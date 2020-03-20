新冠肺炎｜大陸作者《武漢封城日記》在台出版　社工視角記錄事件

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，經歷「封城」的大陸社工郭晶透過社工視角，寫下的《武漢封城日記》本月底將在台灣出版。郭晶在序文中寫到，「因為我是一個社會工作者，而我剛好處於一個事件現場，記錄是我最基本的責任。現在回頭看，寫日記是我在封鎖中重建日常生活的一部分，日記成為我和別人建立連結的一種方式」。

郭晶的《武漢封城日記》來自她微博上記錄的日常生活內容。（新浪微博）

據介紹，29歲的郭晶是女權主義者、社工、「074职场女性法律热线」發起人之一。原先住在廣州，去年11月搬到武漢市。今年1月23日武漢因新型冠狀病毒肺炎疫情而封城，她自封城開始天天寫日記，紀錄在城內的生活點滴。其在微博的首發文章，閱讀次數超過191萬次，轉發近5000次，700多則留言，有1萬多人讚好，英國傳媒BBC及大國際媒體也曾對過郭晶進行報道。

郭晶微博上的日記文章受到關注後，她接到很多人留言稱要寄送物資或錢來幫助她。但郭晶後來將陌生人發來的物資或幫助，轉給當地的醫院或志工團。她表示，希望透過日記「讓每個人都能成為一個連結點」，串聯成互相合作的互助網，每個人都貢獻一點點，就可以照顧好更多人。

《武漢封城日記》一書在台出版，作者是大陸社工郭晶，她透過社工視角，寫下封城期間人們恐慌、懼怕、焦慮與堅強的真實生活。（聯經出版提供）

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據悉，郭晶的《武漢封城日記》中，收錄當時許多網民閱讀日記後的留言回饋，或能令讀者更了解封城後真實的生活日常。郭晶提到，「大家擔心的遺忘究竟是什麼？是我們的社會不能因為這場疫情而有所改善，是下次發生類似的災難的時候依然沒有完備的防控體系，擔心依舊會有人要做無謂的犧牲」

（聯合新聞網／中央社）