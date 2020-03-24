棄用西里爾字母回歸老蒙文：一探蒙古文字誕生的歷史

日前蒙古國政府正式頒佈《蒙古文字國家大綱》，決定從2025年起將全面恢復使用「回鶻式蒙古文」，即俗稱的傳統蒙文或老蒙文。其實這並非是蒙古國近年首次調整文字的事件，1992年蒙古人民共和國解散、更名蒙古國後，首任總統彭薩勒馬•奧其爾巴特上任後發佈的第一號總統令，就是計劃於1994年廢除西里爾蒙古文（新蒙文），改用傳統蒙文。往後的幾年，蒙古政府也多次出台逐步恢復使用回鶻式蒙古文的政策，但因為種種原因都未能落實。

在1941年以前，蒙古慣用「回鹘式蒙古文」（老蒙文）作為通行的書寫文字。圖為以「回鶻式蒙古文」書寫的「蒙古」。（維基百科公有領域）

回顧歷史，蒙古族或是任何使用蒙古語族語言的民族，都未能夠自創出一套獨立的文字系統，每一種蒙古文都是建立在外來民族的文字系統之上再創造而成，至今已使用800多年的回鶻式蒙古文，則是要從成吉思汗（1162－1227年）統一蒙古各部說起。

成吉思汗（圖）命塔塔統阿創制了回鶻蒙古文。（資料圖片）

公元1204至1205年，成吉思汗征服乃蠻（居住在蒙古草原西部的古代遊牧部落）後，乃蠻的一位精通語文的掌印官塔塔統阿歸降，帶給蒙古人文字，《元史．塔塔統阿傳》載：

「 塔塔統阿，畏兀兒人（元代對回鶻的稱呼，即今日的維吾爾族祖先）也。性聰慧，善言論，深通本國文字（畏兀兒文），乃蠻大揚可汗尊之為傅……太祖西征，乃蠻國亡……帝善之，命居左右。是後凡有制旨，始用印章，仍命掌之。帝曰：『汝深知本文字乎？』塔塔統阿悉以所藴對，稱旨，遂命教太子諸王以畏兀兒字書國言。」從此蒙古人開始用回鶻文書寫蒙古語。

不過，塔塔統阿所制定的回鶻蒙古文有着標音不夠準確的缺點，於是1269年，元世祖忽必烈（1215－1294年）命藏傳佛教薩迦派領袖參考吐蕃文創制出一種拼音文字，元代時將其稱做「蒙古新字」，近代學者則以創字者－元代第一任國師羅古洛哲堅贊（1235－1280年）的尊號「八思巴」（意為聖者），來為該文字命名，故稱「八思巴文」。

八思巴文蒙古語詔書。（維基）

《元史》載：「帝師八思巴者，土番薩斯迦人，族款氏也。……八思巴生七歲，誦經數十萬言，能約通其大義，國人號之聖童，故名曰八思巴。……中統元年（1260年），世祖即位，尊為國師，授以玉印。命制蒙古新字，字成上之。其字僅千餘，其母凡四十有一。……至元六年（1269年），詔頒行於天下。」可惜的是，橫跨歐亞的蒙古帝國在當時已分裂為大元與四大汗國，因此八思巴文只有元代使用。

儘管忽必烈屢下詔令，但多數蒙古人還是慣用回鶻式蒙古文居多，最後八思巴文只剩轉寫他族語音的功能。雖然明朝以後幾乎少有人繼續使用該文字，不過卻能有效地轉寫成各民族語言，有助於今日的學者研究中古蒙語、漢語、畏兀兒等文字語音、音韻，是蒙古語文研究中珍貴又難得的資料。

八思巴覲見忽必烈（右）。（網絡圖片）

隨着蒙古貴族與西藏僧侶頻繁往來，進而開始翻譯、譯註眾多佛經後，許多梵藏文、佛教名詞開始影響蒙語。這時的蒙古人發現，回鶻式蒙文已不夠轉寫藏傳佛教專有名詞術語，因此無法準確標記梵文、藏文的人名、地名、書名、佛陀名，在使用上開始出現各種困難。直到1587年，喀喇沁（蒙古土默特永謝部的一支，分布在今日內蒙古自治區赤峰市至遼寧省朝陽市等地）僧人阿尤希固什，他不僅精通蒙古文，也通曉梵文與藏文，因而發明出一套音標系統，解決蒙古文無法準確標記的問題。

阿尤希固什總結前人的經驗和成果，以此編制出一套音標系統——阿禮嘎禮字母（梵語原意為「元音和輔音音標」），來滿足蒙古人翻譯佛經時正確轉寫梵文、藏文名詞術語的需要。從字形上來看，這套音標系統，完全依照蒙文字母形體加以設計，並各有一套梵文與藏文的音標系統，能標記所有梵藏語的語音。之後這套音標系統部分被融入到蒙文字母表裡，用以標註外來詞彙。

（右起）滿文、漢文、藏文、蒙古文書寫的北京雍和宮匾額。（網絡圖片）

回首蒙古文字系統，除了借用上述提到的回鶻、吐蕃的文字系統外，蒙古人也曾使用過阿拉伯文、波斯文、漢字（如《蒙古秘史》目前保留最完整的版本即是漢字標音本）、西里爾字母與拉丁文，來創制出屬於本族的文字。

在經過800多年蒙古文化的影響下，當年參考回鶻文而製成的回鶻式蒙古文，已是使用範圍最廣、時間最久的蒙古文，更深入地融入進蒙古人的民族文化裡頭。