【歷史探秘】馬背上的文字：源自蒙文的老滿文與新滿文

蒙古國政府日前通過《蒙古文字國家綱要》，決定將從2025年起全面恢復使用回鶻式蒙古文（傳統蒙文）。從成吉思汗（1162－1227年）統一蒙古各部落、並以回鶻字母為基礎創制蒙古文起，蒙古文就隨着蒙古的擴張，傳播並影響了許多其他北方民族，其中包含建立清朝的滿洲人（女真族）。他們以蒙文為基礎所創制出了滿文，不過滿文在清朝建立後，反而回過頭來改變了蒙古文的寫法與用語。

女真人蔘考契丹文與漢字，創造出女真文。圖為女真文印章－「明王慎德，四夷鹹賓＂印。（維基百科公有領域）

在說到滿文對蒙文的影響之前，先說說女真族的造字史。滿洲人的先世為女真族，自12世紀完顏阿骨打（1068－1123年）統一女真族各部落、建立金國後，卻苦於有語言而無文字，迫切需要一個屬於其族群的文字以便於統治。於是完顏阿骨打命完顏希尹造字，《金史》載：「完顏希尹本名榖神……金人初無文字，國勢日強，與鄰國交好，乃用契丹字。太祖命希尹撰本國字，備制度。希尹乃依仿漢人楷字，因契丹字制度，合本國語，制女直字。天輔三年（1119年）八月，字書成，太祖大悦，命頒行之」。

過去在遼國的統治下，女真貴族長期接觸契丹文化，對假借漢字而來的「契丹大字」較為熟悉，於是完顏希尹就以契丹文字系統與漢字楷書為基礎，發明出「女真大字」，字形、書寫方式都與漢字類似，也都有橫豎撇等筆劃。而後金熙宗完顏亶（1119─1150年）又根據「契丹小字」創造「女真小字」，於天眷元年（南宋紹興八年，1138年）頒行，女真大字與女真小字同時並用。可惜，女真文自創制後即為統治階層專有，所設的女真字學都專為貴族子弟設立，文字沒有進一步推廣至民間。直到金滅亡後，女真文形同失傳，在蒙古征服金國後，強大的元朝讓女真族逐漸習慣另一種文字系統，那就是蒙古文。

1599年，努爾哈赤令精通漢語和蒙語的額爾德尼和噶蓋創造滿文。（網絡圖片）

在蒙古人的統治下，女真貴族對於蒙文相當熟悉，直到努爾哈赤（1559－1626年）起兵統一女真各部落後，又再度面臨缺乏本族文字的難題。於是努爾哈赤下令要精通漢語和蒙語的額爾德尼（1592－1634年）、噶蓋創造滿文，這是女真人第二次創造本族文字，從女真小字（1119年）到滿文（1599年），中間相隔近500年，都是在相似的背景下創造文字。

努爾哈赤時代所創的滿文，主要是借用蒙文字母拼寫女真語音，字旁並無圈、點，稱為「無圈點滿文＂或是「老滿文」。但是老滿文有音義不清楚的缺點，到了皇太極（1592－1643年）時代，才由通曉漢蒙文義的達海（1595－1632年）對舊有滿文進行改良，「新滿文」與焉誕生，《清史稿》載：

「達海治國書，補額爾德尼、噶蓋所未備，增為十二字頭……太宗（皇太極），諭達海曰：『十二字頭無識別，上下字相同。幼學習之，尋常言語，猶易通曉；若人姓名及山川、土地，無文義可尋，必且舛誤。爾其審度字旁加圈點，使音義分明，俾讀者易曉。』達海承命尋繹，字旁加圈點。又以國書與漢字對音，補所未備」。

達海找出那些長得一樣但念法不同的字母，分別加上點或圈，以分辨不同輔音和元音，讓人一目瞭然、絕不會讀錯，還另外添加雙元音字頭，來對應漢語發音。從此滿文成為一種和傳統回鶻式蒙文相似，但又不太一樣的文字了。

滿漢對照版《三國演義》。（網絡圖片）

隨着清朝建立，滿語、滿文成為主導地位，且通過「盟旗制度」（為清朝分化蒙古族，控制其上層貴族而實行的政治制度，將蒙古按八旗組織原則在其原有社會制度基礎上編制旗分，後複以此辦法陸續安置歸附的諸部），讓蒙古各級官署相互傳遞大量以滿、蒙文並行的公文書來執行政務，反過來影響蒙古。清廷參考歷朝漢文公文書的書寫規範，以此為基礎，制定出滿文與蒙文公文書的格式，兩者的書寫規則相同，均是「由上而下，從左而右」，公文內容由：文件作者、受文者、事由、正文、結束語與後書六個部分組成，且順序不可顛倒。

作為滿文的原型，蒙文帶給滿文的影響是顯而易見的，不過在頻繁的公文書往來下，滿文做為統治者的語言，已逐漸影響蒙文的使用習慣，致使同時寫有滿文的蒙文公文書中出現了來自滿文的多方面影響。像是把滿語稱呼的爵位、官銜名稱，以音譯、意譯或是音譯意譯混合的方式，直接寫在蒙文的公文書裏，如：和碩親王的滿文寫法為「ᡥᠣᡧᠣᡳ ᠴᡳᠨ ᠸᠠᠩ」（hošoi cin wang），而蒙文的寫法則是「ᠬᠤᠱᠥᠢ ᠴᡳᠨ ᠸᠠᠩ」（qošui čin wang），可說是直接音譯，而收文者也未察覺有異。

康熙帝滿文手稿。（網絡圖片）

雖然蒙文於明神宗萬曆十五年（1587年），改良建立一套音標系統「阿禮嘎禮字母」，可用來標註外來詞彙。在滿文的主導作用下，清代的蒙文也開始出現借用「有圈點滿文」的書寫方式來拼寫，如在字母后面加「點」或是直接拿滿文字母來拼寫等。

脱胎自蒙文的滿文，在字形上與蒙文有許多相似之處，而兩者也透過統治來改變其他民族的文字使用習慣。通過保存至今的清代滿蒙公文書，看到用詞正逐漸「滿化」的蒙文，這也顯示着兩種不同民族文化彼此交流影響的重要證據。