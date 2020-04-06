【圖輯】疫情下「雲遊」故宮　盡覽滿園春色

2020年新冠肺炎（COVID-19）在全球引發大流行，死亡人數不斷攀升。為配合防疫，北京故宮博物院從2020年1月25日（農曆正月初一）起閉館，直到今日已有70多天。不過2020年對於北京故宮來說，不僅是紫禁城建成600周年（1420年建成），也恰好是故宮博物院成立95周年紀念（創立於1925年）。

在這樣一個特殊時期裏，北京故宮首次在閉館的情形下推出「安靜的故宮，春日的美好」直播活動，讓無法出遊的民眾們可以「雲遊」北京故宮裏的滿城春色，同時也為600周年慶生活動拉開序幕。

北京故宮首次在閉館的情形下推出「安靜的故宮，春日的美好」直播活動。（中新社）

「雲遊故宮」的直播活動共分三場：首場是4月5日上午10時至12時，遊覽路線為午門、太和殿，出右翼門至慈寧宮；第二場直播為4月5日下午16時至18時，遊覽路線為西華門、武英殿、午門展廳、文華殿、寧壽宮。第三場直播為4月6日上午8時至10時，遊覽路線為午門、三大殿、東六宮。本次故宮轉播有多家在線平台可以收看，光是4月5日上午首場直播，僅人民日報平台的觀看人數就超500萬人次。

三場直播的過程中，故宮宣教部的講解員們為觀眾一一講說紫禁城內許多歷史典故，比如4月5日上午的直播，提到信佛的孝莊皇太后（1613－1688年）將慈寧宮正殿改造為佛堂，而自己則居住在偏殿；下午場的直播在路過武英殿時，就提到康熙帝（1654－1722年）在此智擒鰲拜（1610－1669年）的典故，還特別向觀眾介紹紫禁城裏的民國建築－寶藴樓。寶藴樓現為北京故宮院史館，其所在地過去原為咸安宮，可惜於1912年因火災而焚燬，如今只剩咸安門。

故宮宣教部的講員們為觀眾一一講說紫禁城內許多歷史典故。（中新社）

講解員們不僅細說各棟建築物的歷史外，也向觀眾簡述故宮裏頭種植的各種花卉，像是榆葉梅、丁香等，讓民眾透過直播感受故宮裏的春光明媚。而在路過些特別的建築物時，更會詳實地說明建築物的細節、造型設計，比如曾存放《四庫全書》的文淵閣時，就特別重點介紹其建築設計上的巧思，因為木造建築物和書本同樣都懼火，因此整棟文淵閣從上到下、由內到外的設計都圍繞着以防火為核心的概念，充滿着水的元素，像是與其他建築特別不同的黑色琉璃瓦，是因為黑色在五行屬水（水克火），故屋脊上有着翻騰的海水和龍的裝飾，欄板上的魚、扇貝、海螺、蝦、螃蟹、龜等水生動物圖案，都是出於同樣的設計，希望擺放重要藏書的文淵閣不會發生大火。

中國傳統建築以「間」來做為衡量房屋面寬的單位，通常以面寬柱子之間或是牆面之間的距離稱做「一間」。有上下兩層的文淵閣，其底層為「六間」、頂層為「一間」的設計也是大有來頭，出自《周易》「天一生水，地六成之」的吉象，以此希望藏書樓能夠免於大火。文淵閣內部的彩畫，也十分特別，過去建築物上頭的彩畫，本是為避免木構建築遭到腐蝕所繪，但到了明清時期，已經衍生出具有裝飾、辨別房屋等多種功能。

圖為故宮文淵閣，紅框處為文淵閣橫樑彩畫－《河圖洛書》。（微博@趙力跟您聊藝術）

文淵閣的天花板彩畫，上頭繪有荷花、水草，房梁上的彩畫則是畫着捲雲紋、梁柱上繪有一排排書冊造型的「圖書博古紋」。正面橫樑上的彩畫，格外仔細，不僅繪有波濤洶湧的海水、還有象徵仙島的亭子、駝着書函的白馬，這幅彩畫畫的是上古神話《河圖洛書》。相傳上古時期，有龍馬與神龜從黃河與洛水中出現，把河圖與洛書獻給伏羲和大禹，「伏羲王天下，龍馬出河，遂則其文以畫八卦，謂之河圖」、「洛出書，神龜負文而出，列於背，有數至於九，禹遂因而第之，以成九類，常道所以次序」，借用河圖洛書的概念述說伏羲與大禹悟出治國與治水之理，同時也彰顯文淵閣的豐富的藏書功能。

4月5日下午的直播時間，特別延續到傍晚6點，這時早已過了平時故宮下午5點的閉館時間，而4月6日上午的直播時間也早於平時故宮開館，特別在直播時選擇這兩個時間點，也是給民眾的一份「福利」，讓大眾通過觀看直播，欣賞到平日見不到的故宮景色。

立意良好的北京故宮直播，讓許多為防疫待在家中的民眾一飽眼福，但也出現了些小缺失，比如畫面總是趕不及講解員的介紹內容、鏡頭常有劇烈的晃動感；講解員們從一個景點移動到下個景點時，中間出現的空檔等。不過這些都瑕不掩瑜，期待未來北京故宮能多多舉辦類似的網絡直播活動，拉進古蹟與民眾之間的距離。

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