【歷史探秘】疫情催生更衛生問候習慣？　回首中國傳統揖禮

誰都沒有想到，在新冠肺炎疫情大流行的當下，為了避免與他人有更進一步密切的接觸，一種在印度、佛教徒間流行的招呼方式，正逐漸改變歐美人士及其領導人的問候習慣。為避免因握手、擁抱而導致病毒感染、成為「親密接觸者」，歐洲各國政府都極力倡導要民眾不要在見面時做出互相親吻臉頰、擁抱等傳統的問候方式。近日西方國家發現，在印度、東南亞佛教國家流行已久的招呼習慣－「合十禮」（Namaste），因不會碰觸他人而被認為可以有效防止病毒傳播，成為最近西方領導人採取的問好方式

受到新冠肺炎疫情影響，近日許多歐美領導人改以「合十禮」作為問候方式。印度總理莫迪認為將有助於印度人民重視傳統禮節，圖為2019年印度舉辦大壺節活動，莫迪行合十禮的照片。（AFP）

法國總統馬克龍（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）、英國查爾斯王子（Charles, Prince of Wales），以及美國總統特朗普（Donald John Trump）與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadlkar）日前會晤，見面都以合十禮來問候對方。特朗普表示因為剛從印度訪問歸來：「在印度我沒有跟任何人握手，這很簡單，因為印度人的問候是這麼做的」。

合十禮的梵語原意為「向你鞠躬致意」，在行禮時雙掌合在胸前，十指併攏以示虔誠和尊敬。在面對不同身分的人時，雙手會擺在不同的位置，不過基本上不會與對方有任何皮膚接觸。合十禮在印度、東南亞等佛教地區十分常見，此為印度古代文化禮儀之一，後為佛教徒沿用成為日常禮節。

不過近年在歐美文化影響下，印度人彼此見面時也常會握手與相互擁抱，合十禮有逐漸被取代的趨勢，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）認為，這次新冠肺炎的流行是讓印度人民重拾合十禮的好時機。

目前在重要的國際場合，各國領導人見面都是握手禮為主，不過握手卻會導致細菌病毒傳播，而中國傳統的「拱手作揖」禮儀，與合十禮同樣有着不與他人碰觸的優點。圖為2014年台北孔廟擺放的Q版孔子公仔，每一個孔子都行揖禮。（新華社）

除了合十禮、鞠躬外，中國在過去也有個不會與他人接觸的問候方式，那就是「揖禮」。傳統中國人的社交禮儀以「揖」、「拜」最為普遍，「拜」即跪拜禮，是傳統最重的禮節。而「揖」主要是站立時所行的禮，可以莊重也能很日常，因此使用的範圍最為廣泛。

揖禮，在古代常與「拱」字連用，東漢文字學家許慎（58－148年）《說文解字》是這麼解釋「拱」的：「拱，斂手也」，清代訓詁家段玉裁（1735－1815年）在其著作《說文解字注》裏進一步解釋：「拱，沓手也。九拜皆必拱手而至地。立時敬則拱手」，「沓」是重迭的意思，沓手就是指兩手相交、相迭。

作揖是古代常見行禮方式。（網絡圖片）

段玉裁詳細描述拱手禮的行禮方式，比如拱手時，雙手放於胸前，而雙肘不應抬高，兩手臂應成自然弧形。古代對於拱手時，到底是哪隻手在上，可是相當講究的，《說文解字注》載：「拱……右手在內，左手在外。男之拜尚左，女之吉拜尚右。兇拜反是。九拜必皆拱手＂，在行吉禮（祭天、祭拜祖先）時，男子左手迭右手（古代男子尚左），女子則是右手迭左手，不過行兇禮（喪禮、災荒時的祈福禮）時，男女的手勢則是顛倒過來。

揖禮的歷史相當悠久，先秦時就有作揖的記錄，《儀禮註疏．鄉飲酒禮》載：「主人揖，先入；賓厭介，入門左；介厭眾賓」，東漢經學家鄭玄（127－200年）註解為：「推手稱揖，引手稱厭」，「揖」是在拱手的前提下，將交迭的雙手向外推，同時身體略微向前鞠躬。而「厭」則是作客時行的禮，差別在拱手時，手要往胸前收，不過到漢代時就將兩者合而為一，統稱揖。到了西晉受到西域文化的影響，與揖禮相結合有了「叉手禮」，並流行於唐、五代、遼、宋、金、元諸朝，行禮時為兩手交於胸前，左手握住右手，右手拇指向上翹，不同朝代的叉手禮手勢會略有變化。古裝劇《長安十二時辰》，就相當還原唐代的叉手揖禮方式。

早自周代就有揖禮，並會隨着朝代、文化而有不同的改變，比如在西域文化影響下，唐代主流的行禮方式為「叉手禮」。（維基百科公有領域）

今日武術所行的「抱拳禮」，也是在揖禮的基礎上與古代軍禮融合而成。這是因為古代士兵行軍禮時，由於手持武器，所以左手只好蓋在握着武器的右手背上（左手上右手下），這樣的行禮方式從周代起一直盛行於各朝代的民間社會。

作揖，因為不會與對方有任何身體接觸，大幅降低細菌病毒的傳染機率，2003年SARS大流行時，台衛生署（今衛生福利部）即宣傳「拱手不握手」，鼓勵民眾以不會接觸雙手的拱手來打招呼。沒想到未曾經歷過SARS的歐美國家，在17年後也要開始反思握手、親吻臉頰與擁抱的招呼方式了。