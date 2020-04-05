新冠肺炎｜閉館70多天故宮直播春日美景　疫情催生「雲遊博物館」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，為了配合疫情防控，北京的故宮博物院已閉館70多天。為了讓市民感受閉館期間故宮的春日之美，故宮今日（5日）起一連兩日舉行直播活動，由專家帶領觀眾「遊覽」故宮。

4月5日，閉館中的故宮博物院聯合多家媒體，首次進行網絡直播，讓觀眾在家就能感受故宮的美。據悉，本次直播在4月5日和6日進行三場。（中新社）

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首場故宮直播已於今日（5日）上午舉行，直播路線為由入口午門開始，一路往北往西，參觀太和殿、慈寧宮，欣賞慈寧花園。兩日的直播嘉賓除了包括故宮的專業講解人員外，還包括故宮宮廷部藏傳佛教專家羅文華等。直播並於新華社、新華網、人民日報、人民網、央視頻、騰訊新聞、抖音等平台同步進行。直播吸引大批網民觀看。

網民熱議：

「人在家裡，也能去旅遊，假裝去旅遊，希望疫情早日結束。」

「故宮的春天好美啊。」

「羡慕天天在故宮工作的人員。」

「今天我們人人享受雲開大g的待遇。」（指年初有人駕平治豪車入故宮事件）

近日，「雲遊博物館」成了內地博物館界的熱門話題。新冠肺炎疫情防控期間，很多處於閉館狀態的博物館利用雲端發布館藏、介紹展覽、開設網上展廳等。其中，在線直播又成為「雲遊博物館」的又一熱門方式。黃河沿線九省博物館在直播平台亮出「鎮館之寶」，開展「雲探國寶」在線直播活動，3天9場共計530分鐘的直播，吸引了1253萬網友的圍觀。

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中國國家博物館、甘肅省博物館、良渚博物院、蘇州博物館、西安碑林博物館、敦煌研究院、三星堆博物館、中國蔬菜博物館等八大知名博物館也集體上線「雲展覽」，吸引千萬人次觀看。公開數據顯示，受歡迎的博物館流量可觀，僅2月當月，多家線上展廳點擊量在10萬以上，「雲遊敦煌」小程序上線十天內瀏覽總量達600萬。

（綜合報道）