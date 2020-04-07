【觀察】遊戲風波再起　「武漢肺炎」掀起兩岸論戰言論自由

新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速傳播，全球累計的死亡人數已突破7萬人。日前中國大陸政府表示，為表達對因抵抗新冠肺炎疫情而犧牲的烈士與同胞深切的哀悼，選定清明節當天（4月4日）舉行 「全國哀悼日」。在這一天裏，全中國民間與駐外使領館皆降半旗致哀、並停止所有的公共娛樂活動，不少大陸游戲公司也紛紛公告將停止服務一天，連帶不少遊戲的台港澳服務器也被要求需要停服，卻意外引起兩岸民眾的爭議。

中國大陸政府於清明節當天（4月4日）舉行 「全國哀悼日」，禁止一切娛樂，連帶許多陸制遊戲的台港澳服務器也被要求停服，意外引發兩岸民眾爭議。（劍俠情緣叁）

由中國大陸游戲開發商「西山居工作室」製作的大型多人角色扮演在線遊戲「劍俠情緣叁」，於4月3日發佈公告，表示「西山居遊戲旗下運營所有產品（含中國大陸和中國港澳台地區）將於4月4日起停服一天」，並特地與該遊客的台港澳地區代理商「網銀國際」協調，最後決定台灣服務器僅於4月4日上午9時至11時30分暫停服務。然而，當台服重新開服後，玩家為停服原因而在遊戲內公開討論疫情，其中有台灣玩家提及「中國武漢肺炎」，結果被大陸玩家發現並截圖在網上公開，引發眾多大陸網民不滿，要求西山居此事必須有所表態。

台灣服務器僅於4月4日上午9時至11時30分暫停服務（劍俠情緣網絡版參免費版）

網銀國際稱要維護玩家的言論自由，拒絕配合，明言不惜停止與中國廠商商務合作。

西山居發表聲明譴責台服玩家惡意發表有關疫情的不當言論，勒令台服代理立即整改，稍後該名台服玩家即遭封鎖帳號長達10年，且所有台服玩家都無法在聊天頻道發言。有關做法引起台服玩家強烈反彈，未幾網銀國際就發表聲明，表示要維護玩家的言論自由，拒絕配合，明言不惜停止與中國廠商商務合作。西山居遂以觸碰兩岸政治底線為由，宣布中止代理合約，因此台服即將於今年5月停止營運。

西山居發表聲明譴責台服玩家惡意發表有關疫情的不當言論，勒令台服代理立即整改。（微博）

事實上，引發兩岸關係風波的遊戲並非只有劍俠情緣叁，2019年台灣製作的遊戲《還願》，因被指在遊戲內有嘲諷大陸國家領導人元素而遭到下架後。由此開始，兩岸的民間交流開始空前緊張，當時不少大陸玩家表示赤裸裸的污辱、暗藏「台獨」傾向，而台灣玩家雖有部分認為該「彩蛋」不妥，但多數傾力相挺。有許多台灣網民更覺得，《還願》事件除了影響未來台灣各間遊戲公司的發展外，也破壞大陸年輕人對台製遊戲的觀感，將會失去一條兩岸年輕人的文化交流橋樑。

《還願》事件後，也曾發生不少引發兩岸民眾爭議的事件。例如劍俠情緣叁事件發生前，台灣霹靂布袋戲的操偶師也因在網上公開稱「武漢肺炎」，使公司失去花費數十年時間建立及經營的大陸市場。

劍俠情緣叁的中止營運公告發布後，兩岸年輕人再次在網上有各式論戰，陸服玩家主張「武漢肺炎」是歧視用詞，台服玩家不應該使用，也認為台服代理聲明違反「一個中國」原則，為台服關閉拍手叫好。至於台服玩家儘管將要面對遊戲停止運營的情況，不過多數網民都對網銀國際成功保障言論自由、允許不同立場發言表示肯定。

那麼，位處此次遊戲爭議中心的「武漢肺炎」，到底有沒有冒犯到大陸網民？仍用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎到底算不算言論自由呢？根據世衛（WHO）於2015年公布的疾病命名新原則，表明希望最大程度地減少疾病命名對國家、經濟、人民與動物的負面影響。故此，「武漢肺炎」在2月11日起被正式命名新型冠狀病毒肺炎，英文簡稱「COVID-19」。但隨着疫情在歐美地區升温，種族歧視也開始蔓延，不少無辜的亞洲人因疫情而被另眼看待，甚至還稱該病只有黃種人才會得，被戲稱為「黃禍」。基於上述理由，中國大陸在公開場合不斷要求以「新冠肺炎」、「新型冠狀病毒肺炎」作稱呼，希望能降低國內民眾與國際社會對於武漢、甚至是中國人、華人的負面觀感。

當前多數台灣民眾都依據台灣政府的中央流行疫情指揮中心態度，將疫情簡稱「武漢肺炎」，並認為與歧視無關，同時又以約定俗成的「西班牙流感」、「香港腳」、「日本腦炎」（流行性乙型腦炎）、「德國麻疹」（風疹）等作例子，認為並無不妥。

不過，上述行之有年的疾病名稱有其歷史背景，如「西班牙流感」的命名已在100年前，時過境遷，過去習慣帶有歧視的稱呼，不代表其在現代依然有正當性。且前述已說明WHO不再使用具有污名化的命名方式。台灣玩家明知時間點敏感卻仍使用這樣的稱呼，事實上這一切與言論自由無關，僅是為了藉此譏諷大陸人，而將這樣的網絡暴力用其他冠冕堂皇的理由遮蓋罷了。

網絡普及以來，讓無數的年輕人通過網絡展現自我，以此認識許多有相同興趣的朋友。但一旦面對來自不同論述、不同意見的聲音時，這些「自我」通通變成了堅持己見，也幾乎容不下異己。因此網絡一方面加強了同温層的共鳴，另一方面也撕裂、拉大了持相反意見民眾之間的彼此觀感。從《還願》、霹靂布袋戲到劍俠情緣叁，兩岸年輕人彼此間對立不斷加深、互相仇視，失去了良好的民間交流平台，令人擔憂未來健康正向的交流。