【歷史探秘】石碑史料證明：台灣自清代以降屬中國版圖

台灣自古不屬於中國？近日國民黨新任主席江啟臣就職時未重申「九二共識」，江稱「那是已經存在的事實」，引來民進黨籍台南市議員李啟維嚴詞抨擊，對「台灣是中國的一部分」的說法表示質疑，並引用台南大天后宮、海安宮石碑碑文內容，欲證明所謂「自古台灣不屬中國」。然而，碑文上面究竟怎麼寫的呢？

清康熙二十五年（1760）起出任台灣府知府的余文儀，在任內編修的《續修台灣府志》書影。（楊護源，《清代《台灣府志》的纂修與綱目義例之比較》）

清康熙二十年（1681），鄭成功（1624─1662年）嫡長子、延平郡王鄭經（1642─1681年）逝世，權臣馮錫範（？─1683年）、劉國軒（1629─1693年）伺機發動政變，逼殺鄭經庶長子、時任監國的鄭克臧（1664─1681年），擁立鄭經次子、馮錫範女婿鄭克塽（1670─1707年）繼立為延平王，史稱「東寧之變」。眼見台灣內亂，清廷內閣學士李光地（1642─1718年）向康熙帝（1661─1722年在位）建議，應趁此良機消滅盤據在東南沿海的鄭氏政權（亦稱東寧王國），並舉薦泉州同鄉施琅（1621─1696年）。康熙帝授施琅福建水師提督一職，並於翌年（1682）在澎湖大敗明鄭水師，眼看大勢已去，鄭克塽順命薙髮令率臣民降清。

作為平台功臣，得授「靖海將軍」、封「靖海侯」的施琅，於1685年立碑記述其平台經過與善後、安撫等措施，即為今存於台南大天后宮的《平台紀略碑記》。碑文寫道：「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬」，這也是李啟維用來論述「台灣不屬於中國」的證據之一。但李啟維刻意省略的後文卻寫着：

及明季時，紅彝始有；築城與內地私相貿易。後鄭成功攻佔，襲踞四世。歲癸亥（按：康熙二十二年，1683年），餘躬承天討。澎湖一戰，偽軍全沒，勢逼請降。……乃禮遣降王入京，散其難民盡歸故里；各偽官兵，載入內地安插。公事勾當，遂以子月班師；奏請於朝，為置郡一縣三，分水陸要地設官兵以戍之。賦税題減其半。夫炎徼僻壤，職方不載；天威遐播，遂入版圖。推恩陶俗，銷兵氣以光文治，端有望於官斯土者。是不可以無記。 施琅，《平台紀略碑記》

碑文後半段除明確寫着清廷治台初期「置郡一縣三」，即在台灣島置「一府三縣」（台灣府、台灣縣、諸羅縣、鳳山縣），並遣官兵戍守，更重要的是「天威遐播，遂入版圖」，表示台灣島從此被納入代表清王朝的中國版圖中，何來「不屬於中國」？

李啟維同時又以台南市中西區三郊鎮港海安宮現存李光地所寫的《台灣郡侯蔣公去思碑記》為例，稱碑文載：「台灣，荒服土地也。自鴻蒙初啟，至今四千餘年，未歸版圖」，由此說明「自古台灣不屬中國」。同樣的，李啟維又犯了斷章取義的毛病，因為碑文開頭寫的是：「台灣，荒服地也。自鴻蒙初啟，至今四千餘年，未歸版圖。皇帝二十有二年（按：指康熙二十二年），命將討平偽鄭，郡縣其地。」既然是「郡縣其地」，自然是將台灣收入中國版圖之後才設了郡縣，又怎會得出「自古台灣不屬中國」的結論呢？

李光地所撰《台灣郡侯蔣公去思碑記》中的「蔣公」，並非兩百多年後的蔣介石，而是指台灣府首任知府蔣毓英。蔣在台灣府知府任內（1684─1689年）着有《台灣府志》，敘述鄭氏政權歸降後，在台地設郡縣的情況：「台灣，古蠻荒之地。……一戰而澎湖克復。克塽心膽墮地，識天命之有歸，遂納款歸誠。於是廷議設府一，曰台灣；縣三，附郭曰台灣，外曰鳳山、諸羅。」在敘述風信時提到：「今台地既入版圖，冠蓋皇華，來往不一」，明確說了台灣已入中國版圖。所以李光地的《台灣郡侯蔣公去思碑記》，以及蔣毓英所著《台灣府志》，如何能證明「台灣並非中國版圖」？無非只是有心人士扭曲史實的手法而已。

不過，也有人會以「滿蒙非中國論」創造「清朝/清帝國非中國」等謬論，企圖塑造所謂「台灣只是成為清朝版圖，而非中國版圖」的說法。然而，查考清代康熙朝外交史料後，可說明這種說法完全佔不住腳。以簽定於清康熙二十八年七月二十四日（1689年9月7日）的《中俄尼布楚條約》為例：「凡山南一帶、流入黑龍江之溪河、盡屬中國。山北一帶之溪河、盡屬鄂羅斯。將流入黑龍江之額爾古納河為界。河之南岸、屬於中國。河之北岸、屬於鄂羅斯。」當時清王朝與俄羅斯帝國締約，現代國體意義上的「中國」也在此界約上出現了，足以證明康熙朝時的清王朝已自稱中國。而既然台灣收入清王朝版圖，自然等同於成為中國版圖之一。部分人士為求上媒體搏版面，不惜張冠李戴，擷取不完整的史料形成史論，從而達成其特定的政治目的，不僅容易誤導社會大眾對台灣史的認識，也非負責任的作法。