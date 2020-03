歷史探秘｜歐美輸出對華「假消息」先驅：《申報》「寫死」左宗棠

歐美國家無端指控中國治理新疆政策的做法由來已久,上從政府下至媒體,不時在「言論自由」的保護傘下彼此援引、自證其說。譬如美媒《華盛頓郵報》(Washington Post)甫於17日刊登《你喜愛的耐克可能是強迫勞動所制。這就是為什麼》(Your favorite Nikes might be made from forced labor. Here‘s why),延續作者替澳洲戰略政策學會(australian strategic policy institute)所撰的聲稱中共強迫維吾爾人勞動生產的報告論調。這種編造新聞訊息進而扭曲中國政情的行徑,起碼可追溯到清朝末年,絕非近代才開始。