海縣（今上海市）監獄後，於光緒三十三年（1907）寫成《考察監獄記》，書中稱：

內監間廳不盈丈，低窄特甚，席地棲息者，多至十五六名，肩摩踵接，幾無餘隙……圍監房三面皆泥壁，剝蝕殊甚，敗紙錯落，糊貼其間，檐下木柵，亦近朽腐，有破席數片，參差掩映，雖極下等貧民之居差，不是過也……外監四圍牆垣僅及肩有半，而又頹壞若將圮者，此等設備，非特待遇法不應如是，即論防衛，亦疏漏堪虞。

而台灣直到光緒十三年（1887）才改隸建省，又位處邊陲地帶，其監獄設施與條件只可能比上述湖南、上海監獄還要落後。

日本自明治維新後，吸收學習西方近代國家政治體制，司法與獄政制度也因而改變。甲午戰爭後，台灣成為日本殖民地，台灣總督府便於1895年11月着手製訂《監獄暫行規則》，其第十四條規定：「在監人罹染疾病時，應視其病性及病狀之輕重，使其在監房或病室醫療＂，西方監獄公共衛生觀念才終於進入台灣。

當時殖民總督府在全台設有8處刑務所（1924年將監獄改稱為刑務所）及支所，分別位在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭與花蓮港，管理皆採「賓州制」。其中，台北刑務所位在今日的台北市愛國東路和金山南路交叉口附近，現在已為中華郵政、中華電信用地，監獄遺址僅剩下圍牆，其材料全來自被拆掉的台北府城城牆，因此被列為台北市市定古蹟。這些刑務所的空間被充分運用，依不同用途做出區隔，並同時達到監督與隔離囚犯相互聯繫之目的，符合監獄的管理要求。在限制人犯的人身自由隔離時，也降低了疾病的傳染。

圖為台北刑務所（今中華郵政與中華電信用地）的圍牆照片，中間用紅磚封死的門，是過去的運屍門。（維基百科公有領域）

但在二戰爆發後至台灣光復初期，由於物資不足，讓監獄的衛生管理無法繼續維持，出現許多受刑人在獄中染病而亡的情形，當時有份報道稱：「1946年8月24日，第三監獄第二分監（日據時期台南刑務所高雄支所）就因收容的受刑人太多，而驚傳28名受刑人暴斃事件，另有約80名則處於病危狀態……當時可以收容的定員是100名，最高極限可以收容250名，但是到1946年8月卻硬是收容了694名，其中，已決的受刑人368名，未決的嫌疑犯326名；獄內頓時成為活地獄，平時收容最多8名的監房，竟然收容達20多名。被收容者完全無法睡眠，食物、衣服及藥品都嚴重缺乏，由於營養嚴重不足，病患從6月起即急劇增加……事件發生後，立刻引起受刑人家屬及社會的廣泛重視，紛紛提出指責。」

台灣光復初期，其社會經濟、資源仍處於匱乏狀態，由於人謀不臧等因素，監獄囚犯嚴重超員而有「活地獄＂的慘狀。而中國大陸日前因監獄管理不當，引發監獄內的群聚感染，都一再顯示出監獄公衛與防疫的重要性。雖然現代監獄多利用室內設計與先進的科技，達到防疫隔離效果，但並不代表監獄已無成為傳染病温床的條件。經過這次疫情，應建立獄中傳染病發生時的標準作業程序，避免發生監護染病傳染給受刑人、或受刑人刑滿釋放將傳染病傳播出去的情形發生。