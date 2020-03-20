【花木蘭】從神仙姐姐到首位華人迪士尼公主　劉亦菲成功全靠這些

美國當地時間3月9日，劉亦菲身著一襲鳳凰花紋的金色長裙，優雅大氣亮相迪士尼真人版電影《花木蘭》的首映禮。或許是因為「花木蘭」，她一改飄然出塵的「仙女形象」，恰到好處的溫婉中透露出的沉穩幹練，讓人不禁感慨到劉亦菲真的成熟了好多。

《花木蘭》這部電影還未上映，就已經吹爆全網 ; 不光是因為這是一部基於中國歷史的迪士尼電影，更是因為大家對劉亦菲飾演的花木蘭評價頗高。

預告片中劉亦菲入魂的演技令人耳目一新，想想最初愛上劉亦菲是因為《仙劍奇俠傳》裡的那個純真甜美、奶聲奶氣的趙靈兒，而如今32歲的劉亦菲卻早已經將當初人們心中的那個「白月光」遠遠甩在了後面。在《花木蘭》中她素面朝天，甚至在放大的鏡頭下，被邊關沙場蹉跎的粗糙皮膚都一覽無遺。這絕不是一般女明星能夠忍受的呈現在大眾眼裡的樣子，更與她一直以來的「仙女」形象大相徑庭。

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在這次的角逐中，劉亦菲憑藉高超的馬術、劍術、英語和頑強的意志，在所有國家的亞裔中殺出重圍。 據《花木蘭》的導演妮基卡羅（Niki Caro）回憶，當時因一直找不到合適的演員，電影的拍攝一度延遲了近一年。直到，她發現了劉亦菲。受邀試鏡的劉亦菲一接到邀請，便從北京坐了14個小時的飛機前往洛杉磯。到達洛杉磯後，她甚至還沒有來得及倒時差便直奔試鏡現場。

整個面試的過程長達兩個多小時，她連續試了5場純英文的戲。之後又在體能教練的帶領下，進行了一場長達一個半小時​​的體能測試。在一整天都沒有休息的情況下，所有測試都被劉亦菲一一拿下 ，最終成為了人們心中的那一個花木蘭。

前不久，劉亦菲在微博上po出了自己健身照；要胸有胸，要腹肌有腹肌，可以說讓女生非常羨慕了。但是在這一切光鮮亮麗的背後，是她對自己的高要求和超越常人的努力。劉亦菲自小便經歷了父母的離異，原本名為「安風」的她改隨母姓「劉」，姥姥為她取名「劉茜美子」。劉亦菲的健康美（點圖放大瀏覽）：

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因為外表甜美可人，因此8歲時便在中南商都第2屆童花杯童裝模特比賽中奪得冠軍。原本家境殷實的她，在許多人看來並不需要多努力，就已經起跑在一般人前面了。但是對於劉亦菲來說，最重要的是所做的事情對得起自己的內心。她並不是那種富貴人家養出來的嬌貴大小姐 ; 反之，她從小就在向著自己喜歡的方向努力著。

在經過模特比賽小有名氣之後，她陸陸續續接拍了一些廣告 ; 並因此讓《金粉世家》的導演注意到了她，年僅15歲便出演了女二白秀珠的角色。但是隨著成名而來的是無盡的負面新聞，從她十幾歲時的採訪就可以知道，她一直清楚外界是如何評價自己的，也承認有過情緒非常糟糕的時候。畢竟這些輿論，對於一個尚在懵懂時期的小女孩來說是多麼大的壓力。為了挺過那段時期，她在媒體面前假裝堅強，私下裏不斷磨練自己。如果自己變得更優秀了，那這些輿論便會消散了吧？

同年，她由出演了央視版《天龍八部》。她飾演的文靜而有才學的王語嫣，眼波流轉間與慕容复的愛恨糾纏讓人心折，並得到了「神仙姐姐」這一稱呼。隨後而來的《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》等電視劇，讓她的「仙女」形象越發深入人心（點圖放大瀏覽）：

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她的身上總是帶著一股不食人間煙火的靈氣，於她的外貌，於她的內心。這些年對於她的負面消息越來越歸於沉寂，而她也學會了直面一切、心無旁騖，做一個內心堅強的女孩，活成自己喜歡的樣子。

2002年，她憑著優異的成績考取了北京電影學院，在學校她努力學習系統的基本功，逐漸加強自己角色的力量 ; 而她的演技，也肉眼可見地進步著，為未來的所有可能打下堅實的基礎。

繼電視劇之後，她又相繼出演了幾部高分電影，像當時的《功夫之王》在內地的票房突破了1.85億，全球的票房更是突破了1.28億美元。拍戲之外，劉亦菲一直在不斷提升自己，正是因為她沒有懈怠地磨煉，時刻準備著迎接新的劇本，才成就了如今的「花木蘭」。

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